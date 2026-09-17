Hotellkungen Petter Stordalens investering floppade – företaget i konkurs

Enligt tidningen satsade Stordalen två miljoner kronor initialt i företaget, som heter Bikefinder AS och som då hade vunnit en entreprenörstävling tillsammans med ett annat företag i konkurrens med över 2 000 nordiska företag.

Petter Stordalen inte enda profilen

Petter Stordalen har funnits på Bikefinders aktieägarelista sedan dess, även om Eivind Gundersen, tidigare vd för Visma, är största ägare.

Och det finns fler kändisar i det norska näringslivet som har investerat i bolaget, bland andra även skeppselektrikern Eigel Ingvar Thom, framgår det.

Petter Stordalen äger enligt DN.no knappt 1,3 procent av företaget, som 2019 värderades till 72 miljoner norska kronor efter en kapitalinjektion.

I samband med det tecknade Stordalen, enligt artikeln, aktier för ytterligare en miljon i Bikefinder, samtidigt som Tour de France-cyklisten Alexander Kristoff tecknade sig för 500 000 norska kronor.