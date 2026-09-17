Avslöjat: 82,6 miljoner i skattepengar till Melodifestivalen

Finalen går av den berömda stapeln 13 mars och då avgörs vilken artist som får möjlighet att försöka sparka i gång sin internationella karriär vid Eurovision-finalen, som 2027 utspelar sig i bulgariska Burgas.

Det är den 71:a upplagan av tävlingen och den första i Bulgarien, sedan Dara vann årets final med ”Bangaranga”.

Halmstad och Norrköping har inte haft någon deltävling på elva år innan man betalat sig in i matchen igen i år.

Karlstad är däremot om inte en säker vinnare, så dock en frekvent deltagare. Det är sjätte gången Karlstad är värd för en Mello-deltävling.

Efter Kajs bastusuccé: Hit gick pengarna. Dagens PS

”Får hela staden att glittra”

”Melodifestivalturnén är en av årets stora höjdpunkter för musikälskare i hela landet och bjuder på storslagen live-underhållning, nya musikupplevelser och en fest som får hela staden att glittra”, skriver arrangörerna i dag och pekar på att ”Melfest på stan bidrar med stort engagemang”.

Förhoppningsvis även med intäkter, lär de aktuella kommunerna be om. Deltävlingrana, ledda av Oscar Zia och Björn Kjellman, är nämligen dyra för de arrangerande kommunerna.

När Luleå arrangerade en deltävling 2025 betalade kommunen två miljoner kronor för att få arrangera eventet och kultur- och fritidsnämnden tvingades begära extra anslag från kommunstyrelsen för att ha råd.

ANNONS

Så blev bastun hetare än någonsin. Dagens PS