Den norske hotellmiljardären Petter Stordalen gick på pumpen med sin investering i det nu konkursade bolaget.
Hotellkungen Petter Stordalens investering floppade – företaget i konkurs
Petter Stordalen klev in som investerare i företaget 2017. Bolaget – som drog i gång 2015 och vars verksamhet består av en tjänst som spårar stulna och försvunna cyklar – har enligt norska Dagens Næringsliv uppvisat negativt resultat före skatt ända fram till och med 2025.
Enligt tidningen satsade Stordalen två miljoner kronor initialt i företaget, som heter Bikefinder AS och som då hade vunnit en entreprenörstävling tillsammans med ett annat företag i konkurrens med över 2 000 nordiska företag.
Petter Stordalen inte enda profilen
Petter Stordalen har funnits på Bikefinders aktieägarelista sedan dess, även om Eivind Gundersen, tidigare vd för Visma, är största ägare.
Och det finns fler kändisar i det norska näringslivet som har investerat i bolaget, bland andra även skeppselektrikern Eigel Ingvar Thom, framgår det.
Petter Stordalen äger enligt DN.no knappt 1,3 procent av företaget, som 2019 värderades till 72 miljoner norska kronor efter en kapitalinjektion.
I samband med det tecknade Stordalen, enligt artikeln, aktier för ytterligare en miljon i Bikefinder, samtidigt som Tour de France-cyklisten Alexander Kristoff tecknade sig för 500 000 norska kronor.
Bikefinders ex-vd:s önskan slog inte in
Ole Martin Ølmheim, som då var vd för Bikefinder, uppgav att den sistnämndas intresse för bolaget kunde öppna upp marknaden i Europa med fokus på elcyklar.
Det som hände var i stället att avkastningen på eget kapital uteblev och under perioden 2020 till 2025 gjorde företaget totalt en förlust på 57 miljoner norska kronor före skatt.
Nu är konkursen i bolaget ett faktum
Förlusterna från starten fram till slutet av fjolåret uppgick enligt Dagens Næringsliv till strax under 72 miljoner norska kronor.
På onsdagen den 16 september försattes Bikefinder AS i konkurs.
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