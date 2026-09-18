Ser din resväska lyxig ut? Byt den mot en nött och sliten. Nu inriktar sig stöldligor på resenärer som verkar välbärgade.
"Väljer snygga resväskor": Tusentals stölder anmälda
Polis och privata säkerhetsföretag har fått ett nytt fokus, sedan kriminella ligor verksamma på reseknutpunkter inriktat sig på välbärgade resenärer.
På senare tid har flera uppmärksammade stölder skett i anslutning till järnvägsstationerna King´s Cross och St Pancras i London.
Bland annat stal ett gäng bagage till ett värde av 600 000 pund fråntre medlemmar av kungafamiljen i Abu Dhabi utanför järnvägsstationen.
Som svar har stationsledningen och polismyndigheten British Transport Police trappat upp bevakningen.
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”Oroväckande för oss”
London St Pancras Highspeed, som äger järnvägsstationen, uppger att de har bett sina säkerhetsföretag att patrullera stationen oftare.
”Detta är oroväckande för oss, tyvärr en följd av det samhälle vi lever i idag”, säger stationens vd Robert Sinclair hos The Times.
”Vi har kraftigt utökat patrulleringen och arbetar med våra egna säkerhetsteam, och British Transport Police har avsevärt ökat sin närvaro och antalet personer som patrullerar området kring stationen för att förhindra denna typ av brottslighet”, tillägger han.
Var tionde minut ljuder nu även högljudda utrop på stationen som varnar resenärer för att ”väsktjuvar är i farten i området”.
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Väntar in passagerare
Brittiska transportpolisen arbetar nu mer intensivt med att bekämpa stölder via insatser med civilklädda poliser.
Polisen har observerat hur kriminella väntat på passagerare som klivit av tåget och sedan siktat in sig på resenärer med till synes dyrbart bagage, exempelvis de med väskor från Rimowa, Prada eller Louis Vuitton.
Andra kriminella har följt efter offer till taxistationen och sedan stulit väskor när ägarna vänt ryggen till, ofta medan offren lyfter in en annan väska i bagageutrymmet, eller genom att ta väskan från ett öppet bagageutrymme.
Polisen bedömer att brottsligheten utförs av organiserade, erfarna kriminella gäng och de som grips får ofta hårdare straff.
I april dömdes en man till tolv månaders fängelse efter att ha försökt stjäla en väska med innehåll värt 5 000 pund från en brasiliansk familj. Han greps av bevakande polis.
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Blev av med 3,3 miljoner
Förra året blev Brittny Button, gift med tidigareFormel 1-föraren Jenson Button, – av med en resväska innehållande smycken och annat till ett värde av motsvarande 3,3 miljoner kronor, efter att paret återvänt till London från en weekendresa till Paris.
”Vi vet hur upprörande, besvärligt och kostsamt det är att bli av med sitt bagage, och vi arbetar outtröttligt för att bekämpa denna typ av brottslighet vid stationerna King’s Cross och St Pancras”, säger polischefen Nick Sedgemore vid British Transport Police.
Även privata chaufförer utbildas i att vara extra uppmärksamma på bagage när de hämtar passagerare.
Flest brott under 2025 noterades vid järnvägsstationen Euston med 1 536 anmälda brott, varav 650 var bagagestölder.
Sedan följer i statistiken King´s Cross med 1 479 brott, London Bride 1 074,St Pancras 1 035 och Birmingham New Street med 958.