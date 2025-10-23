Starka reaktioner på börsen: Rus och ras på rapporterna

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Förlorarna ned över 10 procent

I andra änden av börslistan återfinns live-kasino bolaget Evolution gaming (börskurs Evolution). Den forna börsstjärnan rasar drygt 10 procent i öppningen på en rapport som gjorde marknaden besviken på i princip alla punkter.

Framförallt ställde verksamheten i Asien till det enligt vd Martin Carlesund som tillstod att kvartalet inte levde upp till de tillväxtförväntningar de själva haft.

Han står dock fast vid prognoserna för resten av året för den viktiga marginalen på 66-68 procent. Evolution är nu back nära 24 procent sedan årsskiftet.

Nästan lika mycket, strax över 10 procent, rasar fritidsbolaget Dometic (börskurs Dometic) på en rapport som återigen gjorde börsen besviken.

Lättnadrally för skogen på börsen

Andra vinnande rapportörer är de båda klädbolagen Nelly (börskurs Nelly) och Revolution Race (börskurs Revolution race).

Mode-aktierna rusar runt 18 respektive 13 procent så det verkar som humöret hos klädkonsumenten delvis har återvänt.

Även rapporterande Bilia (börskurs Bilia) förtjänar ett omnämnande. Mats Qvibergs aktie stiger 7 procent på ett högre resultat än väntat.

I skogssektorn bjuds på ett litet lättnadsrally efter ett tufft år på börsen. Stora Enso (börskurs Stora Enso) stiger 4 procent och Billerud (börskurs Billerud) med 5,5 procent.

Små reaktioner i storbankerna

Betydligt lugnare rapportredaktioner syns i banksektorn.

Göran Perssons Swedbank (börskurs Swedbank) slog förväntningarna rejält men belönas bara med en uppgång på strax över nollan.

Wallenberg-banken SEB (börskurs SEB) bommade däremot analytikerkårens prognoser för både resultat och intäkter men stiger trots det 1,4 procent.

Ett annat bolag som kom med en stark rapport men som knappt syns i börsreaktionen är försvarsbolaget Mildef (börskurs Mildef) som förvisso redan stigit drygt 58 procent i år.

Vid lunch i dag kommer rapportdagens absolut tyngsta rapport när verkstadsjätten Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) visar sifforna.

