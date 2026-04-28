Han är en av världens rikaste – och mest skuldsatta

Genom sitt stöd till Warner Bros-affären ökade han sina skulder.

Det här konstaterar The Wall Street Journal (WSJ) och uppger att Larry Ellison, som var med och grundade Oracle för nästan 50 år sedan, pantsatt en drös av sina aktier i företaget.

Larry Ellison vältrar sig gärna i lyx

När han lever på stor fot och briljerar med en superyacht och står som ägare av en hawaiisk ö – och har en son som gett sig i väg till drömmarnas Hollywood – då kan vara värt att ha dessa omständigheter i åtanke.

Det är nämligen aktierna i Oracle som bär upp hans uppskattade nettoförmögenhet på 212,9 miljarder dollar, cirka 1 128 miljarder kronor, varav en mängd av dessa aktier är pantsatta som säkerhet.

Närstan en fjärdedel av Oracle-portföljen, 24 procent, har Ellison pantsatt. Det kan jämföras med Elon Musk, som uppges ha pantsatt 11 procent av sina aktier, och Metas vd Mark Zuckerbergs ännu mer blygsamma 3 procent.

Många rika är inte alls lika ”pantade”

Andra superrika, som Sergej Brin, Jeff Bezos och Larry Page, har inte lånat på sina aktier alls, enligt WSJ:s granskning.

ANNONS

Oracle har inte kommenterat vidden av Larry Ellisons pantsatta aktieportfölj men i värdepappersrapporter heter det att styrelsen, där han själv är ordförande, anser att Ellison ”har den ekonomiska kapaciteten att återbetala sina personliga terminslån utan att tillgripa de pantsatta aktierna”, berättar WSJ och förklarar att Ellison äger 1,2 miljarder aktier i Oracle, vilket innebär ett cirka 40-procentigt ägande.

Oracles aktiekurs har enligt artikeln sjunkit med ungefär 50 procent i värde sedan september förra året.

