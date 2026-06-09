Perplexitys vd Aravind Srinivas bekräftade nyligen att bolaget siktar på börsen först 2028, samtidigt som OpenAI och Anthropic redan lämnat in konfidentiella ansökningar. Vilken ska man investera i?
OpenAI, Anthropic och Perplexity – vilken IPO ska man satsa på?
Tre AI-bolag som spås bli tre helt olika investeringar. Ingen av de tre går att köpa i dag. Både OpenAI och Anthropic har ansökt konfidentiellt, vilket betyder att SEC granskar handlingarna innan de blir offentliga. Perplexity har inte ansökt alls.
Svenska sparare har däremot redan indirekt exponering, via Microsoft som backar OpenAI och via Amazon och Google som backar Anthropic.
OpenAI: Störst räckvidd, störst förluster
OpenAI värderas till 852 miljarder dollar, motsvarande 8 012 miljarder kronor, och har flest användare. Men som Dagens PS tidigare har analyserat väntas bolaget gå med miljardförluster, och småsparare riskerar att kliva in sent.
Till det kommer en ryktekostnad. Efter Pentagon-avtalet om militär användning mötte ChatGPT avhopp och kritik. Kort sagt är tillväxten hög, men också högst förväntningar att leva upp till.
Anthropic: Principerna som blev en risk
Anthropic värderas till över 965 miljarder dollar, motsvarande 9 079 miljarder kronor, och säger sig vara närmast lönsamhet av de tre. Bolaget byggde förtroende när det sa nej till Pentagons krav på övervakning och autonoma vapen.
Samma nej kostade dock ett försvarskontrakt och utlöste ett federalt förbud, vilket är en konkret politisk intäktsrisk en investerare måste prisa in.
Perplexity: Den kostnadseffektiva utmanaren
Perplexity är minst, värderat till 20 miljarder dollar, motsvarande 188 miljarder kronor, men växer snabbast i förhållande till sin storlek. Intäkterna femfaldigades till 500 miljoner dollar, motvarande 4 705 miljoner kronor, med bara 34 procent fler anställda.
Styrkan ligger i att bolaget inte är låst vid en enda dyr modell utan dirigerar varje fråga till den billigaste som klarar jobbet. Svagheten är beroendet av andras modeller, och att ingen kan investera förrän den planerade noteringen 2028.
PS analys: Så kan en sparare tänka
Realtid beskriver hur kostnadsjakten redan pressar jättarna. Anthropic har bundit upp sig på 15 miljarder dollar, motsvarande 141 miljarder kronor, om året i datorkraft. För fondsparare med tung exponering mot Microsoft och Nvidia blir marginalerna, inte tillväxten, den avgörande frågan framåt.
Det finns inget själävklart svar, och den som lovar ett bör man vara skeptisk mot. Vill man ha maximal kursökning och tål hög risk lutar det mot OpenAI.
Vill man ha principer och en tidigare väg till svarta siffror talar mycket för Anthropic.
Tror man att vardagsanvändningen, flexibiliteten och hänsyn till kostnad avgör i längden så är Perplexity den intressanta jokern, för den som orkar vänta till 2028.
Vår bedömning är att tillväxtspotential inte är allt för en investerare, utan moral och politik styr minst lika mycket.