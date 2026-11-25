”I dokumentet som vi fick av Bazar stod det att det skulle vara sex sidor och vi fick bara en sida. Min bästa gissning är att själva analysresultatet finns med i de andra sidorna som vi inte fick, men det vet vi inte helt säkert”, sade Emma Herelius, enhetschef vid kommunens miljöavdelning, till Enköpingsposten.

Här slängs snart tre ton oxfilé – om inte… Dagens PS

Har 600 kunder i hela Sverige

Bazar Snabbgross säljer fläskfilé till över 600 kunder i hela Sverige. Förbudet nu innebär att man tvingas återkalla allt kött man hittills sålt ur den aktuella leveransen.

”Vad jag förstår det som säljer de till pizzerior och restauranger över hela Sverige, och eftersom det är fryst så kan köttet lagras ganska länge innan det blir sålt”, sade Emma Herelius.

Nu visar det sig att den här händelsen bara var början. I maj kunde EP rapportera att den totala mängden kött företaget tvingades återkalla var över 31 ton som släppts på marknaden.

Enligt tidningen handlar det om 31 827 fryst fläskfilé, levererat av en dansk leverantör i oktober 2025 respektive februari 2026.

Nu ska alkoholen lyfta Coop: Börjar servera vin. Dagens PS