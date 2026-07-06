Han fick överta en liten verksamhet efter sin far när han var 19. I dag är Reinhold Würth rikast i Tyskland. Så här gick det till.
Tog över som 19-åring – nu rikast i Tyskland
Würth Svenska AB grundades 1967 och finns i dag över hela landet.
Företaget är i dag en av Sveriges ledande B2B-leverantörer av förbrukningsmaterial, verktyg och maskiner till bygg, fordons-, hantverks- och verkstadsindustrin.
200 000 lagervaror i Sverige och online från Tyskland och ett huvudkontor och lager i ett av Sveriges främsta logistiknav, Örebro, skapar goda förutsättningar.
I dag har Würth cirka 450 anställda och mängder av butiker från norr till söder.
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Rikast i Tyskland
Würth Svenska AB är en del av Adolf Würth GmbH & Co, grundat av namngivaren och sedan i famnen på Reinhold Würth, som fick ta över 1954 vid 19 års ålder när fadern dog.
Då var det en ytterst begränsad verksamhet. I dag är Reinhold Würth rikast i Tyskland, med en personlig förmögenhet på motsvarande drygt 385 miljarder kronor.
Företaget omsätter i dag motsvarande 220 miljarder kronor och sysselsätter drygt 80 000 människor.
När tyska Focus porträtterar Reinhold Würth konstaterar man tre faktorer som varit avgörande för framgångssagan.
1962 etablerade han sina första utländska dotterbolag, då i Nederländerna, Schweiz och Österrike.
Under de efterföljande åren utvidgade man genom att etablera sig i Danmark, Italien och Nordamerika.
Det var snabbt framgångsrikt. Redan sju år senare, 1969, stod verksamhet i Tyskland för mindre än hälften av totalen.
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Samma mönster i varje land
Expansionen gick likadant till i varje land. En kompetent vd letades upp och utrustade sedan med kapital, ett lager skruvar och en mindre ägarandel i bolaget.
Sedan fick chefen bygga upp verksamheten från grunden. Metoden skapade en mängd entreprenörer inom koncernen – personer som initialt skötte allt själva, inklusive försäljning, logistik och bokföring.
En annan viktig del var att ge dessa nationella företagsledare i koncernen en stor frihet.
Än i dag förlitar sig Würth på chefer som kan arbeta och fatta beslut med hög grad av självständighet, i vart fall så länge verksamheten går bra.
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Avgörande för framgång
Reinhold Würths första fördel var att han var uthållig, konstaterar Focus, och den andra att de utländska dotterbolag aldrig var omfattande investeringar utan i stället fick en mycket slimmad struktur.
Det gjorde att han kunde ge varje marknad den tid som behövdes och med det perspektivet blev den internationella expansionen ett avgörande steg för Würths framgång.
Nästa viktiga steg togs under 1970-talet. I stället för att enbart fokusera på skruvhandeln lanserade Würth företagets första egna varumärken denna period.
År 1975 lanserade han ”Zebra”, ett eget varumärke för verktyg, följt 1977 av det första egna varumärket inom kemisk-tekniska sektorn.
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Framtidsinriktade beslut
Ett annat beslut var dock betydligt viktigare – och mer kontroversiellt: år 1975 grundade Würth-ägaren Würth Elektronik med fokus på kretskort, ett helt nytt affärsområde.
Würth var övertygad om att en expansion inom denna sektor var rätt strategiskt drag.
Han fick rätt. 2025 genererade Würth en omsättning på över 1 miljard euro inom elektronik, jämfört med endast 331 miljoner euro från de ursprungliga skruvarna och standardkomponenterna.
Focus pekar även på Reinhold Würths öppenhet när det gäller ledningsfilosofi och menar att det är något som skiljer honom och hans företag från många framgångsrika medelstora företag som aldrig når global nivå. Würth var även villig att införa system och strukturer.
En mycket tidig och robust IT-infrastruktur pekas ut som något som gav ytterligare konkurrensfördelar.