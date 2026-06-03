Elon Musks förmögenhet uppgår till runt 9 000 miljarder kronor. Det är mer än Sveriges samlade BNP på drygt 6 200 miljarder kronor. En enda person kontrollerar alltså mer värde än allt Sverige producerar under ett helt år.
Elon Musk är 40 procent rikare än hela Sveriges ekonomi
Wall Street Journal har kartlagt Musks förmögenhet, som nu ligger på 970 miljarder dollar. Tech-grundaren, som Dagens PS tidigare rapporterat är världens rikaste person genom tiderna, har passerat en gräns som gör siffrorna närmast omöjliga att greppa.
Svenska och nordiska jämförelser är det bästa sättet att förstå vad 9 000 miljarder kronor faktiskt innebär.
Rikare än Finland, Danmark och Island tillsammans
Musks förmögenhet räcker för att matcha hela den årliga ekonomiska produktionen i tre nordiska länder samtidigt.
Finlands BNP ligger på 338 miljarder dollar, Danmarks på 462 miljarder och Islands på 44 miljarder. Totalt: 844 miljarder dollar. Musk har 126 miljarder dollar till godo, drygt 1 170 miljarder kronor.
Sveriges BNP på 669 miljarder dollar är den största nordiska ekonomin. Ändå överstiger Musks förmögenhet den med nästan 300 miljarder dollar.
Slår man ihop alla fem nordiska länder, Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island, landar den samlade BNP:n på drygt 2 000 miljarder dollar.
Musks förmögenhet motsvarar nästan hälften av allt som hela Norden producerar under ett år. Fem länder, 28 miljoner invånare, alla industrier, alla tjänster, all handel.
En enda person kontrollerar halva det värdet. Hans totala förmögenhet är 22 gånger större än Islands hela ekonomi.
Kan köpa sju av Sveriges största bolag
Musks förmögenhet räcker för att köpa Sveriges sju mest värdefulla börsbolag, rakt av.
AstraZeneca (2 591 miljarder kronor)
ABB (1 827 miljarder), Investor (1 175 miljarder)
Atlas Copco (863 miljarder)
Volvo (654 miljarder)
Nordea (601 miljarder)
Sandvik (475 miljarder).
Totalt: 8 186 miljarder kronor. Musk skulle fortfarande ha runt 800 miljarder kvar.
Det räcker faktiskt till Handelsbanken också och då får han dessutom med sig Handelsbankens och Fredrik Lundbergs kundtidning EFN som en extra bonus.
Enbart hans andel i SpaceX, värd nästan 5 000 miljarder kronor, är mer än Investor, Atlas Copco, Volvo och alla fyra svenska storbankerna tillsammans.
33 miljoner kronor i timmen
Sedan Musk grundade sitt första amerikanska bolag 1995 har hans förmögenhet i snitt vuxit med 33 miljoner kronor i timmen. Under tiden det tar att läsa den här artikeln har hans förmögenhet ökat med ungefär 3 miljoner kronor.
Nedbrutet:
- 9 200 kronor per sekund
- 552 000 kronor per minut
- 33 miljoner kronor i timmen
- 795 miljoner kronor per dag
En genomsnittlig svensk med medellön, 41 600 kronor i månaden, skulle behöva arbeta i 18 miljoner år för att nå samma förmögenhet.
Dinosaurierna dog ut för 66 miljoner år sedan. Musk-lönen kräver alltså mer än en fjärdedel av den tidsperioden.
Fyra gånger rikare än svenska pensionssystemet
Det svenska inkomstpensionssystemets buffertfonder, AP-fonderna, förvaltade 2 234 miljarder kronor vid utgången av 2025. Musks personliga förmögenhet är fyra gånger större än hela det svenska pensionssystemets reserver.
SpaceX-noteringen den 12 juni: Den största drivkraften bakom Musks förmögenhet är SpaceX, som börsnoteras den 12 juni i vad som väntas bli historiens största notering.
Värderingen: 1 750 miljarder dollar, drygt 16 200 miljarder kronor. Det är mer än hela Stockholmsbörsens 20 största bolag, tillsammans.
Musk har säkrat aktier med tio gånger högre röstvärde för att behålla full kontroll efter noteringen. Utöver det väntar ett bonuspaket som kräver en Mars-koloni med en miljon invånare och att SpaceX når en värdering på över 70 biljoner kronor för full utbetalning.
Tesla-aktier bidrar med 1 550 miljarder kronor, och ytterligare 1 390 miljarder kronor i optioner i båda bolagen ligger och väntar på inlösen.
Rikare än Bezos, Ellison och Zuckerberg ihop
Skillnaden mot andra techmiljardärer är dramatisk. Jeff Bezos förmögenhet på 276 miljarder dollar, Larry Ellisons på 243 miljarder och Mark Zuckerbergs på 219 miljarder.
Musks 970 miljarder dollar är mer än alla tre tillsammans.
Filosofen och ekonomen Ingrid Robeyns, som forskar om extrem rikedom, konstaterar att förmögenhetsnivåerna hos de allra rikaste har vuxit så snabbt att de blivit närmast obegripliga för vanliga människor.
En sak står klart. Ingen enskild person har någonsin kontrollerat ett värde som överstiger hela Sveriges ekonomi. Tills nu.