Den europeiska flygbranschen går mot en besvärlig vinter. Flygbränslet kostar omkring 1 400 dollar per ton, nästan dubbelt så mycket som genomsnittet under 2025. Nu hotar konkurs flera flygbolag.
Flygbränslet nästan dubbelt så dyrt – konkurs hotar flera flygbolag
Det visar en analys från kreditvärderingsinstitutet Scope Ratings, som varnar för att de stigande kostnaderna kommer att öka skillnaderna mellan stora och små flygbolag.
Särskilt utsatta är mindre aktörer med svaga balansräkningar och begränsade möjligheter att föra över kostnadsökningarna på passagerarna.
Fler konkurser kan vänta
airBaltic har ansökt om rekonstruktion enligt det amerikanska Chapter 11-systemet, som Dagens PS tidigare rapporterat. Bolaget har skulder och leasingåtaganden på omkring 583 miljoner dollar, men har också säkrat finansiering för att kunna fortsätta verksamheten under rekonstruktionen.
Spanska Volotea har inlett ett förfarande för att förhandla om sina skulder. Enligt rapporteringen har bolaget drabbats av omkring 150 miljoner euro i extra bränslekostnader. Flygplansflottan planeras också att krympa från 44 till mellan 30 och 35 flygplan.
Om konkurser kan undvikas återstår att se – men utvecklingen är en varningssignal för resten av branschen.
Biljetterna kan bli 20 procent dyrare
Det är inte bara konkurser som hotar flygresenärerna. De högre bränslekostnaderna kan också slå direkt mot biljettpriserna.
Ryanairs vd Michael O’Leary har varnat för ”den största prishöjningen på flyg i Europas historia” som Dagens PS tidigare rapporterat om. Han förutspår att europeiska flygbiljetter kan bli upp till 20 procent dyrare under 2027.
Mycket handlar om att bolagen inte säkrat sina bränslepriser så långt som in i 2027. Det normala förfarandet är att köpa kontrakt på bränsle i god tid, men det har bolagen inte velat göra till de priser som rusat. Ryanair har exempelvis bara säkrat en fjärdedel av sitt bränslebehov för nästa räkenskapsår. Bolaget vill behålla möjligheten att dra nytta av lägre priser om marknaden vänder nedåt.
Men det innebär också en stor risk om priserna fortsätter upp.
Så skyddar du vårens flygbiljett
För den som redan har bokat en resa till våren är eventuella konkurser för flygbolag en fara att se upp för. EU:s passagerarregler ger resenärer rätt till återbetalning eller ombokning när ett flyg ställs in. Men reglerna innebär inget fullständigt ekonomiskt skydd om flygbolaget går i konkurs och saknar pengar att betala tillbaka för biljetterna.
Konsumentverket rekommenderar därför resenärer att kontrollera hur resan har betalats.
Den som har betalat med kreditkort kan använda invändningsrätten i konsumentkreditlagen och rikta återbetalningskravet mot kreditgivaren om flygbolaget inte levererar den köpta tjänsten.
För den som har betalat med vanligt bankkort är skyddet svagare. Det kan ändå finnas möjlighet att göra en kortreklamation, beroende på kortutgivarens villkor.
Den som har köpt en paketresa har ett annat skydd. Där ansvarar researrangören för att resan genomförs enligt avtalet. Om arrangören går i konkurs kan resegarantin ge ersättning under vissa förutsättningar.
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