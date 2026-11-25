En stor köttgrossist är i blåsväder. Mer än 37 ton kött har stoppats, då grossisten inte kan dokumentera att det är fritt från salmonella.
37 ton kött stoppat hos svensk grossist: Får inte säljas
I april skrev Dagens PS om Enköpings-grossisten Bazar och att tre ton oxfilé och nio ton fläskfilé snart skulle slängas.
Försäljningen av köttet hade stoppats efter en livsmedelskontroll på företaget, där Enköpings kommun inte hittat någon fullständig dokumentation som visar att köttet är fritt från salmonella.
”I dokumentet som vi fick av Bazar stod det att det skulle vara sex sidor och vi fick bara en sida. Min bästa gissning är att själva analysresultatet finns med i de andra sidorna som vi inte fick, men det vet vi inte helt säkert”, sade Emma Herelius, enhetschef vid kommunens miljöavdelning, till Enköpingsposten.
Här slängs snart tre ton oxfilé – om inte… Dagens PS
Har 600 kunder i hela Sverige
Bazar Snabbgross säljer fläskfilé till över 600 kunder i hela Sverige. Förbudet nu innebär att man tvingas återkalla allt kött man hittills sålt ur den aktuella leveransen.
”Vad jag förstår det som säljer de till pizzerior och restauranger över hela Sverige, och eftersom det är fryst så kan köttet lagras ganska länge innan det blir sålt”, sade Emma Herelius.
Nu visar det sig att den här händelsen bara var början. I maj kunde EP rapportera att den totala mängden kött företaget tvingades återkalla var över 31 ton som släppts på marknaden.
Enligt tidningen handlar det om 31 827 fryst fläskfilé, levererat av en dansk leverantör i oktober 2025 respektive februari 2026.
Tvingas ingripa igen
I beslutet kunde kommunen dessutom återigen påpeka att den frysta oxfilé Bazar Snabbgross levererat, ska återkallas.
Nu, en månad före jul, har kommunen tvingats ingripa igen och stoppa flera ton kött ytterligare hos grossisten.
Den här gången gäller det 445 kartonger med totalt 7 106 kilo nötkött, drygt sju ton, som Bazar Snabbgross inte tillåts sälja i Sverige.
Problemet är återigen dokumentationen. Företaget kan inte garantera spårbarhet eller att köttet är fritt från salmonella.
Kommunen konstaterar även att bäst före-datum på kartongerna inte stämmer med uppgifter i de inskickade handlingarna.
”De har förbättrat sina rutiner och försöker göra rätt. Vi kan inte göra så mycket mer än att fortsätta jobba som vi gör, att vi skriver förbud tills de kan visa något annat”, säger Emilie Hult, livsmedelsinspektör hos Enköpings kommun, hos EP.
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Kan sälja köttet utomlands
Det udda är att utvägen för Bazar Snabbgross kan bli att sälja det kött man inte får saluföra i Sverige av salmonella-skäl, i ett annat land.
Sverige har hårdare krav än många andra länder på importerade livsmedel. Enköpings kommun tror att om företaget inte klarar att garantera spårbarhet eller visa att köttet är fritt från salmonella, kommer det att skickas till något land med mindre strikta regler.
”Det här är klurigt”, konstaterar livsmedelsinspektören hos EP.
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