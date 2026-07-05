Zuckerbergs frustration växer – AI levererar inte som utlovat

De förväntade fördelarna med bolagets massiva omstrukturering har ännu inte ”realiserats”.

8 000 uppsagda, 7 000 omplacerade

Frustrationen kommer efter en av de mest omvälvande perioderna i Metas historia. I maj sade bolaget upp cirka 8 000 anställda, ungefär 10 procent av den administrativa personalen.

Ytterligare 7 000 omplacerades till AI-fokuserade avdelningar, bland annat en ny enhet kallad Agent Transformation Accelerator.

Zuckerberg medgav under mötet att nedskärningarna inte hade varit så smidiga och ”rena” som de borde ha varit.

Flera journalister har dessutom framställt Metas nya AI-enhet som en kvävande arbetsmiljö för de ingenjörer som placerats där.