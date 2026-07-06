Svenska börs-vd:ar gamla så in i Norden

Snittåldern har stigit tio år

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Mellan 2000 och 2023 har vd-snittåldern i USA ökat med tio år och ligger numera på 61 år. En likartad utveckling har skett i Europa, skriver GP.

De verkställande direktörerna är dessutom äldre när de får jobbet. ”Tillträdesåldern” har i snitt stigit från 47-48 år till 55 samma tidsperiod.

En konsekvens av det är förstås att en tillträdande vd i dag har betydligt bredare erfarenhet när de börjar jobbet, ofta från andra företag i olika branscher och funktioner.

En nordisk jämförelse visar att Sverige har den högsta snittåldern för börs-vd:ar.

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Inte på väg ut än. Fredrik Lundberg, 74, sitter kvar i vd-stolen och bidrar till att Sverige har äldst börs-vd:ar i Norden. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

Högre än Danmark och Finland

I konsultföretaget Heidrick & Struggles rapport, ”Route to the Top 2026”, noterar man att snittåldern för en börs-vd är 58 år i Sverige, att jämföra med 57 i Finland och 55 i Danmark.

Högst i världen ligger Italien med 61 år, skuggade av Mexiko och USA som båda snittar på 60 år.

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Skillnader eller för- och nackdelar? Den tyska studien skriver att äldre chefer kan kopplas till lägre tillväxt inom forskning och utveckling, färre datorrelaterade patent och svagare teknikanpassning.

Å ena sidan har företag som styrs av en äldre vd normalt lägre risk och skuldsättning och har mindre risk för nedläggning.

Det innebär väl, om inte annat, att alla i och kring Volvo Cars kan andas lugnt så länge Håkan Samuelsson sitter kvar i vd-stolen med sina 75 år i ryggen?

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Sverige/Äldsta vd:arna i börsnoterade bolag

Håkan Samuelsson, Volvo Cars, 75 år

Fredrik Lundberg, L E Lundbergföretagen, 74 år

Gerteric Lindquist, Nibe Industrier, 74 år

Per H Börjesson, Investment AB Spiltan, 72 år

Peter Buhl Jensen, Chosa Oncology, 71 år

Mats Wallner, Polymer Factory Sweden, 70 år

Christer Lindqvist, Grangex, 69 år

Torsten Helsing, aXichem, 69 år

Torbjörn Kronander, Sectra, 68 år

Per Sjöstrand, Instalco, 68 år

(Källa: GP)

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