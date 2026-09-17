Sex lördagar som domineras av Melodifestivalen – och sex lördagar där landets skattebetalare får stoppa mångmiljonbelopp i schlagergapet.
Avslöjat: 82,6 miljoner i skattepengar till Melodifestivalen
Med något mindre än fem månader kvar tills Melodifestivalen 2027 rullar i gång, har SVT nu meddelat turnéplanen.
Första deltävlingen sker i Karlstad 6 februari och sedan följer Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping innan finalen på Strawberry arena i Stockholm.
Finalen går av den berömda stapeln 13 mars och då avgörs vilken artist som får möjlighet att försöka sparka i gång sin internationella karriär vid Eurovision-finalen, som 2027 utspelar sig i bulgariska Burgas.
Det är den 71:a upplagan av tävlingen och den första i Bulgarien, sedan Dara vann årets final med ”Bangaranga”.
Halmstad och Norrköping har inte haft någon deltävling på elva år innan man betalat sig in i matchen igen i år.
Karlstad är däremot om inte en säker vinnare, så dock en frekvent deltagare. Det är sjätte gången Karlstad är värd för en Mello-deltävling.
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”Får hela staden att glittra”
”Melodifestivalturnén är en av årets stora höjdpunkter för musikälskare i hela landet och bjuder på storslagen live-underhållning, nya musikupplevelser och en fest som får hela staden att glittra”, skriver arrangörerna i dag och pekar på att ”Melfest på stan bidrar med stort engagemang”.
Förhoppningsvis även med intäkter, lär de aktuella kommunerna be om. Deltävlingrana, ledda av Oscar Zia och Björn Kjellman, är nämligen dyra för de arrangerande kommunerna.
När Luleå arrangerade en deltävling 2025 betalade kommunen två miljoner kronor för att få arrangera eventet och kultur- och fritidsnämnden tvingades begära extra anslag från kommunstyrelsen för att ha råd.
Ville få ”glada” invånare
Kommunen skrev avtal med Live Nation, som genomför turnén för SVT:s räkning, och invånarna frågade sig vad skattebetalarna egentligen fick för pengarna.
Svaret var att kommunen hoppades att de skulle bli glada…
”Näringslivet i kommunen tjänar mycket på det, hotellnätter och shopping på stan. De räknar med att det kommer att vara fullbelagt på hotellen i stan, så för näringslivet är det en riktig höjdargrej”, sade kommundirektören Anna Lindh Wikblad hos Kuriren.
”Det kommunen tjänar är förhoppningsvis glada kommuninvånare, vi har uppdraget att hitta och driva på och få hit större arrangemang,”
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82,6 miljoner av skattepengar
När Dagens samhälle 2024 gjorde en sammanställning av hur mycket kommunerna lade av skattepengar på Melodifestivalen toppade Malmö som lagt 11,9 miljoner kronor i schlagergapet för 15 deltävlingar.
Mest för en enskild deltävling hade Kiruna (2,95 miljoner kronor) och Eskilstuna (3,03 miljoner kr) lagt.
Totalt har kommunerna tagit 82,6 miljoner kronor ur de kommunala skattekistorna och lagt på schlagerlåtar och äran att få höra kommunens namn några gånger i SVT.
Sedan dess har ytterligare två år gått – med nya kommunala mångmiljonsatsningar – och till saken hör dessutom att finalerna inte ingår i ovanstående siffror utan enbart deltävlingarna.
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Fakta/Melodifestivalturnén 2027
Lördag 6 februari – deltävling 1, Karlstad, Löfbergs arena
Lördag 13 februari – deltävling 2, Göteborg, Scandinavium
Lördag 20 februari – deltävling 3, Malmö, Malmö arena
Lördag 27 februari – deltävling 4, Halmstad, Halmstad arena
Lördag 6 mars – deltävling 5, Norrköping, Himmelstalundshallen
Lördag 13 mars – final, Stockholm, Strawberry arena
(Källa: Live Nation)
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