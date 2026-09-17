Det kan vara en god ekonomisk affär att bli nanny till ultrarika familjer. Men de som har provat på det vittnar också om en tuff arbetsmiljö.
Betalar 165 000 i månaden till den som tar hand om deras barn
Att ta hand om barn i världens rikaste familjer har blivit ett allt mer krävande – och lukrativt – yrke.
Nannys med rätt utbildning och erfarenhet kan tjäna hundratusentals dollar om året.
Men arbetsvillkoren ställer höga krav på tillgänglighet och flexibilitet.
Kan tjäna två miljoner kronor om året
Enligt The Economist har efterfrågan på exklusiva barnskötare ökat kraftigt under det senaste decenniet.
Föräldrar söker i dag personal som inte bara har utbildning från välrenommerade barnskötarakademier, utan även universitetsutbildning, språkkunskaper och erfarenhet av internationella resor.
En nannys arbetsdag kan vara minst tolv timmar lång, sju dagar i veckan. I gengäld kan hon få en hel vecka ledigt.
Årslöner på motsvarande två miljoner kronor eller drygt 165 000 kronor i månaden förekommer, enligt uppgifter.
Utvecklingen har skapat en växande marknad för bemanningsföretag som specialiserar sig på personal till förmögna hushåll.
Läs mer: Rika flyr London – nu står palatsen mörka och Ferraris osålda. Realtid
Bara en av många anställda
British American Household Staffing, som grundades 2012, har omkring 7 000 klienter. Konkurrenter är bland andra Adventure Nannies och Morgan & Mallet.
Arbetsuppgifterna är i grunden desamma som för andra barnskötare: matning, matlagning och aktiviteter med barnen.
Men i de rikaste familjerna sker arbetet ofta i hushåll med ett stort antal anställda. Nannys förväntas dessutom kunna följa med familjer på resor med privatjet och lyxyachter.
Kraven kan ibland vara långtgående. Nannys har berättat om arbetsgivare som krävt att barnens underkläder ska strykas dagligen eller att personalen ska hantera praktiska uppgifter under pågående barnpassning.
En arbetsmodell som blivit vanligare är nannys som jobbar i skift. Två barnskötare delar på tjänsten och arbetar växelvis, exempelvis en vecka på och en vecka av.
Det gör det möjligt för familjerna att ha barnomsorg dygnet runt utan att byta personal under helger eller resor.
Läs mer: Världens rikaste flyttar mer än någonsin – hit vill de. Realtid
Mer uppmärksamhet i medier
För nannys innebär modellen en sammanhängande ledighet som kan göra yrket mer attraktivt. Samtidigt kan de långa arbetsperioderna göra det svårt att kombinera jobbet med ett eget familjeliv.
Barnskötare som arbetar för superrika familjer kan också få en inblick i en livsstil som annars är svår att komma nära.
Det har bidragit till att yrket fått uppmärksamhet i reality-tv, där program om exklusiva hushåll visar både lyxen och konflikterna bakom kulisserna.
I juni lanserade exempelvis Hulu programmet Million Dollar Nannies, som följer personer som söker arbete hos förmögna familjer på Ibiza.
Läs mer: Europas biltillverkare protesterar mot ursprungsregler – kräver mer tid. Realtid