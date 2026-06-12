Elon Musk är på väg att bli världens första biljonär i dollar. Med SpaceX:s rekordstora börsnotering kan teknikentreprenörens förmögenhet passera den historiska gränsen på 1 000 miljarder dollar redan under fredagen.
I helgen kan han ha över 1 000 000 000 000 dollar
Världens rikaste man, Elon Musk, blir troligen på fredagen ännu rikare. Detta då hans rymdbolag SpaceX går till börsen i vad som väntas bli en rekordnotering.
Enligt flera medier, däribland Washington Post, innebär börsnoteringen också att Elon Musk blir historisk som världens första person med över en biljon dollar i tillgångar. Det motsvarar alltså tusen miljarder, en miljon miljoner, tolv nollor bakom ettan.
Kan hända redan kväll
Musk är redan världens rikaste person med en uppskattad förmögenhet på omkring 696 miljarder dollar enligt Bloomberg Billionaires Index. Men värdet på hans ägarandel i SpaceX väntas lyfta honom till en nivå som ingen privatperson tidigare har nått.
SpaceX går in på börsen med en värdering på 1,77 biljoner dollar efter att ha sålt 555,6 miljoner aktier till ett pris på 135 dollar styck. Musk äger cirka 42 procent av bolaget, vilket innebär att hans innehav uppskattas vara värt mellan 743 och 866 miljarder dollar.
Om aktien utvecklas som väntat under den första handelsdagen kommer Musks samlade förmögenhet att överstiga en biljon dollar innan marknaderna stänger.
Tre gånger mer än tvåan
Musks förmögenhet skulle därmed bli mer än tre gånger större än den näst rikaste personens. Google-medgrundaren Larry Page uppskattas enligt Bloomberg vara god för omkring 304 miljarder dollar.
Historiker menar att Musk därmed också placerar sig bland de rikaste människor som någonsin levt. Jämförelser över tid är visserligen svåra eftersom ekonomier och levnadsstandarder förändrats, men Musks förmögenhet motsvarar omkring tre procent av USA:s BNP.
Rikaste någonsin?
Det är betydligt mer än vad några av de mest kända industrimagnaterna från 1800- och början av 1900-talet kontrollerade. Oljemagnaten John D. Rockefeller, som ofta betraktas som en av historiens rikaste personer, motsvarade omkring 1,5 procent av USA BNP vid sin död 1937.
”Elon Musk kan mycket väl vara den rikaste person som någonsin levt, med undantag för kejsare och andra härskare vars rikedom inte kan skiljas från statens”, säger Guido Alfani, professor i ekonomisk historia vid Bocconi-universitetet i Milano till Al-Jazeera.
Det rör sig om värdering på pappret – det mesta av Elon Musk förmögenhet består av aktier i hans bolag Tesla, X och SpaceX.
”Han möter konkurrens och värdet på hans bolag kan förändras. Det är fullt möjligt att vissa av Musks tillgångar tappar i värde om förutsättningarna förändras”, säger Daniel Waldenström, professor vid Institutet för Näringslivsforskning i Sverige till Al-Jazeera.
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