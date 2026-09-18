"Väljer snygga resväskor": Tusentals stölder anmälda

Väntar in passagerare

Brittiska transportpolisen arbetar nu mer intensivt med att bekämpa stölder via insatser med civilklädda poliser.

Polisen har observerat hur kriminella väntat på passagerare som klivit av tåget och sedan siktat in sig på resenärer med till synes dyrbart bagage, exempelvis de med väskor från Rimowa, Prada eller Louis Vuitton.

Andra kriminella har följt efter offer till taxistationen och sedan stulit väskor när ägarna vänt ryggen till, ofta medan offren lyfter in en annan väska i bagageutrymmet, eller genom att ta väskan från ett öppet bagageutrymme.

Polisen bedömer att brottsligheten utförs av organiserade, erfarna kriminella gäng och de som grips får ofta hårdare straff.

I april dömdes en man till tolv månaders fängelse efter att ha försökt stjäla en väska med innehåll värt 5 000 pund från en brasiliansk familj. Han greps av bevakande polis.

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Stöldligor följer efter resenärer med en resväska som tyder på välbärgad ägare. Mängder av stölder har anmälts och polisen skärper bevakningen. (Foto: Kin Cheung /AP-TT)

Blev av med 3,3 miljoner

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Förra året blev Brittny Button, gift med tidigareFormel 1-föraren Jenson Button, – av med en resväska innehållande smycken och annat till ett värde av motsvarande 3,3 miljoner kronor, efter att paret återvänt till London från en weekendresa till Paris.

”Vi vet hur upprörande, besvärligt och kostsamt det är att bli av med sitt bagage, och vi arbetar outtröttligt för att bekämpa denna typ av brottslighet vid stationerna King’s Cross och St Pancras”, säger polischefen Nick Sedgemore vid British Transport Police.

Även privata chaufförer utbildas i att vara extra uppmärksamma på bagage när de hämtar passagerare.

Flest brott under 2025 noterades vid järnvägsstationen Euston med 1 536 anmälda brott, varav 650 var bagagestölder.

Sedan följer i statistiken King´s Cross med 1 479 brott, London Bride 1 074,St Pancras 1 035 och Birmingham New Street med 958.

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