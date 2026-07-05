Meta räknar med att spendera upp till 145 miljarder dollar på AI-infrastruktur under 2026. Men Mark Zuckerberg medger nu inför sina anställda att omställningen går långsammare än väntat. ”Vi var rädda att vi inte skulle vara tillräckligt snabba med att anpassa oss”, sa grundaren under ett internt möte, enligt Reuters.
Zuckerbergs frustration växer – AI levererar inte som utlovat
Under mötet, som hölls i början av juli och rapporterades av Reuters, delade Zuckerberg en ovanligt självkritisk bild med sina team. Utvecklingen av AI-drivna agenter har inte ”accelererat på det sätt vi förväntade oss” under de senaste fyra månaderna, sa Meta-chefen.
De förväntade fördelarna med bolagets massiva omstrukturering har ännu inte ”realiserats”.
8 000 uppsagda, 7 000 omplacerade
Frustrationen kommer efter en av de mest omvälvande perioderna i Metas historia. I maj sade bolaget upp cirka 8 000 anställda, ungefär 10 procent av den administrativa personalen.
Ytterligare 7 000 omplacerades till AI-fokuserade avdelningar, bland annat en ny enhet kallad Agent Transformation Accelerator.
Zuckerberg medgav under mötet att nedskärningarna inte hade varit så smidiga och ”rena” som de borde ha varit.
Flera journalister har dessutom framställt Metas nya AI-enhet som en kvävande arbetsmiljö för de ingenjörer som placerats där.
Upp till 145 miljarder dollar utan konkreta resultat
Siffrorna är svindlande. Metas kapitalutgifter för AI-infrastruktur beräknas landa på mellan 125 och 145 miljarder dollar under 2026, motsvarande upp till 1 500 miljarder kronor.
Det är en fördubbling jämfört med 2025, då bolaget spenderade 72,2 miljarder dollar.
Men pengar ensamt löser inte problemet. Meta är inte heller ensamt om utmaningen.
Chefer i många branscher erkänner att AI har haft liten inverkan på verksamheterna, och Ford har tvingats återanställa ingenjörer efter att AI inte klarade kvalitetskraven.
Vissa analytiker varnar rentav för en fjärde AI-vinter.
Tre till sex månader
Trots frustrationen vägrar Zuckerberg ge upp. Han berättade för sitt team att han förväntar sig att se de första konkreta resultaten av AI-strategin inom tre till sex månader.
Frågan är om de pressade teamen kan hålla den takten. Totalt spenderar Big Tech över 600 miljarder dollar på AI-infrastruktur under 2026, samtidigt som techjättarna skärper tonen mot sina anställda: leverera eller lämna.
Zuckerberg har tidigare tonat ned oron för att AI ska leda till jobbförluster i samhället. Men hans egna anställda har redan fått betala priset.