Här slängs snart tre ton oxfilé – om inte...

Nu stoppas försäljningen av köttet efter en livsmedelskontroll på företaget, där Enköpings kommun inte hittat någon fullständig dokumentation som visar att köttet är fritt från salmonella.

”I dokumentet som vi fick av Bazar stod det att det skulle vara sex sidor och vi fick bara en sida. Min bästa gissning är att själva analysresultatet finns med i de andra sidorna som vi inte fick, men det vet vi inte helt säkert”, säger Emma Herelius, enhetschef vid kommunens miljöavdelning, till Enköpingsposten.

Säljer över hela landet

Bazar Snabbgross säljer fläskfilé till över 600 kunder i hela Sverige. Förbudet nu innebär att man tvingas återkalla allt kött man hittills sålt ur den aktuella leveransen.

”Vad jag förstår det som säljer de till pizzerior och restauranger över hela Sverige, och eftersom det är fryst så kan köttet lagras ganska länge innan det blir sålt”, säger Emma Herelius.

Det var i samband med en ordinarie spårbarhetskontroll som kommunen gjorde ett stickprov, bland annat i den frysta fläskfilé Bazar köpt från en dansk leverantör.

”Är man första mottagare i Sverige, av i det här fallet utländsk fläskfilé, måste man också kontrollera att livsmedlet lever upp till kraven kring salmonellagarantin”, förklarar Emma Herelius.

