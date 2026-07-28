Elon Musk u-svänger – ger bort alla sina pengar?

”Den största utmaningen jag ser med min stiftelse är att försöka ge bort pengar på ett sätt som verkligen gynnar människor”, har han deklarerat och att det är ”väldigt lätt att ge bort pengar för att ge sken av godhet”.

På sociala medier har han upprepade gånger ombetts att donera delar eller till och med hela sin förmögenhet. Han uppges också ha skänkt några miljarder dollar sporadiskt, men i jämförelse med många andra av världens rikaste är det bara smulor.

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Elon Musk klart rikast av alla i världen

Ändå är Elon Musk, vd för Tesla, SpaceX och xAI och ytterligare ett par bolag, mest förmögen av alla människor i världen.

Dessutom har han säkrat ett historiskt lönepaket på 1 biljon dollar, utöver sina just nu förvärvade 709 miljarder dollar enligt Bloomberg Billionaire Index.

När det kommer till gåvor ger han mest pengar till sig själv, bland annat via Musk Foundation som grundades 2002, berättar Fortune och konstaterar att dessa gåvor i första hand stöder Musks egna intressen, däribland rymdforskning.

New York Times skrev för ett par år sedan att Musks filantropi är ”slumpmässig och till stor del egennyttig”, minns det amerikanska affärsmagasinet.

Musk har uttryckt att pengar saknar betydelse i en nära framtid när AI-tekniken forcerar.