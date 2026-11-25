I landsrapporten om Sverige, en del av kommissionens rapport Mind the Gap som publicerades i tisdags, påpekar kommissionen att Sverige saknar ett system för att regelbundet utvärdera om skatteförmånerna gör nytta. Kommissionen vill att ränteavdraget utvärderas och hänvisar till EU:s rekommendationer till Sverige för 2026, där Sverige uppmanas att minska incitamenten att skuldsätta sig, bland annat genom att avskaffa eller minska avdragsrätten för bolåneräntor. Avdraget sänker räntekostnaden efter skatt, och därför blir ett större lån billigare att bära.

Mind the Gap handlar i första hand om skatt som borde betalas men aldrig kommer in, över 200 miljarder euro om året i EU, motsvarande drygt 2 200 miljarder kronor. Där hör Sverige till de bästa, med ett momsfel på 5 procent 2023 mot 9,5 procent i unionen.

”Att minska skattefelen är ett av de mest effektiva sätten att stärka de offentliga finanserna utan att höja skatterna”, säger EU-kommissionären Wopke Hoekstra, som ansvarar för skattefrågor, i ett uttalande.

Avdraget kostar dubbelt så mycket som momsfelet

Enligt kommissionens fullständiga rapport kostade skattelättnaden för hushållens ränteutgifter, som till största delen gäller bolån, 61 miljarder kronor 2024 mot 32 miljarder kronor 2022.

Skatteverket redovisar vart fjärde år det så kallade skattefelet. Årets rapport visar att det ”fattas” 48 miljarder som skulle ha kommit in i skatt. (Foto: Janerik Henriksson/TT)

Det är drygt dubbelt så mycket som hela momsfelet på 29 miljarder kronor 2023 i Skatteverkets skattefelsrapport från februari. Eftersom avdraget är en fast andel av räntan växte notan när räntorna steg, och den krymper när räntorna faller.

”Det här är pengar som i stället hade kunnat gå till välfärdstjänster som skola och omsorg. Och då pratar vi endast om toppen på isberget”, sa Ola Söderlind, hushållsekonom på jämförelsetjänsten Zmarta/uScore, i maj, när företaget hade räknat fram att 225 000 svenskar nådde taket för 30 procents avdrag 2025.

Kommissionen skriver också att skatteförmåner för boendet brukar öka ojämlikheten, eftersom ränteavdraget oftare gynnar hushåll med högre inkomster.

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Riksdagen har redan tagit bort avdraget för lån utan säkerhet från och med i år, men för bolån gäller som tidigare 30 procent av räntan upp till 100 000 kronor per person. EU:s rekommendationer är inte bindande, och beslutet om ränteavdraget för bolån ligger hos riksdagen.