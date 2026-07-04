Då rivs allt upp: Tre gånger så många 65+ skiljer sig

Samma i Sverige – eller värre

Det gäller USA. Problemet är att vi i mycket har samma situation i Sverige – och det beror inte minst på skilsmässofrekvensen bland svenska seniorer.

Medan skilsmässorna minskar i antal sett till hela befolkningen, har den tredubblats bland äldre sedan millennieskiftet.

År 2000 registrerades 869 skilsmässor bland svenskar 65 år och äldre. 2021 var antalet 2 347.

2025 har den enligt SCB ökat till 2 915 skilsmässor i kategorin 65+, som numera står för 14 procent av alla skilsmässor i landet.

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Nästan 1 800 miljarder ska skiftas

Det här får konsekvenser även i ekonomiska termer – och konsekvenser av stora mått.

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11 februari i år presenterade Mäklarsamfundet en studie, som visar att tidernas största arvsskifte är på väg i Sverige.

”Under de kommande 20 åren beräknas bostäder till ett värde av närmare 1800 miljarder kronor övergå i arv, vilket motsvarar knappt 30 procent av BNP”, skriver Mäklarsamfundet.

De stora värden det handlar om är koncentrerade framför allt till personer födda på 1940-talet och första halvan av 1950-talet.

När skilsmässofrekvensen stiger bland våra seniorer kan det med andra ord ruska om ekonomin i stora grupper.

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1,4 miljoner bort – för var och en

Det handlar om stora pengar, även på ett individplan, konstaterar Mäklarsamfundet.

”Omkring en fjärdedel av barn till fyrtiotalister kan förvänta sig att ärva en bostadsförmögenhet med ett genomsnittligt värde på cirka 1,4 miljoner kronor”, är summeringen.

Den bygger förstås på att de som sitter på huset i dag inte skiljer sig, vilket allt fler av dem gör. Arvsreglerna förändras naturligtvis inte, men allt rycks upp och får andra förutsättningar om och när ett nytt äktenskap blir aktuellt.

Och allt fler gifter om sig efter 65. År 2023 gifte sig 2 986 svenskar över den åldern, en ökning med 360 procent sedan millennieskiftet, skriver News 55.

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Inom vissa delar av näringslivet är situationen allmänt spridd. I oktober rapporterade revisionsföretaget Ludvig & Co att 20 000 lantbruksgårdar och 100 000 skogsfastigheter står inför ägarskifte.

Det är den andel som i dag ägs av jordbrukare och skogsägare som är 65 år eller äldre.

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Tungt att skilja sig – och det påverkar även alla runt omkring det par som skiljer sig. Inte minst i ett läge där allt fler 65+ skiljer sig. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)

14 procent av företagarna 65+

Sverige har generellt företagare med en snittålder på 51,3 år, enligt Företagarnas rapport ”Ägar- och generationsskiften i svenska företag”.

Äldst är för övrigt företagsledarna på Gotland och i Värmland, yngst i Stockholm, men i landet som helhet är 14 procent av företagsledarna över 65 år.

Många av dem äger sina företag eller en stor del av företaget och tillsammans leder de 53 500 företag, enligt rapporten.

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