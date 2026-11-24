Hösten 2020 skrev kommunens tjänstemän att bron var i mycket stort behov av underhåll. Tätskiktet har en teknisk livslängd på 40 år men var redan då omkring 58 år gammalt, och ett utslitet tätskikt släpper in fukt i betong som inte är frostbeständig, vilket kan få armeringen att rosta. Året före hade betongbitar fallit ner på Värmdövägen, enligt förvaltningens beslutsunderlag.

Kring bron planerade kommunen en ny stadsdel vid tunnelbanans blivande station i Järla, och i den planen skulle bron på sikt breddas. I samma underlag avrådde tjänstemännen Fredrik Sandell och Johan Ramstedt från att vänta in den planeringen. ”Risken med att lämna bron utan åtgärder bedöms kunna innebära för allvarliga konsekvenser”, skrev de och föreslog att bron skulle lagas under 2021 för 25,3 miljoner kronor, med nytt tätskikt och betonglagningar på den befintliga bron.

Renoveringen sköts ändå upp, eftersom kommunen ville vänta tills arbetena på Värmdövägen var klara. I november 2022 avslutades projektet och 24,2 miljoner kronor lämnades tillbaka, sedan 1,1 miljoner gått åt till projektering och till att knacka ner lös betong under brobanan. Enligt slutrapporten skulle bron i stället byggas om med start 2025.

Ombyggnaden blev aldrig av, eftersom stadsbyggnadsplaneringen kring bron fortfarande inte är klar. Enligt 2020 års underlag skulle den breddade bron vara klar när tunnelbanan öppnar, då beräknat till 2030, men linjen till Nacka har försenats till 2032. När Värmdövägen nu har fått nya trottoarer och dagvattenledningar mellan Järla och Finntorp står i stället lagningen av den gamla bron på tur, enligt NVP.

Medan kommunen väntade fraktades miljoner ton sprängsten från tunnelbanebygget vid Järla över bron med tunga lastbilar. Om bron klassades ner till bärighetsklass två skulle bussarna inte längre få köra över den, eftersom en fullastad SL-buss enligt 2020 års underlag är för tung för den klassen.

”Vi har löpande kontrollerat bron, skrotat lös betong, med risken att det skulle klassas ner, så att busstrafiken inte kunde gå där”, säger Peter Zethraeus (M), ordförande i Nackas natur- och trafiknämnd, till NVP. Bron är enligt honom sedan länge uttjänt men ”stabil bärighetsmässigt, trots alla tunga transporter”.

Priset för en ombyggnad

Notan har stigit med 12,7 miljoner kronor, eller 50 procent, sedan 2020. Räknat med SCB:s konsumentprisindex, som steg 25,5 procent mellan september 2020 och oktober 2026, motsvarar 2020 års kalkyl 31,7 miljoner kronor i dagens penningvärde, men konsumentpriserna har stigit långsammare än byggpriserna.

De 38 miljonerna är exakt vad kommunen 2020 räknade med att en ombyggnad till en bredare bro anpassad för den nya stadsdelen skulle kosta. Efter lagningen är bron densamma, enligt Peter Zethraeus.

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”Bron kommer sedan att ha samma utformning, och brister, som i dag”, säger han.