Kvarts miljard i restskatt för multimiljardären

Senast skrev Dagens PS om hur Arnault är föremål för utredningar och domstolshantering, i ett ärende som gäller motsvarande 157 miljarder kronor i form av Hermès-aktier.

Arnault och LVMH har stämts av Hermès-arvingen Nicolas Puech som menar att hans aktier i familjebolaget utan hans vetskap hamnat hos LVMH.

LVMH slår tillbaka efter anklagelser om försvunna Hermès-miljarder. Dagens PS

Uppe i domstol igen

LVMH har nekat till anklagelserna och gått till motattack i en 20-sidig domstolsinlaga.

I inlagan avslöjar Arnault bland annat att LVMH 2017 polisanmälde Nicolas Puech för utpressning.

Då nådde parterna en förlikning, men nu är alltså samma ärende föremål för domstolens hantering igen.

Nu handlar det om skatter som Bernard Arnault krävt att få slippa, men där förvaltningsdomstolen i Paris nu i stället begär in 22,5 miljoner euro, motsvarande 248 miljoner kronor, från honom.

Rodeo Drive ska lyfta LVMH. Dagens PS