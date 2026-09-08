Stoppar export: Vill förädla sina egna mineraler

Kenya har ”en unik möjlighet”

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President Ruto har pekat ut guld, kalksten, järnmalm, grafit, titan och soda som nyckelmineraler för landets nya policy.

Kenyas förbud mot export av obearbetade mineraler ligger i linje med landets nya kamp för ekonomisk omvandling.

I ett tal 30 juli pekade William Ruto på att Afrika har världens yngsta befolkning, rikliga tillgångar på förnybar energi, strategiska mineraler och växande konsumentmarknader.

Det lockar i allt högre grad nya investerare och tillverkare som vill dra nytta av tillväxten.

Det ger Kenya ”en unik möjlighet, som bara uppstår en gång per generation, att inte bara delta i Afrikas frammarsch, utan även att leda den”, sade Ruto.

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Trend över hela Afrika

Kenyas förbud ingår i en bredare trend där afrikanska länder fokuserar på mervärde inom landet genom att stoppa export av råvaror.

Ghanas guldmyndighet har förbjudit export av obearbetat guld, så kallat doré-guld, medan Guinea aviserat ett exportförbud för råguld som kräver inhemsk raffinering till en renhetsgrad av 99,5 procent.

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DRK Kongo har förnyat sitt exportförbud för kobolt, och Zimbabwe förbereder lagstiftning för att stoppa exporten av litiumkoncentrat.

En rapport från World Economic Forum slår fast att Afrika har goda förutsättningar att dra nytta av den ökande globala efterfrågan på kritiska mineraler, eftersom kontinentens rika tillgångar erbjuder betydande möjligheter.

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Stopp för export och att själva förädla sina mineraler – två drag när Nairobi och Kenya ska ta befälet över sina egna tillgångar mer än i dag. (Foto: Leif R Jansson /TT)

Exportförbud ”avgörande verktyg”

Rapporten påpekar också att det krävs samordnade insatser längs hela gruvindustrins värdekedja för att realisera denna potential.

Nationella förbud mot export av oförädlade mineraler har visat sig vara ett avgörande verktyg för att säkerställa att Afrika får ut mer värde av sina mineraltillgångar.

Kenyas agerande understryker en bredare trend på kontinenten mot resursnationalism och skapande av mervärde genom vidareförädling.

För globala gruvbolag och investerare är budskapet tydligt. Afrikas framtid inom mineralområdet kommer inte bara att formas av vad som finns under markytan, utan också av hur mycket värde som stannar kvar ovan jord.

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