Sex dagar efter vinstraset: Lufthansa ger bort Starlink på 850 plan

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Uppkopplingen blir gratis i samtliga reseklasser för Miles & More-kunder och Travel ID-användare, och tjänsten sponsras av Mastercard.

Hörlurar blir obligatoriska vid ljud och video, medan röstsamtal, videosamtal och livesändningar förbjuds. Därefter utrustas plan från Lufthansa, Swiss, Austrian och Brussels Airlines, enligt Business AM.

SAS gjorde samma resa långt tidigare, något vi rapporterade om i höstas.

Rörelsevinsten föll 56 procent

Justerat rörelseresultat landade på 383 miljoner euro, cirka 4 200 miljoner kronor, i andra kvartalet mot 870 miljoner euro, eller 9 539 miljoner kronor, året innan.

Samtidigt steg omsättningen åtta procent till 11,1 miljarder euro, eller 121,7 miljarder kronor, enligt Lufthansas rapport den 4 augusti.

Bränslet kostade cirka 750 miljoner euro, motsvarande 8 223 miljoner kronor, extra och marginalen sjönk till 3,4 procent från 8,4.