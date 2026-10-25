"Tiotusentals produkter": Tullen stoppar Gekås och Dollarstore

”En felaktig märkning”

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”I det här fallet handlar det om felaktig märkning på produkten. Det saknas en märkning som handlar om kvävningsrisk, vilket gör att produkten inte hade varit säljbar för oss oavsett”, säger Gekås vd Patrik Levin hos Dagens handel.

”Det är aldrig bra att något stoppas i hamnen, men hade vi fått hit det hade vi ändå tvingats att skicka tillbaka det. Så ljusglimten i det här att vi slapp hämta hit det från hamnen bara för att köra tillbaka det.”

E-handeln minskade för övrigt under september månad i Sverige, enligt Svensk handels e-handelsindikator.

Under månaden omsatte e-handeln 13,4 miljarder kronor, en minskning med sju procent jämfört med september 2025.

Sett över årets första nio månader totalt, visar e-handelsindikatorn dock ett plus på två procent jämfört med 2025.

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”Läget inte nattsvart”

”Ännu en månad med minskad omsättning men läget är inte nattsvart, tvärtom”, säger Svensk handels innovationschef Per Ljungberg.

”På helåret är utvecklingen fortfarande positiv och vi närmar oss en av årets mest intensiva perioder för e-handeln. Det finns mycket som talar för ett starkt avslut på året”, förutspår han.

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Andelen svenskar som e-handlade uppmättes till 69 procent september, marginellt lägre än fjolårets 70 procent.

Andelen som e-handlade från utlandet minskade positivt nog för andra månaden i rad och relativt kraftigt.

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Tullen undersöker ett parti importvaror. I dag handlar det om varor som stoppats av tullen på väg till Dollarstore och Gekås. Arkivbild. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

Nya avgiften ger effekt

Svensk handel tolkar det som att den nya tullavgiften på varor från länder utanför EU dämpar handeln från lågprisplattformar som Temu.

”Det råder inga tvivel om att tullavgiften fortsätter att ha avsedd effekt”, slår Per Ljungberg fast.

”Det görs helst enkelt färre inköp från plattformar som Temu och Shein vilket i mycket är välkomna nyheter för våra medlemsföretag. Men att andelen som handlar från utlandet minskar kan även vara en delförklaring till månadens resultat”, avslutar innovationschefen.

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