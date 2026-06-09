OpenAI, Anthropic och Perplexity – vilken IPO ska man satsa på?

Svenska sparare har däremot redan indirekt exponering, via Microsoft som backar OpenAI och via Amazon och Google som backar Anthropic.

OpenAI: Störst räckvidd, störst förluster

OpenAI värderas till 852 miljarder dollar, motsvarande 8 012 miljarder kronor, och har flest användare. Men som Dagens PS tidigare har analyserat väntas bolaget gå med miljardförluster, och småsparare riskerar att kliva in sent.

Till det kommer en ryktekostnad. Efter Pentagon-avtalet om militär användning mötte ChatGPT avhopp och kritik. Kort sagt är tillväxten hög, men också högst förväntningar att leva upp till.

Anthropic: Principerna som blev en risk

Anthropic värderas till över 965 miljarder dollar, motsvarande 9 079 miljarder kronor, och säger sig vara närmast lönsamhet av de tre. Bolaget byggde förtroende när det sa nej till Pentagons krav på övervakning och autonoma vapen.

Samma nej kostade dock ett försvarskontrakt och utlöste ett federalt förbud, vilket är en konkret politisk intäktsrisk en investerare måste prisa in.

Perplexity: Den kostnadseffektiva utmanaren

Perplexity är minst, värderat till 20 miljarder dollar, motsvarande 188 miljarder kronor, men växer snabbast i förhållande till sin storlek. Intäkterna femfaldigades till 500 miljoner dollar, motvarande 4 705 miljoner kronor, med bara 34 procent fler anställda.

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Styrkan ligger i att bolaget inte är låst vid en enda dyr modell utan dirigerar varje fråga till den billigaste som klarar jobbet. Svagheten är beroendet av andras modeller, och att ingen kan investera förrän den planerade noteringen 2028.