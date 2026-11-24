Kunderna fick lån på mellan 1,5 och 5,6 miljoner danska kronor, motsvarande 2,3 till 8,4 miljoner svenska kronor, till bostäder i bland annat Roskilde och Køge. Nätverket försökte få ut ytterligare 31 miljoner danska kronor, men de lånen gick inte igenom. Totalt omfattar åtalet 69 bostadsaffärer.

Flera i nätverket arbetade själva på banker. Bankmannen var anställd på Nykredit och Danske Bank under en del av perioden, och de andra misstänkta har bland annat arbetat på Jyske Bank och Nordea. När polisen grep de första misstänkta i december 2024 arbetade minst två av dem fortfarande i en bank.

Bankmannen är 40 år, kommer från Köpenhamns västra förorter och riskerar upp till åtta års fängelse i rättegången som börjar i januari. Han har lämnat banksektorn och driver i dag ett vårdföretag och ett byggföretag, men åklagaren yrkar på att han ska förbjudas att arbeta i finansiella företag där han kommer åt kunders pengar, och på att han utvisas ur Danmark, vilket förutsätter att han saknar danskt medborgarskap.

Polisdokument pekar mot penningtvätt

Enligt ett polisdokument som Børsen läst kan lånen ha använts för att tvätta pengar. Polisens resonemang är att pengarna till handpenningen och avbetalningarna kan komma från brott när en köpare fått ett större lån än ekonomin klarar, och då förvandlas svarta pengar till en bostad som ser ut att vara köpt med lön och lån.

Polisen har beslagtagit 1,2 miljoner danska kronor på ett Nordeakonto i samband med fallet, efter en bostadsaffär där penningtvätt misstänktes, men ingen av åtalspunkterna gäller penningtvätt.

Danska myndigheter kallar anställda som hjälper kriminella inifrån för ”facilitatorer”, och i den nationella riskbedömning som Hvidvasksekretariatet publicerade förra veckan bedöms risken för penningtvätt med deras hjälp som hög, skriver Børsen.

I den svenska riskbedömningen, som Polismyndighetens samordningsfunktion mot penningtvätt publicerade i juni, hamnade banker och fastighetsmäklare bland de fyra branscher med högst risk för penningtvätt.

Påhittade danska jobb lurade banker i Skåne

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Förfalskade inkomstpapper med dansk avsändare har också använts mot svenska banker, i en härva utan känd koppling till det danska nätverket. Ett tjugotal personer har åtalats, och en av dem är en före detta städare som fick låna över fyra miljoner kronor till en villa i Malmö, eftersom handlingarna angav att hon var en välbetald programmerare i Danmark. Flera av de åtalade arbetade i Sverige under samma period som de enligt papperen hade jobb utomlands.

”Då borde man ju rimligtvis ställa sig frågan hur man kan arbeta både i Danmark och Sverige samtidigt”, sa åklagaren Victoria Ingered till DN i augusti. Hon kallade verksamheten systemhotande, eftersom ”det kan haverera hela banksystemet om man lånar ut tillräckligt mycket pengar till folk som inte kan betala”.

Bankerna hade fram till i september ett verktyg mot sådana lån. Inom Finansiellt underrättelsecentrum, Finuc, delade ett 30-tal banker och polisen uppgifter om låntagare med falska anställningsuppgifter eller kopplingar till tidigare bedrägerier, och enligt polisens rapport stoppades 2 800 lån förra året. Bankerna har beräknat att samarbetet hindrade utbetalningar för 1,8 miljarder kronor under ett år.

Polisen lade ned samarbetet i september. Enligt Finucs talesperson Martin Eriksson syntes det inte tillräckligt ”stora effekter mot den organiserade brottsligheten för att motivera en ytterligare förlängning”.