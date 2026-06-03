En rekordstor börsnotering kan göra SpaceX till börshistoria. Frågan är bara på vilket sätt.
Historiens största börsnotering – men tänk om den spricker?
Världens mest omtalade privata bolag står enligt uppgifter inför en börsnotering som saknar motstycke. Det skulle också världens rikaste person att bli ännu rikare.
Rymd- och satellitbolaget SpaceX planerar att ta in omkring 75 miljarder dollar till en värdering på cirka 1,75 biljoner dollar, enligt Reuters uppgifter från källor med insyn i processen.
Om noteringen genomförs enligt planerna skulle den bli den största börsintroduktionen i historien och markera början på en ny våg av så kallade mega-IPO:er. Även AI-bolagen OpenAI och Anthropic väntas enligt marknadsbedömare inom kort söka sig till börsen.
Men ju större förväntningarna är, desto större blir också risken för besvikelse.
Många tidigare fadäser
Historien är full av börsnoteringar som såg oslagbara ut på förhand men som snabbt förvandlades till problem. Inför Googles börsdebut 2004 skapade grundarna kontrovers genom att ge en intervju under den känsliga så kallade tysta perioden. Salesforce tvingades skjuta upp sin notering efter ett liknande regelbrott. Facebooks börsintroduktion 2012 kantades av tekniska problem och en aktie som föll kraftigt under de första handelsdagarna.
Ännu mer spektakulärt var WeWorks havererade börsplaner 2019. Bolaget värderades till tiotals miljarder dollar men tvingades dra tillbaka noteringen efter att investerare reagerat negativt på stora förluster och brister i bolagsstyrningen.
Osäkerhetsfaktor: Elon Musk
För SpaceX finns flera potentiella fallgropar. Bolagets värdering bygger i stor utsträckning på framtida marknader som ännu inte existerar i någon större skala – från avancerade AI-tjänster till rymdbaserade datacenter och framtida Marsprojekt. Bolaget redovisade enligt Reuters en betydande nettoförlust under 2025.
En annan osäkerhetsfaktor är Elon Musk själv. För många investerare är han en av de viktigaste anledningarna att köpa aktien. Samtidigt är hans offentliga uttalanden och aktivitet på sociala medier något som kan skapa volatilitet under den strikt reglerade IPO-processen.
Marknaden har visserligen belönat flera av Musks tidigare satsningar. Teslas börsintroduktion 2010 blev en framgång och aktien steg kraftigt under den första handelsdagen. Men Wall Street har också lärt sig att även de mest hyllade bolagen kan snubbla när förväntningarna blir för höga.
Historiskt – på ett sätt eller annat
Den kommande noteringen handlar inte bara om SpaceX.
Om allt går enligt plan kan SpaceX skriva börshistoria. Men om investerarna börjar tvivla på värderingen, tillväxtantagandena eller ledningens förmåga att leverera, kan historiens största börsnotering bli historia det också, fast i negativ mening.
Exempelvis drar Michael Burry, känd för att ha förutspått och dragit nytta av subprime-kraschen 2007-2009, paralleller till tidigare spekulationsvågor. I en uppmärksammad analys lyfts risken att de kommande noteringarna av SpaceX, OpenAI och Anthropic tillsammans kan symbolisera en ny topp i AI- och teknikoptimismen – på samma sätt som internetbolagen gjorde under slutet av 1990-talet. Då kan fallet bli djupt.
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