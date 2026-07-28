Nobelpristagare i ekonomi har utmanat Elon Musk, världens rikaste, att ge bort hela sin förmögenhet och svaret från Musk överraskar stort.
Elon Musk u-svänger – ger bort alla sina pengar?
Elon Musk har fram till nu inte varit någon direkt anhängare av filantropi och uttalat att det är ”väldigt svårt” att ge bort pengar, även om han i sak tycker att det är bra att hjälpa andra människor.
”Den största utmaningen jag ser med min stiftelse är att försöka ge bort pengar på ett sätt som verkligen gynnar människor”, har han deklarerat och att det är ”väldigt lätt att ge bort pengar för att ge sken av godhet”.
På sociala medier har han upprepade gånger ombetts att donera delar eller till och med hela sin förmögenhet. Han uppges också ha skänkt några miljarder dollar sporadiskt, men i jämförelse med många andra av världens rikaste är det bara smulor.
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Elon Musk klart rikast av alla i världen
Ändå är Elon Musk, vd för Tesla, SpaceX och xAI och ytterligare ett par bolag, mest förmögen av alla människor i världen.
Dessutom har han säkrat ett historiskt lönepaket på 1 biljon dollar, utöver sina just nu förvärvade 709 miljarder dollar enligt Bloomberg Billionaire Index.
När det kommer till gåvor ger han mest pengar till sig själv, bland annat via Musk Foundation som grundades 2002, berättar Fortune och konstaterar att dessa gåvor i första hand stöder Musks egna intressen, däribland rymdforskning.
New York Times skrev för ett par år sedan att Musks filantropi är ”slumpmässig och till stor del egennyttig”, minns det amerikanska affärsmagasinet.
Musk har uttryckt att pengar saknar betydelse i en nära framtid när AI-tekniken forcerar.
Nobelpristagaren: Ge bort din förmögenhet
Mot bakgrund av det utmanar Nobelpristagaren och ekonomen Daron Acemoglu Musk att ge bort sina pengar.
Han framförde detta på måndagen. Vid sidan av kritik mot Elon Musks ovilja att skänka pengar:
”Om pengar inte spelar någon roll år 2036, varför lovar du inte att donera din nuvarande förmögenhet på cirka 1 biljon dollar till välgörenhet senast 2036? Detta skulle med stor trovärdighet etablera din tro på krafterna hos AI och teknologi”, skrev Nobelpristagaren och tillade att en sådan gärning skulle lugna människor i världen som oroar sig över ultrarikas politiska och sociala makt.
”De välgörenhetsorganisationer som väljs ut för detta bör godkännas som effektiva och icke-ideologiska av ett opartiskt organ”, förklarade Daron Acemoglu i sitt inlägg på Elon Musks sociala plattform X.
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Chocken: ”Ska göra något i den här stilen”
Repliken som sedan kom från Musk på X är smått chockerande.
”Jag ska faktiskt göra något i den här stilen!”
Nu utvecklade han inte mer vad detta innebär, men det betecknas ändå som en totalomsvängning från världens rikaste person och som återkommande varit öppet kritisk mot stora filantroper.
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