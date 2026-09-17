24 åring multimiljonär på börsen – på bara tre år: "Ganska nöjd"

Fick pengar över till investeringar

Under den här tiden levde han ”sparsamt”, säger han och förklarar att det gjorde att han kunde använde en del pengar till investeringar.

Främst är det två aktier som har bidragit till där han är i dag. Den ena aktien är Thor Medical, som han tankade för omkring 250 000 norska kronor i juli 2024 och sedan sålde för 865 000 norska kronor mindre än fem månader senare.

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Det innebär en avkastning på 248 procent och en vinst på mer än 600 000 kronor.

Tärningen var så att säga kastad för den då 22-årige börsaktören, som väljer företag som han har möjlighet att ha stenkoll på.

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Taktiken: Fåtal bolag och is i magen

Det får inte bli för många bolag och ”allt mer än fyra företag blir snabbt förvirrande”, säger han till Dagens Næringsliv.

Fokus ligger i huvudsak på små bolag där aktiekursen fluktuerar mycket.

Därför är det viktigt att hålla huvudet kallt, resonerar han, det går inte att vara ”nervös” då det banar väg för ”många dåliga affärer”, förklarar Thorsen i artikeln vars största aktievinst är exponeringen i läkemedelsföretaget Circio Holding, som svarat för ett formidabelt kursrally på Oslobörsen i år.

Aktien är upp med mer än 2 000 procent det senaste året, framgår det.

Thorsen har tryckt på köpknappen på aktien regelbundet sedan hösten 2024.

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Gjorde en analys: Såg lovande ut

”Jag gjorde en marknadsanalys och bedömde att det såg lovande ut”, berättar han.

I augusti i år avyttrade han sin stora aktiepost i bolaget till en snittkurs på 8,74 norska kronor per aktie.

Det kan jämföras med vad han betalade för aktierna, 85 öre i snitt per aktie.

Han gjorde därmed en förtjänst på cirka 11,8 miljoner norska kronor bara på Circio-aktierna, skriver DN.no och hänvisar till data från Holdings.

Han tycker själv att det är ”lite surt” att han inte väntade med att sälja innehavet då aktien fortsatte upp, men han är ”inte bitter”, försäkrar han och konstaterar att hans innehav haft ”en otrolig utveckling”.

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”Hade varit fett att bli Drammens rikaste”

24-åringen är helt inställd på att spöa marknaden och tillstår att han haft ”mycket flyt”.

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Hans har också ett annat mål i livet:

”Det hade varit fett att bli Drammens rikaste”.

Han bor hos sina föräldrar som han säger inte har varit inblandade i hans börsframgångar.

Apropå börsen så har han återinvesterat sin vinst i aktier och det mesta har han satsat på flygbolaget Norvegian, framgår det.

På frågan om han inte är rädd att förlora alla sina pengar, svarar att det är viktigt att inte investera något som man inte har råd att förlora.

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