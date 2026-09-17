Betalar 165 000 i månaden till den som tar hand om deras barn

Bara en av många anställda

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British American Household Staffing, som grundades 2012, har omkring 7 000 klienter. Konkurrenter är bland andra Adventure Nannies och Morgan & Mallet.

Arbetsuppgifterna är i grunden desamma som för andra barnskötare: matning, matlagning och aktiviteter med barnen.

Men i de rikaste familjerna sker arbetet ofta i hushåll med ett stort antal anställda. Nannys förväntas dessutom kunna följa med familjer på resor med privatjet och lyxyachter.

Kraven kan ibland vara långtgående. Nannys har berättat om arbetsgivare som krävt att barnens underkläder ska strykas dagligen eller att personalen ska hantera praktiska uppgifter under pågående barnpassning.

En arbetsmodell som blivit vanligare är nannys som jobbar i skift. Två barnskötare delar på tjänsten och arbetar växelvis, exempelvis en vecka på och en vecka av.

Det gör det möjligt för familjerna att ha barnomsorg dygnet runt utan att byta personal under helger eller resor.

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Mer uppmärksamhet i medier

För nannys innebär modellen en sammanhängande ledighet som kan göra yrket mer attraktivt. Samtidigt kan de långa arbetsperioderna göra det svårt att kombinera jobbet med ett eget familjeliv.

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Barnskötare som arbetar för superrika familjer kan också få en inblick i en livsstil som annars är svår att komma nära.

Det har bidragit till att yrket fått uppmärksamhet i reality-tv, där program om exklusiva hushåll visar både lyxen och konflikterna bakom kulisserna.

I juni lanserade exempelvis Hulu programmet Million Dollar Nannies, som följer personer som söker arbete hos förmögna familjer på Ibiza.

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