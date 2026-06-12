I helgen kan han ha över 1 000 000 000 000 dollar

Enligt flera medier, däribland Washington Post, innebär börsnoteringen också att Elon Musk blir historisk som världens första person med över en biljon dollar i tillgångar. Det motsvarar alltså tusen miljarder, en miljon miljoner, tolv nollor bakom ettan.

Kan hända redan kväll

Musk är redan världens rikaste person med en uppskattad förmögenhet på omkring 696 miljarder dollar enligt Bloomberg Billionaires Index. Men värdet på hans ägarandel i SpaceX väntas lyfta honom till en nivå som ingen privatperson tidigare har nått.

SpaceX går in på börsen med en värdering på 1,77 biljoner dollar efter att ha sålt 555,6 miljoner aktier till ett pris på 135 dollar styck. Musk äger cirka 42 procent av bolaget, vilket innebär att hans innehav uppskattas vara värt mellan 743 och 866 miljarder dollar.

Om aktien utvecklas som väntat under den första handelsdagen kommer Musks samlade förmögenhet att överstiga en biljon dollar innan marknaderna stänger.