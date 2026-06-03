Elon Musk är 40 procent rikare än hela Sveriges ekonomi

Kan köpa sju av Sveriges största bolag

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Musks förmögenhet räcker för att köpa Sveriges sju mest värdefulla börsbolag, rakt av.

AstraZeneca (2 591 miljarder kronor)

ABB (1 827 miljarder), Investor (1 175 miljarder)

Atlas Copco (863 miljarder)

Volvo (654 miljarder)

Nordea (601 miljarder)

Sandvik (475 miljarder).

Totalt: 8 186 miljarder kronor. Musk skulle fortfarande ha runt 800 miljarder kvar.

Det räcker faktiskt till Handelsbanken också och då får han dessutom med sig Handelsbankens och Fredrik Lundbergs kundtidning EFN som en extra bonus.

Enbart hans andel i SpaceX, värd nästan 5 000 miljarder kronor, är mer än Investor, Atlas Copco, Volvo och alla fyra svenska storbankerna tillsammans.

33 miljoner kronor i timmen

Sedan Musk grundade sitt första amerikanska bolag 1995 har hans förmögenhet i snitt vuxit med 33 miljoner kronor i timmen. Under tiden det tar att läsa den här artikeln har hans förmögenhet ökat med ungefär 3 miljoner kronor.

Nedbrutet:

9 200 kronor per sekund

552 000 kronor per minut

33 miljoner kronor i timmen

795 miljoner kronor per dag

En genomsnittlig svensk med medellön, 41 600 kronor i månaden, skulle behöva arbeta i 18 miljoner år för att nå samma förmögenhet.

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Dinosaurierna dog ut för 66 miljoner år sedan. Musk-lönen kräver alltså mer än en fjärdedel av den tidsperioden.

Fyra gånger rikare än svenska pensionssystemet

Det svenska inkomstpensionssystemets buffertfonder, AP-fonderna, förvaltade 2 234 miljarder kronor vid utgången av 2025. Musks personliga förmögenhet är fyra gånger större än hela det svenska pensionssystemets reserver.

SpaceX-noteringen den 12 juni: Den största drivkraften bakom Musks förmögenhet är SpaceX, som börsnoteras den 12 juni i vad som väntas bli historiens största notering.

Värderingen: 1 750 miljarder dollar, drygt 16 200 miljarder kronor. Det är mer än hela Stockholmsbörsens 20 största bolag, tillsammans.

Musk har säkrat aktier med tio gånger högre röstvärde för att behålla full kontroll efter noteringen. Utöver det väntar ett bonuspaket som kräver en Mars-koloni med en miljon invånare och att SpaceX når en värdering på över 70 biljoner kronor för full utbetalning.

Tesla-aktier bidrar med 1 550 miljarder kronor, och ytterligare 1 390 miljarder kronor i optioner i båda bolagen ligger och väntar på inlösen.

Rikare än Bezos, Ellison och Zuckerberg ihop

Skillnaden mot andra techmiljardärer är dramatisk. Jeff Bezos förmögenhet på 276 miljarder dollar, Larry Ellisons på 243 miljarder och Mark Zuckerbergs på 219 miljarder.

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Musks 970 miljarder dollar är mer än alla tre tillsammans.

Filosofen och ekonomen Ingrid Robeyns, som forskar om extrem rikedom, konstaterar att förmögenhetsnivåerna hos de allra rikaste har vuxit så snabbt att de blivit närmast obegripliga för vanliga människor.

En sak står klart. Ingen enskild person har någonsin kontrollerat ett värde som överstiger hela Sveriges ekonomi. Tills nu.