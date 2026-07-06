”Gammal är äldst”, heter det. Gammal kan vara börs-vd också. Sverige har de äldsta börs-vd:arna i Norden, enligt en ny undersökning.
Svenska börs-vd:ar gamla så in i Norden
Följer du fotbolls-VM och har tänkt tanken att Lionel Messi börjar bli gammal? Glöm det.
Faktum är att Messi, trots att han fyllde 39 år 24 juni, inte ens är bland de tio äldsta spelarna i VM i USA.
Äldst är Skottlands Craig Gordon, 43, och Portugals 41-åring Cristiano Ronaldo. Sedan kommer ett helt knippe 40-åringar med kroaten Luka Modric och tyske Manuel Neuer i spetsen.
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Gäller även en vd på börsen?
Spelare på toppnivå håller uppenbarligen längre nu för tiden. Det får vi hoppas även gäller svenska börsdirektörer.
Medelåldern för en vd på de största svenska börsbolagen i dag 58 år, högst i Norden.
Det är en del i en utveckling världens näringsliv sett sedan början av 2000-talet.
I en ny forskningsrapport, ”Aging at the very top”, konstaterar forskare från de tyska universiteten i Bonn och Mannheim att vd-rollen förändrats vad gäller ålder, både i USA och i Europa.
Snittåldern har stigit tio år
Mellan 2000 och 2023 har vd-snittåldern i USA ökat med tio år och ligger numera på 61 år. En likartad utveckling har skett i Europa, skriver GP.
De verkställande direktörerna är dessutom äldre när de får jobbet. ”Tillträdesåldern” har i snitt stigit från 47-48 år till 55 samma tidsperiod.
En konsekvens av det är förstås att en tillträdande vd i dag har betydligt bredare erfarenhet när de börjar jobbet, ofta från andra företag i olika branscher och funktioner.
En nordisk jämförelse visar att Sverige har den högsta snittåldern för börs-vd:ar.
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Högre än Danmark och Finland
I konsultföretaget Heidrick & Struggles rapport, ”Route to the Top 2026”, noterar man att snittåldern för en börs-vd är 58 år i Sverige, att jämföra med 57 i Finland och 55 i Danmark.
Högst i världen ligger Italien med 61 år, skuggade av Mexiko och USA som båda snittar på 60 år.
Skillnader eller för- och nackdelar? Den tyska studien skriver att äldre chefer kan kopplas till lägre tillväxt inom forskning och utveckling, färre datorrelaterade patent och svagare teknikanpassning.
Å ena sidan har företag som styrs av en äldre vd normalt lägre risk och skuldsättning och har mindre risk för nedläggning.
Det innebär väl, om inte annat, att alla i och kring Volvo Cars kan andas lugnt så länge Håkan Samuelsson sitter kvar i vd-stolen med sina 75 år i ryggen?
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Sverige/Äldsta vd:arna i börsnoterade bolag
- Håkan Samuelsson, Volvo Cars, 75 år
- Fredrik Lundberg, L E Lundbergföretagen, 74 år
- Gerteric Lindquist, Nibe Industrier, 74 år
- Per H Börjesson, Investment AB Spiltan, 72 år
- Peter Buhl Jensen, Chosa Oncology, 71 år
- Mats Wallner, Polymer Factory Sweden, 70 år
- Christer Lindqvist, Grangex, 69 år
- Torsten Helsing, aXichem, 69 år
- Torbjörn Kronander, Sectra, 68 år
- Per Sjöstrand, Instalco, 68 år
(Källa: GP)
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