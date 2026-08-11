Tokrusning efter robotaktien – övertecknad 5 500 gånger

Chans på 0,018 procent

I praktiken innebär det att chansen att få tilldelning i småspararklassen landade på ungefär 0,018 procent, enligt Reuters.

”Unitree är strategiskt viktigt för Kina. Deras humanoida robotar skulle utmana Elon Musks Optimus”, säger investeraren Wen Hao i Hangzhou till Reuters.

Bland de institutionella investerarna finns hedgefonder kopplade till DeepSeek-grundaren Liang Wenfeng, enligt Financial Times. Citic Securities är ansvarig emissionsbank.

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Aktien värderas till 219 gånger vinsten

Prislappen är samtidigt hög. Baserat på fjolårets resultat värderas Unitree till 219 gånger vinsten och nästan 36 gånger försäljningen. Bolaget levererade 5 500 humanoida robotar under 2025.

”Noteringen är dyr och investeringsrisken är redan ganska hög”, säger Wang Zhuo på Shanghai Zhuozhu Investment Management till Reuters.

Rusningen är en del av ett brett teknikrally på Kinas börser.

Star 50-indexet har stigit 27,4 procent i år, medan breda CSI 300 bara ökat 0,8 procent. Så sent som i juli rusade minneschipstillverkaren CXMT 466 procent på sin första handelsdag, som Realtid rapporterade. Den noteringen övertecknades över 200 gånger av småsparare. Unitree slog det rekordet med bred marginal.

USA-förbud hotar nya modeller

En risk sticker ut i prospektet.

Amerikanska telekommyndigheten FCC förbjöd i juli import av humanoida robotar, ett beslut som allmänt tolkas som riktat mot kinesiska tillverkare. Unitree hämtar över 40 procent av intäkterna utomlands, varav USA står för mellan 13,3 och 18,4 procent beroende på år. Bolaget skriver att befintliga produkter kan fortsätta säljas i USA, men att nya modeller riskerar att stängas ute.

Morgan Stanleys aktieanalytiker Sheng Zhong ser trots det noteringen som en katalysator för hela sektorn.

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”När industrin accelererar och fortsätter att skala upp tror vi att detta kan vara början på en upptrappad konkurrens mellan USA och Kina inom embodied AI”, skriver hon i en analys, citerad av Financial Times. Begreppet syftar på AI som verkar i den fysiska världen.

Kina dominerar redan tillverkningen. Ungefär 90 procent av världens humanoida robotar byggdes i Kina under 2025. Handeln i Unitree-aktien väntas starta i Shanghai senare i augusti.

Grundades 2016

Unitree grundades 2016 av Wang Xingxing och har blivit ett av Kinas mest kända teknikbolag.

Robotarnas dans- och boxningsuppvisningar på nyårsgalorna har gjort varumärket folkkärt, och i fjol fick Wang en plats på första raden vid ett möte med president Xi Jinping.

Som Dagens PS tidigare rapporterat visade bolaget i våras upp jätteroboten GD01, en nästan 2,8 meter hög maskin som styrs från en cockpit.

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