En tidigare CIA-agent som avslöjades med en dryg halvmiljard i guldtackor, åtalas men är på väg mot en uppgörelse.
CIA-agent åtalad: Greps med halv miljard i guldtackor
En tidigare CIA-tjänsteman, David Rush, greps i maj sedan CIA blivit misstänksamt över hans förehavanden och gjort en anmälan till FBI.
Den anmälan ledde till en husrannsakan i Rushs bostad i Virginia. Där påträffades 303 guldtackor, som värderades till motsvarande 547 miljoner kronor.
Det var inte slut med det. Vid husrannsakan hittades dessutom ungefär motsvarande 20 miljoner kronor i kontanter och inte mindre än tre dussin lyxklockor.
Efter de upptäckterna åtalades David Rush, inte oväntat, för stöld av offentliga medel i ett åtal som lämnades till en federal domstol i Virginia.
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Behövde guldtackor ”för jobbet”
Enligt FBI ska Rush ha gjort flera framställningar till amerikanska myndigheter om att få stora mängder utländsk valuta och guldtackor för ”tiotals miljoner dollar”, med motiveringen att de behövdes för ”arbetsrelaterade utgifter”, skriver Mining.
Washington Post och New York Times har tidigare rapporterat hur Rush skapat ett hemligt underrättelseprogram som han använde för att förmå en annan CIA-tjänsteman att överföra pengar och guld.
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”Ljög om sin bakgrund”
FBI hävdar även att David Rush lämnat felaktiga uppgifter om sina meriter, bland annat kring sin militära bakgrund.
Efter att Rush gripits beslutade en domare att han skulle vara kvar i häkte i väntan på rättegång, eftersom flyktrisken bedömdes vara betydande.
Åklagaren och Rushs advokat har nu begärt att distriktsdomstolen i Virginia ska förlänga tidsfristen för att väcka åtal till 8 oktober, eftersom de är nära en uppgörelse i målet.
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”Skulle lösa ärendet”
”Parterna har gjort betydande framsteg och har en principöverenskommelse om en uppgörelse som skulle lösa ärendet innan åtal väcks”, skriver de i en hemställan till domstolen som citeras av CBS News.
Parterna menar att en uppgörelse före åtal skulle ligga i allmänhetens intresse, eftersom det sparar statliga och rättsliga resurser.
Detaljer kring den föreslagna uppgörelsen har inte offentliggjorts, inklusive vilka åtalspunkter Rush i slutändan ska erkänna sig skyldig till.
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