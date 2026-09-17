Volvo drar BMW inför domstol. Volvo agerar tillsammans med spanska bankjätten Santander och stämmer BMW vid domstol i London.
Volvo drar BMW inför domstol: "Sålde bilar illegalt"
Santander, Volvo och BMW har en tvist om fordonsfinansiering. Nu går spanska storbanken Santander och kinesiska Volvo till High Court, den domstol där de två stämmer BMW efter en tvist om ett avtal kring fordonsfinansiering.
Volvo och Santander hävdar att BMW orsakat dem skada, sedan bilhandlare olagligt sålt vidare lyxbilar till BMW, fordon som både Santander/Volvo och BMW nu gör anspråk på äganderätten till, skriver City AM.
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BMW agerade ”felaktigt och olagligt”
I domstolshandlingar sajten tagit del av, anklagas BMW för att felaktigt och olagligt ha tagit fordonen i bruk för egen räkning.
Sedan ska BMW ha ”otillbörligt” registrerat egna finansiella anspråk kring fordonen i kreditupplysningsregister.
BMW:s finansbolag uppges dessutom ha omfinansierat minst en av de omtvistade bilarna till en egen kund, trots att de uppges ha känt till att Santander och Volvo var de rättmätiga ägarna till fordonen.
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”Var medvetna om Volvos äganderätt”
”Vid alla relevanta tidpunkter var BMW Financial Services medvetna om Santanders och Volvos äganderätt till och finansiella intresse i fordonen”, står det i domstolshandlingarna.
BMW vill inte kommentera domstolsärendet, men har anlitat den brittiska advokatbyrån Lester Aldridge.
Bakgrunden till stämningen är konkursen för två bilhandlare i London under 2024. Enligt handlingar som lämnats till domstolen ska bilhandlare, sedan Santander och Volvo köpt fordonen av dem mellan 2021 och 2023 för att kunna erbjuda finansiering till privatkunder, ha sålt samma bilar till BMW olagligt.
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”Hade inte rätt att sälja bilarna”
Santander och Volvo hävdar att eftersom de var de ursprungliga köparna av bilarna, saknade bilhandlarna den äganderätt som krävts för att de skulle kunna överlåta bilarna till BMW.
De menar även att BMW hindrade dem från att återta sina tillgångar genom att registrera egna finansiella anspråk i kreditupplysningsregister som Experian och HP.
Nu kräver den spanska banken och Volvo cirka 160 000 pund för att täcka obetalda finansieringsskulder – eller upp till 264 000 pund för att nå bilarnas ursprungliga inköpspris.
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