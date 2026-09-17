Volvo drar BMW inför domstol: "Sålde bilar illegalt"

Volvo och Santander hävdar att BMW orsakat dem skada, sedan bilhandlare olagligt sålt vidare lyxbilar till BMW, fordon som både Santander/Volvo och BMW nu gör anspråk på äganderätten till, skriver City AM.

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BMW agerade ”felaktigt och olagligt”

I domstolshandlingar sajten tagit del av, anklagas BMW för att felaktigt och olagligt ha tagit fordonen i bruk för egen räkning.

Sedan ska BMW ha ”otillbörligt” registrerat egna finansiella anspråk kring fordonen i kreditupplysningsregister.

BMW:s finansbolag uppges dessutom ha omfinansierat minst en av de omtvistade bilarna till en egen kund, trots att de uppges ha känt till att Santander och Volvo var de rättmätiga ägarna till fordonen.

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