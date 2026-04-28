Tre ton oxfilé. Plus nio ton fläskfilé. Allt fryst och allt snart slängt. Orsaken? Köttet saknar en garanti leverantören inte kan visa upp.
Här slängs snart tre ton oxfilé – om inte...
Det är i Enköping och hos Bazar Snabbgross köttet finns. Allt fryst och totalt 11 882 kilo högklassigt kött, fördelat på 9 095 kilo fläskfilé och resten, nästan tre ton, oxfilé.
Nu stoppas försäljningen av köttet efter en livsmedelskontroll på företaget, där Enköpings kommun inte hittat någon fullständig dokumentation som visar att köttet är fritt från salmonella.
”I dokumentet som vi fick av Bazar stod det att det skulle vara sex sidor och vi fick bara en sida. Min bästa gissning är att själva analysresultatet finns med i de andra sidorna som vi inte fick, men det vet vi inte helt säkert”, säger Emma Herelius, enhetschef vid kommunens miljöavdelning, till Enköpingsposten.
Säljer över hela landet
Bazar Snabbgross säljer fläskfilé till över 600 kunder i hela Sverige. Förbudet nu innebär att man tvingas återkalla allt kött man hittills sålt ur den aktuella leveransen.
”Vad jag förstår det som säljer de till pizzerior och restauranger över hela Sverige, och eftersom det är fryst så kan köttet lagras ganska länge innan det blir sålt”, säger Emma Herelius.
Det var i samband med en ordinarie spårbarhetskontroll som kommunen gjorde ett stickprov, bland annat i den frysta fläskfilé Bazar köpt från en dansk leverantör.
”Är man första mottagare i Sverige, av i det här fallet utländsk fläskfilé, måste man också kontrollera att livsmedlet lever upp till kraven kring salmonellagarantin”, förklarar Emma Herelius.
Leverantörens skyldighet
Det är den danske leverantörens skyldighet att se till att köttet får genomgå en provtagning enligt lagstiftning.
Sedan är det, i det här fallet, Bazars skyldighet att se till att dokumentet kan visas upp i sin helhet med bifogade analysresultat.
”Om man inte kan garantera att köttet är salmonellafritt måste vi behandla köttet som att det skulle kunna vara salmonella i det”, säger kommunens enhetschef.
Oxfilén? Den ryker på köpet, så att säga. Försäljningen av oxfilén stoppas eftersom kommunen ”inte kan utesluta” att samma sak gäller för den som för fläskfilén.
”Oxfilén är vid nuläget den enda andra artikeln de har i lager som också förs in från EU och omfattas av salmonellagarantin, så vi förbjuder även den tills dess att vi har utrett om de har gjort en godkänd kontroll på det köttet”, säger Emma Herelius.
Definitivt kört för fläskfilén
Om Bazar Snabbgross kan visa att oxfilén testats negativt för salmonella får de, med godkännande från kommunens miljö- och byggnadsnämnd, sälja köttet.
För fläskfilén är däremot sagan all. De 9 095 kilona får inte under några omständigheter säljas utan i stället ska företaget föreslå en slutlig lösning, som ska godkännas av kommunen.
Bazar Snabbgross säger i ett mejl till Enköpingsposten att man återkallat alla produkter omedelbart.
”Bakgrunden är att vi inte fått fullständig salmonellagaranti från vår leverantör, vilket vi ser allvarligt på och ser över med leverantören. I nuläget finns det inga bekräftade fall av salmonella kopplade till produkterna.”