Rekordvecka: 13 bolag leder stekhet Stockholmsbörs

Alfa Laval, 592,20 kronor. Jätteordern som satte fart

Alfa Laval nådde en ny toppnotering på 592,20 kronor den 3 juli, och det var knappast en slump. Bolaget meddelade sin största order någonsin, ett besked som fick marknaden att reagera omedelbart. Enligt Citi kan att andra kvartalets orderingång kan överraska med 7 procent på uppsidan.

Det är en aktie som analytikerna har pekat ut som ett av fem storbolag som kan slå börsen i år. Positioneringen mot energi och klimat ger bolaget strukturell medvind, och veckans rekord bekräftar att marknaden delar den bilden.

Sandvik, 413,10 kronor. Gruvordern satte trenden

Sandvik satte nytt kursrekord på 413,10 kronor efter att ha säkrat en order på omkring 340 miljoner kronor från ett mexikanskt gruvbolag.

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Pekar åt rätt håll. Sandvik köper gruvbolag i Italien. Diemme anses ha stor potential på en marknad som växer tvåsiffrigt årligen. (Foto: Johanna Norin/TT)

Det är ytterligare ett bevis på den globala gruvboomens styrka. Kort dessförinnan köpte Sandvik det italienska filtreringsbolaget Diemme, verksamt inom gruvindustrin och med tvåsiffrig tillväxt, ett förvärv som underströk bolagets offensiva strategi.

SKF, 268,50 kronor. Robotsatsningen boostade aktien

SKF stack ut bland veckans rekordnoteringar med ett kurslyft till 268,50 kronor. Utlösande faktor var bolagets besked om ett nybildat bolag för precisionskomponenter till humanoida robotar, en satsning tillsammans med kinesiska Leaderdrive som placerar det 119 år gamla kullagerjätten mitt i en av teknikvärldens hetaste tillväxttrender.

Det är ett bolag mitt i en historisk förvandling. SKF:s vd Rickard Gustafson har avslöjade planerna i februari på att dela bolaget i två och knoppa av fordonsverksamheten till det nya bolaget Vertevo, som väntas noteras på Nasdaq Stockholm under 2026.

Innan årsskiftet kommer börsen få en ”ny” industriaktie när SKF än en gång ömsar skin. Vd:n ser i en intervju med Dagens PS stor hans till ”rejält värdeskapande”. (Foto: Björn Larsson Rosvall/TT)

Vd:n ser fram emot ”rejält värdeskapande” i börsens 119 år nya industriaktie. Kombinationen av robotik-offensiv och strukturellt värdeskapande genom delningen gör SKF till ett av börsens mest intressanta case just nu.

Swedbank, 366,70 kronor. Rider på makrovinden

Swedbank klättrade till 366,70 kronor och noterade all time high den 3 juli. Gynnsamma makroekonomiska förutsättningar ger bankerna drag.

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Ränteläget, kreditkvaliteten och en stabil svensk ekonomi har skapat en cocktail som marknaden gillar.

Det är en sektor som delar ut enorma summor till aktieägarna. Swedbanks ordinarie och extra utdelning landar på totalt drygt 39 kronor per aktie i år.

Tillsammans delar de fyra storbankerna ut runt 90 miljarder kronor under 2026.

Nordea, 187,45 kronor. Grannbankens tysta rekordmarsch

Nordea följde Swedbank med en ny toppnotering på 187,45 kronor.

Storbanken levererade en rörelsevinst på drygt 17 miljarder kronor i första kvartalet, över marknadens förväntningar.

Investor, 407,65 kronor. Wallenbergs flaggskepp på topp

Investor B nådde 407,65 kronor och satte nytt rekord. Investmentbolaget har slagit index 15 år i rad, men analytikerna varnar för att aktien är högt värderad.

Jacob Wallenberg, ordförande i Investor, på offensiven (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

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Det hindrar inte Wallenbergsfären från att agera offensivt. I juni köpte Investor EQT-aktier för 349 miljoner kronor efter att kursen fallit 7 procent, ett klassiskt Wallenberg-drag.

Industrivärden, 539 kronor. Rider på verkstadsboomen

Industrivärden C klättrade till 539 kronor. Med tunga innehav i Sandvik, Volvo och andra verkstadsjättar är investmentbolaget en direkt spegling av verkstadsboomen som drivit Stockholmsbörsen i år.

Mycronic, 321,80 kronor. Halvledarordern som lyfter

Mycronic satte rekord på 321,80 kronor den 30 juni. Bolaget har säkrat en order på halvledarutrustning för mångmiljonbelopp till en befintlig kund i Asien.

Handelsbanken har lyft in Mycronic bland sina sektorfavoriter.

Nordnet, 370,80 kronor. Plattformen som blev storbolagsfavorit

Nordnet nådde 370,80 kronor den 30 juni. Bolaget har tidigt i år lyfts fram av Swedbank för sin tillväxtpotential och planerade Tysklandsexpansion, och kursresan sedan dess talar för att marknaden delar den bilden.

Övriga rekord under veckan

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Fyra bolag till satte nya all time high under veckan utan att hamna lika mycket i rampljuset.

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) nådde 483,80 kronor den 3 juli. Läkemedelsbolaget, som är specialiserat på sällsynta sjukdomar, har haft en stark kursresa under året.

OEM International nådde 172 kronor den 3 juli. Distributionsbolaget har tyst och metodiskt klättrat uppåt under hela året.

Bufab noterade 130,20 kronor den 2 juli. Fästelement låter inte glamoröst, men bolaget har levererat stabila kurslyft.

Loomis satte rekord på 496 kronor den 29 juni.

Vad det säger om börsens riktning

Att 13 bolag slår rekord samma vecka är ingen tillfällighet. Bredden i uppgången, från verkstadsjättar till banker, från halvledare till sparplattformar, signalerar en marknad med genuint förtroende för konjunkturen.

Det här är inte ett rally drivet av en enskild sektor eller en handfull techbolag. Det är Stockholmsbörsen på bred front.

Lägre energikostnader förbättrar marginalerna för exportindustrin, och räntesänkningar ger stöd åt den inhemska ekonomin.

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Frågan är inte om börsen har mer att ge. Frågan är vilka bolag som leder nästa våg.