CIA-agent åtalad: Greps med halv miljard i guldtackor

Det var inte slut med det. Vid husrannsakan hittades dessutom ungefär motsvarande 20 miljoner kronor i kontanter och inte mindre än tre dussin lyxklockor.

Efter de upptäckterna åtalades David Rush, inte oväntat, för stöld av offentliga medel i ett åtal som lämnades till en federal domstol i Virginia.

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Behövde guldtackor ”för jobbet”

Enligt FBI ska Rush ha gjort flera framställningar till amerikanska myndigheter om att få stora mängder utländsk valuta och guldtackor för ”tiotals miljoner dollar”, med motiveringen att de behövdes för ”arbetsrelaterade utgifter”, skriver Mining.

Washington Post och New York Times har tidigare rapporterat hur Rush skapat ett hemligt underrättelseprogram som han använde för att förmå en annan CIA-tjänsteman att överföra pengar och guld.

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