Historiens största börsnotering – men tänk om den spricker?

Rymd- och satellitbolaget SpaceX planerar att ta in omkring 75 miljarder dollar till en värdering på cirka 1,75 biljoner dollar, enligt Reuters uppgifter från källor med insyn i processen.

Om noteringen genomförs enligt planerna skulle den bli den största börsintroduktionen i historien och markera början på en ny våg av så kallade mega-IPO:er. Även AI-bolagen OpenAI och Anthropic väntas enligt marknadsbedömare inom kort söka sig till börsen.

Men ju större förväntningarna är, desto större blir också risken för besvikelse.

Många tidigare fadäser

Historien är full av börsnoteringar som såg oslagbara ut på förhand men som snabbt förvandlades till problem. Inför Googles börsdebut 2004 skapade grundarna kontrovers genom att ge en intervju under den känsliga så kallade tysta perioden. Salesforce tvingades skjuta upp sin notering efter ett liknande regelbrott. Facebooks börsintroduktion 2012 kantades av tekniska problem och en aktie som föll kraftigt under de första handelsdagarna.

Ännu mer spektakulärt var WeWorks havererade börsplaner 2019. Bolaget värderades till tiotals miljarder dollar men tvingades dra tillbaka noteringen efter att investerare reagerat negativt på stora förluster och brister i bolagsstyrningen.