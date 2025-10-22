Dagens PS
Inför börsens super-torsdag: 65 bolag lämnar rapport

Vagner Rego är vd för Wallenbergarnas börsjätte Atlas Copco och är en av alla bolag som rapporterar på börsens super-torsdag. Kan han vända den tråkiga utvecklingen för aktien i år?
Vagner Rego är vd för Wallenbergarnas börsjätte Atlas Copco och är en av alla bolag som rapporterar på börsens super-torsdag. Kan han vända den tråkiga utvecklingen för aktien i år? (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

På torsdagen kommer den svenska rapportperiodens absoluta crescendo. Inte mindre än 65 av börsens bolag visar siffrorna i sina rapporter för marknaden.

Dagens PS guidar om förväntningarna kring några av tungviktarna som Atlas Copco (börskurs Atlas Copco), Telia (börskurs Telia) samt storbankerna SEB (börskurs SEB) och Swedbank (börskurs Swedbank).

Läs även: Handelsbankens strategi-succé: Resultatet klart bättre än väntat

Folkaktien lämnar rapport

Den aktie som kommer ha flest blickar på sig, i alla fall sett till antal aktieägare, är folkaktien Telia med 420 000 småsparare i ägarlistan.

Vd Patrick Hofbauer har gjort succé sedan tillträdde förra våren, plus närmare 40 procent, kan utvecklingen fortsätta?

Försäljningen väntas backa till 19,9 miljarder från 21,7 miljarder samma kvartal som i fjol enligt Placera. Resultatet på 8,5 miljarder väntas dock vara på samma nivå som för Q3 2024.

Senaste nytt

Fortsätter bankrallyt?

Två av fyra storbanker har redan rapporterat.

Båda har lyckats överraska positivt trots farhågor inför rapporterna om att rallyt ny kan vara över.

Imorgon är det även dags för Swedbank och SEB att visa siffrorna för Q3.

Swedbank väntas tappa intäkter från 19,1 till 16,6 miljarder kronor vilket även slår på resultatet, ned till 9,4 jämfört med 11,9 i fjol enligt Placeras sammanställning av estimat.

SEB:s vinst väntas komma in strax däröver, 9,8 miljarder. Även det en minskning från 2024 då siffran skrevs till 11,8. Placeras genomgång visar också ett förväntat intäktstapp till 19,2 från 20,9 miljarder.

Ett av börsens största bolag

Störst av alla bolag som rapporterar imorgon är tveklöst Atlas Copco.

Det har inte varit något bra börsår för verkstadsjätten som backat nära 3 procent sedan årsskiftet.

Atlas Copco-rapporten bommar förväntan

Verkstadsbolaget Atlas Copco missar förhandsprognoserna i sin delårsrapport, som kom ut strax efter lunch på fredagen.

Är det dags för revansch nu?

I så fall bör bolaget slå estimaten på 8,6 miljarder i vinst och 40,8 miljarder i omsättning.

Skogsaktien ger sin rapport – och många fler

Andra intressanta bolag som rapporterar på super-torsdagen är exempelvis kasino-leverantören Evolution (börskurs Evolution). Ska småspararfavoriten lyckas vända trenden med fallande marginal?

Hygien-bolaget Essity (börskurs Essity) som haft ett tufft börsår rapporterar också. Vad säger den relativt nytillträdda vd:n Ulrika Kolsrud om planerna framåt?

Även skogsbolaget Stora Enso (börskurs Stora Enso) blir intressant att lyssna till, syns någon vändning i den tuffa skogssektorn och hur går det med uppdelningen av bolaget?

Börsklassikern rusar – hyllas för nya strategin

Ett oväntat drag från börsklassikern med rötter tillbaka till 1200-talet får aktien att rusa med 15 procent på Stockholmsbörsen. Den nya strategin applåderas även av experterna.

På livsmedelssidan så redovisar både dagligvaruaktören Axfood (börskurs Axfood) och fett-bolaget AAK (börskurs AAK) sina kvartal.

Att hålla ögonen på är även Volvo Cars (börskurs Volvo Cars) som gått starkt senaste månaden. Kan rapporten får trenden att hålla i sig?

Det är med andra ord upplagt för en riktigt händelserik dag på Stockholms börsgolv.

Läs även: Kinas bästa vapen mot Trump: "Börsen"

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

