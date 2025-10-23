Amerikanska börser fortsätter att ånga på och optimismen på Wall Street är stor. Men sedan ett tag vet ingen hur USA:s ekonomi egentligen mår.
Investerare shoppar loss i blindo – ingen statistik från USA
Den pågående nedstängningen av den amerikanska staten har stoppat insamlingen av officiell ekonomisk statistik.
Det innebär att investerare tillfälligt saknar tillgång till centrala indikatorer som sysselsättning och inflation.
Trots det, eller kanske just därför, visar marknaderna en påfallande optimism, skriver Fortune.
Guldpriset föll
Börserna i USA, Europa och Asien rörde sig svagt uppåt under tisdagen, och det breda S&P 500-indexet ligger nära rekordnivåer.
Samtidigt föll guldpriset med drygt fem procent – den kraftigaste nedgången på fem år – vilket signalerar att investerare i stor utsträckning lämnar defensiva positioner för att söka högre avkastning i aktier.
Att officiell statistik från Bureau of Labor Statistics uteblir innebär att marknaden för tillfället saknar pålitliga mått på hur arbetsmarknad och prisnivåer utvecklas.
Måste ta till andra metoder
De flesta ekonomer bedömer att oktober månads sysselsättnings- och inflationsdata inte kommer att kunna samlas in eller publiceras förrän efter att nedstängningen är över.
Vissa uppgifter kan uppskattas retroaktivt, men stora delar av den amerikanska konsumentprisstatistiken baseras fortfarande på manuellt insamlade prisuppgifter som nu inte kan hämtas in.
Istället förlitar sig marknaden tillfälligt på privata undersökningar och sentimentmätningar.
Fortsatt hoppfull stämning
Dessa tenderar dock att vara mindre tillförlitliga som vägledning för BNP-tillväxten, vilket ökar osäkerheten kring den faktiska styrkan i ekonomin, skriver The Guardian.
Trots bristen på data är stämningen på Wall Street fortsatt optimistisk.
Prognoserna inför rapportsäsongen pekar mot att vinsterna i S&P 500-bolagen kan öka med omkring tolv procent under tredje kvartalet, drivet av investeringar i artificiell intelligens, en fortsatt stark konsumtion och höga offentliga utgifter.
Märks även i Sverige
De teknikintensiva bolagen inom den så kallade ”AI 30”-gruppen väntas stå för en betydande del av vinstlyftet, medan övriga bolag visar återhämtning efter ett svagare 2024.
Även på Stockholmsbörsen märks den positiva tonen. Även om OMXS30 handlades ned något under onsdagen har man återhämtat större delen av höstens nedgångar.
Riskaptiten följer utvecklingen i USA, där investerare fortsätter att köpa på hoppet om starka bolagsvinster och ett mjukt konjunkturläge.
Riskerar att komma en smäll
Samtidigt varnar flera strateger för att optimismen kan visa sig överdriven.
När den officiella amerikanska statistiken väl publiceras igen riskerar marknaden att få en obehaglig överraskning om tillväxten eller inflationen visar sig sämre än väntat.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
