Finansmannen är efterlyst efter att ha uteblivit från en rättegång. På bordet: påstådda miljardbedrägerier och domstolstrots.
Finansman jagas för miljardbedrägerier
Den amerikanske finansmannen Luke McGee är efterlyst, anklagad för miljardbedrägerier och för att ha uteblivit från rättegång i Danmark.
Där stod McGee anklagad för att ha lurat statskassan på miljardbelopp via upplägg kring skatt på utdelningar.
Den så kallade finansmannen är alltså ännu en i raden av till miljardärer förklädda bedragare.
Förutom brottsmålet i Danmark har danska skattemyndigheten stämt McGee i flera civilrättsliga mål i USA.
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13 år gammalt ärende
Myndigheterna vill ha McGee fälld och hävdar att han försöker undanhålla tillgångar bland annat via investeringar i kryptovaluta.
Samtidigt försöker skattemyndigheterna beslagta en lyxvilla i Florida, värderad till närmare 200 miljoner kronor, skriver DR.
Hela ärendet och fifflet går 13 år tillbaka i tiden. Då hade Luke McGee en framgångsrik karriär som hög chef på Adapthealth, verksamhet inom medicinteknik, ett företag där han var en av grundarna.
Detta år, 2013, träffar McGee två andra affärsmän, Jerome Lhote och Matthew Stein.
De har just avslutat sitt samarbete med den som ska bli nyckelfiguren i utdelningsaffären, britten Sanjay Shah.
Enligt danska myndigheter skapade McGee, Lhote och Stein ett nytt upplägg för utdelningsbedrägerier.
Upptäckte miljardbedrägerier
Trion genomförde en rad fiktiva aktieaffärer i danska börsnoterade bolag och slussade den vägen ut miljardbelopp som skulle ha hamnat i den danska statskassan och den gemensamma danska välfärden.
Det här stoppade Danmark 2015, när skattemyndigheten upptäckt miljardsvindlerierna.
Sex år senare åtalades de tre amerikanerna för bedrägerier i miljardklassen, ett brott som kan ge 12 år i danskt fängelse.
De förnekar, naturligtvis, anklagelserna. När rättegången inleddes i juni fanns Lhote och Stein på plats, McGee uteblev.
Som en följd av det har nu en europeisk arresteringsorder utfärdats mot den utpekade bedragaren.
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Hus som fond ”äger”
Två veckor tidigare hade ärendet utvecklats rejält i USA. Dokument visar att de danska skattemyndigheterna stämt en amerikansk fond med namnet ”470 South Ocean Boulevard Trust”, uppkallad efter fondens enda tillgång, en lyxvilla i Palm Beach, Florida.
Dessutom stämde man en amerikansk advokat som är förvaltare samt Quadrant Holdings, ett amerikanskt företag.
Till saken hör att en domstol i New York i september beordrat McGee, Stein och Lhote att betala motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor till Danmark.
Orsaken var att amerikanerna brutit en förlikning med danskarna från 2019. De hade betalat en del av förlikningsbeloppet, men vägrat betala de sista 900 miljonerna.
Därför beslutade domstolen 2025 att trion var skyldig att betala motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor inklusive ränta.
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Satte in 285 miljoner
I arbetet med att få in den summan är lyxvillan i Florida viktig. Bara en dag efter att fonden, som nämns ovan, bildats överförde Luke McGee 29,6 miljoner dollar, motsvarande 285 miljoner kronor, som användes till att köpa lyxvillan.
Fonden äger villan men McGee och hans hustru är båda folkbokförda på adressen.
”McGees köp av villan i Palm Beach gjordes för att hindra den danska skattemyndigheten från att komma åt medel som McGee är skyldig enligt förlikningsavtalet”, skriver danska skattemyndigheten i stämningsansökan.
Senaste sekvensen är att Danmark begär Luke McGee förklarad skyldig till domstolstrots i domstolen i New York.
”McGees agerande riskerar att hindra skattemyndigheten från att effektivt driva in sitt krav”, står det i inlagan, där myndigheten ber domaren sätta stopp för McGees agerande.