Världens bilexperter eniga: Här är årets 10 bästa bilar 2026

Bilarna som nästan tog sig in på topplistan

Audi A6 e-tron vann klassen stora tjänstebilar hos Auto Express, var trea i Auto Bilds årssammanställning och får 1,6 hos ADAC, men saknar juryvinster i år.

Zeekr 7X, ritad i Göteborg, tog tre klassegrar i Australien och kostar från 579 000 kronor, men hamnar långt ner när europeiska tester vägs samman.

Smart #5, Dacia Bigster och Fiat Grande Panda samlar var sin handfull klassplaceringar utan att nå listans bredd.

Plats 10. Kia EV3 klamrar sig kvar i toppen

ANNONS

Fjolårets World Car of the Year slutade inte samla priser. What Car? utsåg EV3 till bästa lilla elsuv 2026, australiska CarsGuide gav den klassen bästa småbil och ADAC ger betyget 1,8.

Med plats nummer 10 på listan så ligger Kia EV3 kvar på topplistan. Foto: Kia press

Auto Express ger 4,5 stjärnor. Toppversionen EV3 GT kostar 650 900 kronor i Sverige.

Plats 9. Tesla Model Y vann Australien

Den uppdaterade Model Y blev Australiens årets bil hos Drive och är enda elbilen bland Consumer Reports Top Picks. Euro NCAP utsåg den till säkraste lilla suv testad 2025 och finska Tekniikan Maailma placerade den delad femma i vintertestet.

Många hade nog förväntat sig en högre placering. Men konkurrenterna har kommit ikapp. Foto: Tesla press

När elva europeiska tester av elsuvar vägs samman ligger Model Y i topp. Baksidan är ADAC:s betyg 2,5, klart sämre än flera bilar högre upp på listan.

Plats 8. Hyundai Ioniq 9 tar hem kampen om storsuvarna

Dagens PS redaktion ute på testuppdrag med Ioniq 9. Foto: Dagens PS

ANNONS

Sjusitsiga Ioniq 9 vann årets bil i Sydkorea, blev bästa stora suv hos kvinnornas världsjury, bästa sjusitsare hos Parkers och vann klassen stora crossovers i UK Car of the Year.

I Kanada var den finalist till årets elsuv. Kelley Blue Book ger 4,8 av 5 och Auto Express fyra stjärnor, med reservation för tung styrning.

Plats 7. Renault 5 vann Storbritannien

Fjolårets europeiska vinnare fortsätter samla titlar. I februari blev Renault 5 E-Tech UK Car of the Year med 20 av 33 juryröster. What Car? utsåg den till bästa lilla elbil, Parkers till bästa förstabil och tyska auto motor und sports läsare gjorde den till bästa importerade småbil.

Renault 5 E-Tech charmar experterna med sina små egenheter och kammar hem bra med poäng. (Foto: Renault)

När europeiska tester vägs samman är den bäst av 14 små elbilar med 92 poäng av 100. Auto Express ger 4,5 stjärnor. Autocar utsåg i år Renault till årets tillverkare för retrotrion 4, 5 och Twingo.

Plats 6. Renault 4 är Europas bästa köp

Storasyskonet slår lillebror på bredd. Retrosuven vann Europas bästa köp i AUTOBEST, där jury och allmänhet röstar hälften var, och blev i februari Parkers årets bil 2026 i Storbritannien. Auto Express utsåg den till årets lilla suv, schweiziska auto-illustrierte gav den priset Herzensbrecher och den var finalist i Årets bil i Europa.

Renault 4 blev även en favorit hos Dagens PS redaktion när den testades. Foto: Dagens PS

ANNONS

I den europeiska sammanvägningen av små elbilar är den tvåa bakom Renault 5. Auto Express ger 4,5 stjärnor. I april fick modellen nytt elektriskt tygtak och versionen Plein Sud startar på cirka 420 000 kronor.

Plats 5. Kia EV4 är Sydkoreas egen designraket

Kia EV4 blev trea i Årets bil i Europa, vann familjebilsklassen i UK Car of the Year och tog en tredjeplats i den schweiziska juryn. I hemlandet blev den årets elsedan och designen belönades med Red Dot Best of the Best.

Kia EV4 är en läckert designad sedanmodell som attraherat många av världens bilexperter. Foto: Kia press

Finska Tekniikan Maailma placerade den delad tvåa i vintertestet. Auto Express ger 4,5 stjärnor och Carwow nio av tio. Kia Sverige har satt priset på toppversionen EV4 GT till 711 900 kronor.

Plats 4. Nissan Leaf är Auto Express årets bil

Tredje generationen Leaf har gått från halvkombi till crossover och belönades i juli med Auto Express tyngsta titel, Car of the Year 2026, plus klasserna prisvärd elbil och liten tjänstebil. I mars tog den Women’s World Car of the Year, där 86 kvinnliga journalister i 55 länder röstade.

När Nissan bestämde sig för att elbilar inte måste vara fula så tog de ett ordentligt kliv på listan. Foto: Nissan press

Den var dessutom en av tre finalister till World Car of the Year och till Nordamerikas årets suv. Kelley Blue Book utsåg den till årets nya modell i USA, Carwow ger nio av tio och Auto Express fem stjärnor. Europeiska testare lyfter framför allt effektiviteten och komforten.

ANNONS

Plats 3. Skoda Elroq vinner klass efter klass

Elroq blev tvåa i Årets bil i Europa, utsågs till bästa kompaktsuv av kvinnornas världsjury, vann mellanklassen i UK Car of the Year, årets mellanstora suv hos Auto Express och årets elbil i polska Auto Lider.

Med Elroq har Skoda fått en riktig fullträff och många segrar bland världens bilexperter. Foto: Skoda press

Få bilar samlar klassegrar i så många länder. Auto Express ger den fem stjärnor och Carwow nio av tio. Auto Bild placerade Elroq 85 som fjärde bäst testade bil i sin årssammanställning och ADAC ger betyget 1,6.

Plats 2. Mercedes CLA vann Europa med 22 förstaplatser

Mercedes CLA är Årets bil i Europa 2026 med 320 poäng, långt före Skoda Elroq på 220. Juryn på 59 journalister från 23 länder gav den 22 förstaplatser, och de tre svenska jurymedlemmarna gav 10, 10 och 9 poäng av tio möjliga.

Euro NCAP utsåg CLA till säkraste bilen testad 2025, kvinnornas världsjury gav den klassen stora bilar och finska Tekniikan Maailma satte den etta i vintertestet.

Praktisk och väldigt bra även om Dagens PS redaktion tycker den är lite tråkig vid första ögonkastet. Foto: Mercedes press

I Frankrike blev den årets premiumbil på Trophées de L’argus, brittiska Parkers utsåg den till bästa tjänstebil och årets disruptor och Auto Express till årets mellanklassbil för tjänstebilsförare.

ANNONS

Europajuryn lyfte helheten, låg förbrukning, lång räckvidd och snabb laddning, snarare än enskilda rekord. Priset i Sverige startar på 559 000 kronor. Ändå räcker det inte till förstaplatsen.

Plats 1. BMW iX3 tar hem de tyngsta titlarna

Bilen som slår Europas årets bil är BMW:s första på den nya plattformen Neue Klasse. Den vann både World Car of the Year och World Electric Vehicle i New York i april, en dubbelseger utan motstycke.

Sällan har världens bilexperter varit så överens. BMW iX3 är en vinnare överallt. Foto: BMW press

Redan i januari hade What Car? utsett den till årets bil i Storbritannien och en schweizisk expertjury gav den 92 poäng mot tvåans 52. En franskspråkig jury på 35 journalister röstade fram den som bästa elbil i e-Trophées.

Interiören har fått mycket goda betyg i samtliga tester. Världsklass enligt flera som testat. Foto: BMW press

Testbetygen bekräftar bilden. Auto Bild ger betyget 1,5, ADAC ger 1,9 i sitt nya, hårdare testschema och Auto Express fem stjärnor av fem. I Motors norska sommartest körde bilen 781 kilometer på en laddning, över sin egen WLTP-siffra.

Den internationella bilpressen lyfter att räckvidd, komfort och körglädje sällan förenas i en tung elsuv. I Sverige kostar instegsversionen 749 900 kronor, cirka 200 000 kronor under dieseln X3 M50.

Mönstret är tydligt

ANNONS

Tyska premiumelbilar är tillbaka i toppen efter flera år av koreansk och fransk dominans.

Renault behåller greppet om småbilarna och de kinesiska märkena vinner enskilda tester och klasser men når ännu inte samma bredd över länder.

Tesla säljer fortfarande bra men det är tydligt att branschen har kommit ikapp och i flera fall långt förbi Teslas modeller.