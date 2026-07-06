Finfluencers, AI-bedrägerier och 500 miljoner försvunna: Den farliga sidan av sparboomen

Litar på finfluencers

Samtidigt visar FI:s egna undersökningar att mer än en av fem i åldern 20 till 29 år litar på finansiell information från finfluencers.

Det erbjuder en grogrund för bedragare som utger sig för att vara seriösa aktörer. Och som gärna agerar mot unga.

66 bolag med AI-fasad

Ett tydligt exempel är de 66 aktörer som FI nyligen larmade om. Bolagen har sofistikerade namn som ”Global BR Finance” eller ”Liberty Trust Finance” och lockar småsparare med löften om snabba vinster genom så kallad AI-driven handel.

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Bakom fasaden döljer sig dock bedragare som utnyttjar AI-hajpen. Konsumentskyddsekonom Moa Langemark på FI beskriver hur mönstret ofta ser ut: pengarna verkar växa på en handelsplattform, men problemen börjar när kunden vill ta ut dem.

Då försvinner kontaktpersonen, och ofta dyker ett så kallat ”räddningsbolag” upp och lovar hjälp mot ytterligare betalning.

Ny lag – men brotten fortsätter

Sedan den 1 mars 2026 gäller en ny lag som kriminaliserar olovlig finansiell verksamhet, med straff från böter upp till fängelse i två år och vid grova fall upp till sex år.

Trots den skärpta lagstiftningen ligger antalet bedrägerier mot sparare kvar på historiskt höga nivåer, enligt FI:s konsumentskyddsrapport.

Fånga upp riskbeteende

FI vill nu gå längre och har under Almedalsveckan föreslagit att banker och nätmäklare bör bygga system som fångar upp riskbeteende hos unga kunder.

Ungerför som de självavstängningssystem som redan finns inom spelbranschen. Förslaget möter dock kritik.

Sparekonomen Nicklas Andersson på Montrose menar att regelverket inte räcker till, och att nätmäklare och sparekonomer i sociala medier faktiskt når unga på ett sätt myndigheten aldrig lyckats med.

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Esma skärper tonen

Även på EU-nivå ökar pressen. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har publicerat ett faktablad riktat direkt till finfluencers.

Där levererar de ett tydligt budskap: den som publicerar vilseledande eller vårdslöst innehåll kan hållas juridiskt ansvarig. Oavsett om personen jobbar inom finansbranschen eller inte.

Betalda samarbeten måste redovisas klart och tydligt, riskerna ska beskrivas lika utförligt som möjligheterna, och särskilt produkter som CFD:er, forex och kryptovalutor kräver stor försiktighet eftersom hela det investerade kapitalet kan gå förlorat.

Rådgivning kräver tillstånd

Esma påminner också om att gränsen till investeringsrådgivning är tunnare än många tror.

Att rekommendera en aktie eller sia om att en kryptovaluta kommer stiga kan räknas som rådgivning som kräver tillstånd. Att bara säga ”detta är inte investeringsrådgivning” skyddar inte automatiskt den som skriver den.

Myndighetens råd sammanfattas enkelt: var ärlig, var tydlig, redovisa ersättning – och är du osäker, publicera inte.

Varför lyssnar vi på finfluencers?

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Att så många ändå litar på finfluencers har delvis en psykologisk förklaring. Sparpsykologen Niklas Laninge pekar på en ny studie som visar att människor tenderar att lita mer på nybörjare som delar personlig erfarenhet, ”det här fungerade för mig”, än på experter som presenterar data och analys.

Just den mekaniken utnyttjas medvetet av många finfluencers, som bygger sitt varumärke kring personlig historia och synlig framgång snarare än kompetens.

Granskningen av branschen pågår alltjämt, från både myndigheter och medier, i takt med att allt fler unga vänder sig till sociala medier snarare än till licensierade rådgivare för sina ekonomiska beslut.