Var Norges rikaste i många år – nu tjänar han pengar på Iran-kriget

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Inför helgen föll Frontlines aktiekurs kraftigt, men under helgen kom nya uppgifter om att USA och Iran fortfarande inte har nått någon överenskommelse om trafiken genom sundet.

Dyrare olja

Det har samtidigt bidragit till att oljepriserna vänt upp.

Spotpriset på Brentolja steg omkring 1,9 procent till 83,25 dollar per fat under måndagsmorgonen. Uppgången kom efter att minst ett tankfartyg attackerats i Hormuzsundet under helgen, skriver Nettavisen.

Frontline är en av världens största aktörer inom transport till sjöss av råolja och raffinerade petroleumprodukter.

Högre oljepriser och störningar i den internationella sjöfarten kan påverka efterfrågan på tankfartyg och därmed bolagets intjäning.

Förhoppningarna om en snabb lösning på konflikten har samtidigt minskat.

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