Lufthansa kopplar upp hela koncernen med Elon Musks satelliter. Knappt en vecka tidigare redovisades ett rörelseresultat som mer än halverades.
Sex dagar efter vinstraset: Lufthansa ger bort Starlink på 850 plan
Den 19 augusti flyger koncernens första Starlink-plan, en Airbus A320neo, enligt Lufthansas pressmeddelande den 10 augusti. Omkring 850 flygplan ska ha tekniken till 2029, vilket enligt bolaget gör Lufthansa till Europas största flygbolagsgrupp som utrustar flottan med den här typen av höghastighetsinternet.
Uppkopplingen blir gratis i samtliga reseklasser för Miles & More-kunder och Travel ID-användare, och tjänsten sponsras av Mastercard.
Hörlurar blir obligatoriska vid ljud och video, medan röstsamtal, videosamtal och livesändningar förbjuds. Därefter utrustas plan från Lufthansa, Swiss, Austrian och Brussels Airlines, enligt Business AM.
SAS gjorde samma resa långt tidigare, något vi rapporterade om i höstas.
Rörelsevinsten föll 56 procent
Justerat rörelseresultat landade på 383 miljoner euro, cirka 4 200 miljoner kronor, i andra kvartalet mot 870 miljoner euro, eller 9 539 miljoner kronor, året innan.
Samtidigt steg omsättningen åtta procent till 11,1 miljarder euro, eller 121,7 miljarder kronor, enligt Lufthansas rapport den 4 augusti.
Bränslet kostade cirka 750 miljoner euro, motsvarande 8 223 miljoner kronor, extra och marginalen sjönk till 3,4 procent från 8,4.
Löftet som sänkte aktien på rapportdagen
Före rapporten lovade Lufthansa ett resultat klart över fjolårets 1,96 miljarder euro. Nu anges i stället ett spann på 1,7 till 2,2 miljarder, där bara den övre delen motsvarar det gamla löftet.
Marknaden läste det annorlunda och aktien föll som mest över 10 procent under rapportdagen, enligt Reuters. På tisdagen handlades aktien till 8,30 euro.
PS analys
I maj skrev vi om hur American Airlines Starlink-order lyfte förväntningarna. Förklaringen ligger i kostnadsstrukturen.
Konstellationen är byggd och betald oavsett hur många plan som kopplas upp, och Connectivity omsatte 4,3 miljarder dollar i kvartalet med ett rörelseresultat på 1,66 miljarder, enligt SpaceX kvartalsrapport.
Flygbolagen hamnar dessutom i posten Enterprise och myndigheter, som mer än fördubblades på ett år. Det vill säga inte i konsumentledet där snittintäkten föll till 66 dollar i månaden från 85.
Wifiet blir alltså gratis för passageraren då Lufthansa betalar, med Mastercard som sponsor. Lufthansa i sin tur får en premiumuppgradering som inte kostar dem för mycket, medan Mastercard får tillgång till större publik och Starlink mer intäkter.
I teorin är det en vinst för alla inblandade, frågan är hur marknaden reagerar på beskedet. Om tillräckligt många anti-Starlink-anhängare bojkottar Lufthansa, kan det påverka ett redan tyngt bolag ytterligare.
Läs även: Svävande tåg skulle göra 600 km/h: Fem år senare finns inga spår
Läs även: Bank skänkte arv till brandkåren – barnen möttes av tomma konton