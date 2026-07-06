Tog över som 19-åring – nu rikast i Tyskland

200 000 lagervaror i Sverige och online från Tyskland och ett huvudkontor och lager i ett av Sveriges främsta logistiknav, Örebro, skapar goda förutsättningar.

I dag har Würth cirka 450 anställda och mängder av butiker från norr till söder.

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Rikast i Tyskland

Würth Svenska AB är en del av Adolf Würth GmbH & Co, grundat av namngivaren och sedan i famnen på Reinhold Würth, som fick ta över 1954 vid 19 års ålder när fadern dog.

Då var det en ytterst begränsad verksamhet. I dag är Reinhold Würth rikast i Tyskland, med en personlig förmögenhet på motsvarande drygt 385 miljarder kronor.

Företaget omsätter i dag motsvarande 220 miljarder kronor och sysselsätter drygt 80 000 människor.

När tyska Focus porträtterar Reinhold Würth konstaterar man tre faktorer som varit avgörande för framgångssagan.

1962 etablerade han sina första utländska dotterbolag, då i Nederländerna, Schweiz och Österrike.

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Under de efterföljande åren utvidgade man genom att etablera sig i Danmark, Italien och Nordamerika.

Det var snabbt framgångsrikt. Redan sju år senare, 1969, stod verksamhet i Tyskland för mindre än hälften av totalen.

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