Så använder skurkstater krypto mot sanktioner

Svartlistad av britterna

I Storbritannien svartlistade myndigheterna i maj en av världens största kryptobörser på grund av misstankar om stöd till Ryssland.

Börsen, HTX, meddelade att den avsåg att samarbeta med myndigheterna för att ”skyndsamt hantera eventuella frågetecken”.

”Under det senaste året har Iran och Ryssland gått från enstaka kryptotransaktioner till att bygga upp komplexa system för att kringgå sanktioner”, säger Ari Redbord på analysföretaget TRM Labs.

Hamas, Irans allierade och terrorklassat av USA, har enligt FBI bett om donationer i kryptovaluta.

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Kina betalar Iran i krypto

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I Iran har ett stort antal kryptobörser dykt upp på senare år. Det är delvis drivet av efterfrågan från vanliga medborgare som behöver överföra pengar och bygga upp ett sparande, i en tid då den iranska valutan försvagats och landet är föremål för sanktioner.

Irans islamiska revolutionsgarde har använt kryptobörser för att ta emot betalning för oljeförsäljning, särskilt från Kina, deras största kund, enligt WSJ.

Miljarder dollar har slussats via Binance, världens största kryptobörs, till nätverk som finansierar det iranska revolutionsgardet.

WSJ har även rapporterat att Coinex, kryptobörs grundad av en kinesisk ingenjör, spelat en allt större roll i att koppla ihop Iran med omvärlden.

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Kim Jong Uns Nordkorea är också ett av de svartlistade länder som engagerar sig i kryptovalutor. Nordkorea är dessutom etta i cyberbrott inom krypto. (Foto: AP-TT)

Skapade ny rysk token

Enligt myndigheter i väst har även Ryssland blivit mer sofistikerat i sin användning av kryptovalutor.

Förra året gick ett företag ägt av sanktionerade oligarken Ilan Shor och statsägda banken Promsvyazbank samman för att skapa en token vid namn A7A5.

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Den är knuten till den ryska valutan och kan användas i dess ställe för att kringgå restriktioner.

Användare köper tokenen med rubel inom Ryssland och växlar den sedan till en annan kryptovaluta, exempelvis stablecoinen Tether, som kan användas internationellt eller växlas till amerikanska dollar.

Kaitlin Martin från Chainalysis uppgav att hon identifierat betalningar till Kina-baserade drönartillverkare som härrörde från växlingar mellan A7A5 och stablecoins.

Hennes företag uppskattade att A7A5 hanterade transaktioner till ett sammanlagt värde av över 90 miljarder dollar under förra året.

Trots att USA och andra länder har infört sanktioner mot företaget bakom A7A5 fortsätter valutan att användas.

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