USA inför sanktioner mot rysk olja

Starka reaktioner på börsen: Rus och ras på rapporterna

Martin Carlesund, vd på Evolution gaming, tillhör en av de större förlorarna på börsen i dag bland de rapporterande bolagen.
Martin Carlesund, vd på Evolution gaming, tillhör en av de större förlorarna på börsen i dag bland de rapporterande bolagen.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Det är skilda världar för de rapporterade bolagen strax efter klockringningen på börsen i dag. I topp tidigare krisande Volvo Cars som rusar 27 procent medan forna börsstjärnan backar 10 procent.

Stockholmsbörsen som helhet stiger blygsamma 0,27 procent 30 minuter in i handeln.

Läs även: Teslas vinst rasar trots nytt rekord i intäkter – Dagens PS

Volvo Cars slår marknaden med häpnad

Torsdagen är den mest intensiva av alla rapportdagar under årets tredje rapportflod. Inte mindre än 65 bolag hade valt dagens datum för att öppna böckerna till marknaden.

Bäst mottagande av alla strax efter börsöppningen har helt klart Volvo cars (börskurs Volvo cars) som slog till med en jätteöverraskning där resultatet kom in runt 5 miljarder kronor bättre än vad analytikerna trott.

Aktien stiger över 27 procent vilket tar den upp till årshögsta.

“Jag tycker att nu ska vi efter många månader med reducerade volymer tillbaka till tillväxt, men samtidigt behålla lönsamheten”, säger vd Håkan Samuelsson till TT.

Förlorarna ned över 10 procent

I andra änden av börslistan återfinns live-kasino bolaget Evolution gaming (börskurs Evolution). Den forna börsstjärnan rasar drygt 10 procent i öppningen på en rapport som gjorde marknaden besviken på i princip alla punkter.

Framförallt ställde verksamheten i Asien till det enligt vd Martin Carlesund som tillstod att kvartalet inte levde upp till de tillväxtförväntningar de själva haft.

Han står dock fast vid prognoserna för resten av året för den viktiga marginalen på 66-68 procent. Evolution är nu back nära 24 procent sedan årsskiftet.

Nästan lika mycket, strax över 10 procent, rasar fritidsbolaget Dometic (börskurs Dometic) på en rapport som återigen gjorde börsen besviken.

Lättnadrally för skogen på börsen

Andra vinnande rapportörer är de båda klädbolagen Nelly (börskurs Nelly) och Revolution Race (börskurs Revolution race).

Mode-aktierna rusar runt 18 respektive 13 procent så det verkar som humöret hos klädkonsumenten delvis har återvänt.

Även rapporterande Bilia (börskurs Bilia) förtjänar ett omnämnande. Mats Qvibergs aktie stiger 7 procent på ett högre resultat än väntat.

I skogssektorn bjuds på ett litet lättnadsrally efter ett tufft år på börsen. Stora Enso (börskurs Stora Enso) stiger 4 procent och Billerud (börskurs Billerud) med 5,5 procent.

Små reaktioner i storbankerna

Betydligt lugnare rapportredaktioner syns i banksektorn.

Göran Perssons Swedbank (börskurs Swedbank) slog förväntningarna rejält men belönas bara med en uppgång på strax över nollan.

Wallenberg-banken SEB (börskurs SEB) bommade däremot analytikerkårens prognoser för både resultat och intäkter men stiger trots det 1,4 procent.

Ett annat bolag som kom med en stark rapport men som knappt syns i börsreaktionen är försvarsbolaget Mildef (börskurs Mildef) som förvisso redan stigit drygt 58 procent i år.

Vid lunch i dag kommer rapportdagens absolut tyngsta rapport när verkstadsjätten Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) visar sifforna.

Läs även: Investerare shoppar loss i blindo – ingen statistik från USA – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

