Bernard Arnault, Frankrikes rikaste person, får en restskatt på motsvarande 248 miljoner kronor, efter ett nej på en begäran att slippa skatt.
Kvarts miljard i restskatt för multimiljardären
Bernard Arnault är Frankrikes rikaste man, huvudägare och i ledningen för globala lyxvarujätten LVMH.
En behaglig tillvaro, kan tyckas, men på sistone störd av flera myndigheter och utredningar.
Senast skrev Dagens PS om hur Arnault är föremål för utredningar och domstolshantering, i ett ärende som gäller motsvarande 157 miljarder kronor i form av Hermès-aktier.
Arnault och LVMH har stämts av Hermès-arvingen Nicolas Puech som menar att hans aktier i familjebolaget utan hans vetskap hamnat hos LVMH.
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Uppe i domstol igen
LVMH har nekat till anklagelserna och gått till motattack i en 20-sidig domstolsinlaga.
I inlagan avslöjar Arnault bland annat att LVMH 2017 polisanmälde Nicolas Puech för utpressning.
Då nådde parterna en förlikning, men nu är alltså samma ärende föremål för domstolens hantering igen.
Nu handlar det om skatter som Bernard Arnault krävt att få slippa, men där förvaltningsdomstolen i Paris nu i stället begär in 22,5 miljoner euro, motsvarande 248 miljoner kronor, från honom.
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Blev befriad från skatten tidigare
Mångmiljardären Arnault och hans hustru påförs en skattejustering med det beloppet.
De två blir betalningsskyldiga för 12,96 miljoner euro i ”ytterligare inkomstskatt och sociala avgifter” för 2010, samt 9,5 miljoner euro i förmögenhetsskatt för perioden 2012-2015, skriver RTL.
Det här går på tvärs mot ett tidigare beslut. I december 2020 biföll förvaltningsdomstolen i Paris paret Arnaults begäran om att bli befriade från den ytterligare inkomstskatten.
Domstolen beslutade även om återbetalning av den förmögenhetsskatt som betalats 2012-2015.
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Regeringen ingrep
I november 2023 krävde franska regeringen genom ekonomi- och finansministern att den administrativa appellationsdomstolen skulle upphäva domstolsutslaget från december 2020.
Det är en händelse som aldrig skulle kunna inträffa i Sverige, där domstolarna står fria och en minister eller regering skulle bryta mot grundlagen med ett sådant agerande.
Utgångspunkten för regeringens agerande var LVMH:s ”komplexa ägarstruktur”, enligt nyhetssajten L´Informé.
”Familjen Arnault innehar inte någon direkt ägarandel i lyxkoncernen, utan äger den genom en kedja av holdingbolag”, skriver L´Informé.
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Sänker skatt via belgiskt bolag
”Längst upp i denna pyramid finns ett belgiskt bolag, Pilinvest”, vilket gör det möjligt för Frankrikes rikaste person att sänka sin skatt”, tillägger man.
LVMH-koncernen har inte svarat på en begäran om kommentar från AFP. Bernard Arnault och hans fru har fortfarande möjlighet att överklaga det senaste beslutet till Conseil d´État.
Det är en instans vars funktioner i Sverige motsvaras av Högsta förvaltningsdomstolen och Lagrådet.
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