Ett avtal mellan USA och Iran ser avlägset ut igen. Det fick Frontline, som styrs av miljardären John Fredriksen, att stiga på börsen.
Var Norges rikaste i många år – nu tjänar han pengar på Iran-kriget
Tankrederiet Frontline stiger på Oslobörsen efter att oron kring det strategiskt viktiga Hormuzsundet åter ökat.
Aktien avancerar omkring 1,6 procent i den inledande handeln.
Inför helgen föll Frontlines aktiekurs kraftigt, men under helgen kom nya uppgifter om att USA och Iran fortfarande inte har nått någon överenskommelse om trafiken genom sundet.
Dyrare olja
Det har samtidigt bidragit till att oljepriserna vänt upp.
Spotpriset på Brentolja steg omkring 1,9 procent till 83,25 dollar per fat under måndagsmorgonen. Uppgången kom efter att minst ett tankfartyg attackerats i Hormuzsundet under helgen, skriver Nettavisen.
Frontline är en av världens största aktörer inom transport till sjöss av råolja och raffinerade petroleumprodukter.
Högre oljepriser och störningar i den internationella sjöfarten kan påverka efterfrågan på tankfartyg och därmed bolagets intjäning.
Förhoppningarna om en snabb lösning på konflikten har samtidigt minskat.
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Har begränsat sjöfarten rejält
Iranska företrädare har under helgen gjort nya hårda uttalanden om landets kontroll över Hormuzsundet, samtidigt som Iran har presenterat en rad krav på USA.
Hormuzsundet förbinder Persiska viken med Indiska oceanen och är en av världens viktigaste transportleder för olja. Omkring en femtedel av världens oljeproduktion passerar normalt genom sundet.
Den pågående konflikten mellan USA, Israel och Iran har redan kraftigt begränsat sjöfarten genom området.
En fortsatt blockering eller ökade säkerhetsrisker kan därför få stora konsekvenser för den globala energimarknaden.
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Påverkas av händelserna
Utvecklingen har samtidigt gjort tankrederier till en av de sektorer som påverkas mest direkt av situationen.
Högre fraktpriser och längre transportvägar kan öka intäkterna för rederier som Frontline, även om en långvarig konflikt samtidigt innebär ökade risker för fartygen.
Frontline leds av den norske miljardären John Fredriksen, som under många år var Norges rikaste person. 2006 bytte han medborgarskap till Cypern.
På de internationella miljardärslistorna har han nyligen passerats av Torstein Hagen, grundaren av Viking Cruises.
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