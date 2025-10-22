Inför börsens super-torsdag: 65 bolag lämnar rapport

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

Fortsätter bankrallyt?

Två av fyra storbanker har redan rapporterat.

Båda har lyckats överraska positivt trots farhågor inför rapporterna om att rallyt ny kan vara över.

ANNONS

Imorgon är det även dags för Swedbank och SEB att visa siffrorna för Q3.

Swedbank väntas tappa intäkter från 19,1 till 16,6 miljarder kronor vilket även slår på resultatet, ned till 9,4 jämfört med 11,9 i fjol enligt Placeras sammanställning av estimat.

SEB:s vinst väntas komma in strax däröver, 9,8 miljarder. Även det en minskning från 2024 då siffran skrevs till 11,8. Placeras genomgång visar också ett förväntat intäktstapp till 19,2 från 20,9 miljarder.

Ett av börsens största bolag

Störst av alla bolag som rapporterar imorgon är tveklöst Atlas Copco.

Det har inte varit något bra börsår för verkstadsjätten som backat nära 3 procent sedan årsskiftet.

Är det dags för revansch nu?

I så fall bör bolaget slå estimaten på 8,6 miljarder i vinst och 40,8 miljarder i omsättning.

ANNONS

Skogsaktien ger sin rapport – och många fler

Andra intressanta bolag som rapporterar på super-torsdagen är exempelvis kasino-leverantören Evolution (börskurs Evolution). Ska småspararfavoriten lyckas vända trenden med fallande marginal?

Hygien-bolaget Essity (börskurs Essity) som haft ett tufft börsår rapporterar också. Vad säger den relativt nytillträdda vd:n Ulrika Kolsrud om planerna framåt?

Även skogsbolaget Stora Enso (börskurs Stora Enso) blir intressant att lyssna till, syns någon vändning i den tuffa skogssektorn och hur går det med uppdelningen av bolaget?

På livsmedelssidan så redovisar både dagligvaruaktören Axfood (börskurs Axfood) och fett-bolaget AAK (börskurs AAK) sina kvartal.

Att hålla ögonen på är även Volvo Cars (börskurs Volvo Cars) som gått starkt senaste månaden. Kan rapporten får trenden att hålla i sig?

Det är med andra ord upplagt för en riktigt händelserik dag på Stockholms börsgolv.

Läs även: Kinas bästa vapen mot Trump: “Börsen” – Dagens PS

ANNONS