Investerare shoppar loss i blindo – ingen statistik från USA

Måste ta till andra metoder

De flesta ekonomer bedömer att oktober månads sysselsättnings- och inflationsdata inte kommer att kunna samlas in eller publiceras förrän efter att nedstängningen är över.

Vissa uppgifter kan uppskattas retroaktivt, men stora delar av den amerikanska konsumentprisstatistiken baseras fortfarande på manuellt insamlade prisuppgifter som nu inte kan hämtas in.

Istället förlitar sig marknaden tillfälligt på privata undersökningar och sentimentmätningar.

Fortsatt hoppfull stämning

Dessa tenderar dock att vara mindre tillförlitliga som vägledning för BNP-tillväxten, vilket ökar osäkerheten kring den faktiska styrkan i ekonomin, skriver The Guardian.

Trots bristen på data är stämningen på Wall Street fortsatt optimistisk.

Prognoserna inför rapportsäsongen pekar mot att vinsterna i S&P 500-bolagen kan öka med omkring tolv procent under tredje kvartalet, drivet av investeringar i artificiell intelligens, en fortsatt stark konsumtion och höga offentliga utgifter.

Märks även i Sverige

De teknikintensiva bolagen inom den så kallade ”AI 30”-gruppen väntas stå för en betydande del av vinstlyftet, medan övriga bolag visar återhämtning efter ett svagare 2024.

Även på Stockholmsbörsen märks den positiva tonen. Även om OMXS30 handlades ned något under onsdagen har man återhämtat större delen av höstens nedgångar.

Riskaptiten följer utvecklingen i USA, där investerare fortsätter att köpa på hoppet om starka bolagsvinster och ett mjukt konjunkturläge.

Riskerar att komma en smäll

Samtidigt varnar flera strateger för att optimismen kan visa sig överdriven.

När den officiella amerikanska statistiken väl publiceras igen riskerar marknaden att få en obehaglig överraskning om tillväxten eller inflationen visar sig sämre än väntat.