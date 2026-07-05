Finansman jagas för miljardbedrägerier

Upptäckte miljardbedrägerier

Trion genomförde en rad fiktiva aktieaffärer i danska börsnoterade bolag och slussade den vägen ut miljardbelopp som skulle ha hamnat i den danska statskassan och den gemensamma danska välfärden.

Det här stoppade Danmark 2015, när skattemyndigheten upptäckt miljardsvindlerierna.

Sex år senare åtalades de tre amerikanerna för bedrägerier i miljardklassen, ett brott som kan ge 12 år i danskt fängelse.

De förnekar, naturligtvis, anklagelserna. När rättegången inleddes i juni fanns Lhote och Stein på plats, McGee uteblev.

Som en följd av det har nu en europeisk arresteringsorder utfärdats mot den utpekade bedragaren.

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Hus som fond ”äger”

Två veckor tidigare hade ärendet utvecklats rejält i USA. Dokument visar att de danska skattemyndigheterna stämt en amerikansk fond med namnet ”470 South Ocean Boulevard Trust”, uppkallad efter fondens enda tillgång, en lyxvilla i Palm Beach, Florida.

Dessutom stämde man en amerikansk advokat som är förvaltare samt Quadrant Holdings, ett amerikanskt företag.

Till saken hör att en domstol i New York i september beordrat McGee, Stein och Lhote att betala motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor till Danmark.

Orsaken var att amerikanerna brutit en förlikning med danskarna från 2019. De hade betalat en del av förlikningsbeloppet, men vägrat betala de sista 900 miljonerna.

Därför beslutade domstolen 2025 att trion var skyldig att betala motsvarande drygt 1,5 miljarder kronor inklusive ränta.

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En bild på Luke McGee från hans tidigare karriär. Nu är denne finansman efterlyst för miljardbedrägerier och jagas i USA och Danmark. (Foto: Pressbild)

Satte in 285 miljoner

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I arbetet med att få in den summan är lyxvillan i Florida viktig. Bara en dag efter att fonden, som nämns ovan, bildats överförde Luke McGee 29,6 miljoner dollar, motsvarande 285 miljoner kronor, som användes till att köpa lyxvillan.

Fonden äger villan men McGee och hans hustru är båda folkbokförda på adressen.

”McGees köp av villan i Palm Beach gjordes för att hindra den danska skattemyndigheten från att komma åt medel som McGee är skyldig enligt förlikningsavtalet”, skriver danska skattemyndigheten i stämningsansökan.

Senaste sekvensen är att Danmark begär Luke McGee förklarad skyldig till domstolstrots i domstolen i New York.

”McGees agerande riskerar att hindra skattemyndigheten från att effektivt driva in sitt krav”, står det i inlagan, där myndigheten ber domaren sätta stopp för McGees agerande.

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