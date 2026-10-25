Tiotusentals produkter på väg till Gekås och Dollarstore har stoppats av Tullverket. Ärendet har överlämnats till Tullverket.
"Tiotusentals produkter": Tullen stoppar Gekås och Dollarstore
En stor last med leksaker på väg till bland annat Gekås och Dollarstore har stoppats på väg in i landet av Tullverket.
Det handlar, bland annat, om 38 000 produkter av olika slag under varumärket Nomnoni på väg till Dollarstore och 2 400 produkter på väg till Gekås. Lasterna är kvar hos fraktbolagen Maersk och Mertz i Göteborg.
Åtgärden grundar sig på att produkterna inte anses följa svensk och europeisk lagstiftning.
Tullverket har tagit kontakt med Konsumentverket som är ansvarigt för att hantera ärenden kopplade till konsumentlagstiftning och verket har bett tullen att hålla kvar varorna medan börjar tillsynsärenden.
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”Strider mot svensk lag”
”Efter genomgång av bilder har Konsumentverket funnit att det finns rimliga skäl att tro att produkterna inte överensstämmer med lagstiftningen som är tillämplig på produkten”, skriver myndigheten i ett beslut.
”Utifrån de bilder som Tullverket har översänt till Konsumentverket har myndigheten kunnat konstatera att samtliga leksaker saknar uppgifter om tillverkare och importör, inklusive kontaktadress”, skriver Konsumentverket i ett brev till Dollarstore.
”De bristerna är sådana att de utgör skäl att produkterna i ärendet inte får släppas ut på marknaden”, tillägger man.
”En felaktig märkning”
”I det här fallet handlar det om felaktig märkning på produkten. Det saknas en märkning som handlar om kvävningsrisk, vilket gör att produkten inte hade varit säljbar för oss oavsett”, säger Gekås vd Patrik Levin hos Dagens handel.
”Det är aldrig bra att något stoppas i hamnen, men hade vi fått hit det hade vi ändå tvingats att skicka tillbaka det. Så ljusglimten i det här att vi slapp hämta hit det från hamnen bara för att köra tillbaka det.”
E-handeln minskade för övrigt under september månad i Sverige, enligt Svensk handels e-handelsindikator.
Under månaden omsatte e-handeln 13,4 miljarder kronor, en minskning med sju procent jämfört med september 2025.
Sett över årets första nio månader totalt, visar e-handelsindikatorn dock ett plus på två procent jämfört med 2025.
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”Läget inte nattsvart”
”Ännu en månad med minskad omsättning men läget är inte nattsvart, tvärtom”, säger Svensk handels innovationschef Per Ljungberg.
”På helåret är utvecklingen fortfarande positiv och vi närmar oss en av årets mest intensiva perioder för e-handeln. Det finns mycket som talar för ett starkt avslut på året”, förutspår han.
Andelen svenskar som e-handlade uppmättes till 69 procent september, marginellt lägre än fjolårets 70 procent.
Andelen som e-handlade från utlandet minskade positivt nog för andra månaden i rad och relativt kraftigt.
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Nya avgiften ger effekt
Svensk handel tolkar det som att den nya tullavgiften på varor från länder utanför EU dämpar handeln från lågprisplattformar som Temu.
”Det råder inga tvivel om att tullavgiften fortsätter att ha avsedd effekt”, slår Per Ljungberg fast.
”Det görs helst enkelt färre inköp från plattformar som Temu och Shein vilket i mycket är välkomna nyheter för våra medlemsföretag. Men att andelen som handlar från utlandet minskar kan även vara en delförklaring till månadens resultat”, avslutar innovationschefen.
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