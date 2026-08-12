Varje dag blir Elon Musk över 8 miljarder kronor rikare

Nu i sommar gick han till börsen med rymd- och satellitbolaget SpaceX. Efter det, den 27 juli, var han god för en bra bit över 6 900 miljoner kronor, men han har varit mer stadd i kassan än så vissa stunder.

Läs också: Elon Musk är rikaste personen i världen – någonsin DagensPS

Elon Musks förmögenhet har ökat mer än 3 000 miljarder på ett år

På ett år har Musks förmögenhet ökat, enligt denna uträkning av analyssajten Bestbrokers, med hisnande över 3 000 miljarder kronor.

Det innebär, skriver sajten, att Elon Musks rikedom stiger med över 8 miljarder kronor varje dag, eller cirka 8,3 miljarder kronor dagligen för att vara mer exakt.

Omvänt uppges Larry Ellison, vd för moln- och teknikkonglomeratet Oracle, ha upplevt den största förlusten på ett år.

Hans nettoförmögenhet har backat med långt över 1 300 miljarder kronor under den aktuella ettårsperioden – från omkring 2 770 miljarder kronor till cirka 1 448 miljarder kronor.

Så mycket har Ellison och Zuckerberg förlorat varje dag

Det betyder att Ellison, enligt Bestbrokers, fått se sin rikedom krympa med mer än 3,6 miljarder kronor om dagen.

ANNONS

”Nedgången återspeglar en växande skepsis på Wall Street mot Oracles aggressiva AI-investeringsplaner och växande skuldsättning, där investerare i allt högre grad ifrågasätter om företagets tillväxt inom molninfrastruktur kan rättfärdiga omfattningen av dess investering”, skriver sajten som uppger att Facebooks och Instagrams moderbolag Metas Mark Zuckerberg förlorat nästan 1,1 miljarder kronor varje dag under samma tid – från knappt 2 345 miljarder kronor till runt 1 948 miljarder kronor.

Läs mer: Elon Musk är 40 procent rikare än hela Sveriges ekonomi DagensPS

Läs också: Officiellt: Elon Musk är världens första dollarbiljonär Realtid