Christer Gardell får flashbacks – "det gick ju åt helvete"

Varnar för panik i USA:s ekonomi

”Samtidigt tyder det på en panik när USA stödköper japanska yen för att förhindra att japanerna vräker ut obligationer, för att köpa japanska. Då förstår man ju att oron för räntan är väldigt stor på det amerikanska finansdepartementet”, säger han till Di och tillägger att den här utvecklingen kan hota börserna då problemen brukar starta på valuta- och räntemarknaden.

Han kan inte begripa varför investerare vill exponera sig mot en så högt värderad USA-börs.

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När det gäller investerarnas önskan om en kvick utdelning på satsningarna i AI och datahallar tror han att det dröjer flera år innan det blir verklighet.

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Befarar ”en riktig törn” i techbolagen

Mot bakgrund av det spår Christer Gardell att de haussade techbolagen får ”en riktig törn nästa år”, säger han till Di.

Han drar paralleller mellan boomen för datahallar och floppen med padelhallar och konstaterar att ”det gick ju år helvete till slut” för padelhajpen efter pandemin.

Hallarna blev för många och för dyra, säger Gardell och höjer varningsflagg i tidningen även för så kallade closet-indexfunds.

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Fonder hanterar pengar aningslöst

Dessa fonder är, förklarar, som indexfonder som nu dominerar den amerikanska marknaden, men som har för vana att agera vårdlöst med pengarna.

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”Problemet är att de köper bolag även om de är svindyra. Så ska inte marknaden fungera. Man ska sälja det som är svindyrt, inte köpa det.”

De uppblåsta värderingarna i USA är ett stort orosmoln, slår miljardären fast, och vid en kraftig börsnedgång kommer bolagen som består av luft inte komma tillbaka i matchen. Det blir en evig förlust, säger Christer Gardell till Di.

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