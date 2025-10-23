Dagens PS
JUST NU:

USA inför sanktioner mot rysk olja

Dagensps.se
Börs & Finans

Storbankerna: Persson levererar – Wallenberg bommar

Göran Persson, ordförande i Swedbank, kan summera ett starkt kvartal. Samtidigt tappar kollegan bland storbankerna SEB mer i intäkter än vad analytikerkåren trott.
Göran Persson, ordförande i Swedbank, kan summera ett starkt kvartal. Samtidigt tappar kollegan bland storbankerna SEB mer i intäkter än vad analytikerkåren trott. (Foto: Claudio Bresciani/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Storbankerna Swedbank och SEB valde samma dag för att släppa sina Q3-rapporter. Men där slutar likheten för siffrorna sticker åt helt olika håll.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

För medan Göran Perssons Swedbank (börskurs Swedbank) slog förväntningarna rejält så bommar Wallenberg-banken SEB (börskurs SEB) analytikerkårens prognoser för både resultat och intäkter.

Läs även: Handelsbankens strategi-succé: Resultatet klart bättre än väntat – Dagens PS

Två av fyra storbanker har redan rapporterat

Två av fyra storbanker hade redan rapporterat sina kvartal när det var dags för Swedbank och SEB att öppna böckerna i dag.

Storbankerna har gått väldigt starkt på Stockholmsbörsen i år och det fanns en farhåga att rallyt nu kommit till ända.

Men både Nordea (börskurs Nordea) och Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) kom in med överraskande starka siffror relativt vad experterna förväntat sig.

Så med facit i hand verkar det som sagt som att sektor fortsätter att hålla intäkter och resultat på en relativt god nivå trots press på räntenettot från sänkta marknadsräntor.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

02 okt. 2025

SEB tappade mer intäkter än väntat

Undantaget är som sagt morgonens rapport från SEB som bommar på framförallt intäktssidan.

ANNONS

“De totala intäkterna uppgick till 18 664 miljoner kronor (20 908), vilket var sämre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 19 182 miljoner kronor”, skriver Placera och fortsätter;

Oro för bankerna på börsen: “Risk för besvikelse”

Bankerna har varit en av årets klart bästa sektorer att ha sina pengar placerade i på Stockholmsbörsen. Men nu finns det risk att festen tar slut.

Rörelseresultatet blev också 9 719 miljoner kronor, det kan jämföras med 11 818 miljoner kronor i fjol, väntat var något högre på 9 840 miljoner kronor.

“Sammanfattningsvis minskade rörelseresultatet med 7 procent och avkastningen på eget kapital för kvartalet blev 14 procent”, skriver vd Johan Torgeby i rapporten.

Resultat-överraskning från Swedbank

Swedbank å sin sida redovisar betydligt högre intäkter än väntat under tredje kvartalet.

De totala intäkterna uppgick till 17 105 miljoner kronor (19 146), vilket var bättre än Factsets analytikerkonsensus som låg på 16 601 miljoner kronor rapporterar Placera.

Men framförallt så slog storbanken där tidigare statsminister Göran Persson är ordförande experterna på fingrarna gällande resultatet.

Rörelseresultatet landade på 10 809 miljoner kronor, i runda slängar 1,5 miljarder bättre än väntade 9 358 miljoner kronor.

ANNONS

“Swedbank levererar återigen ett starkt resultat i en osäker omvärld”, konstaterar en nöjd vd Jens Henriksson i storbankens rapport.

Läs även: Inför börsens super-torsdag: 65 bolag lämnar rapport – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Göran PerssonSEBStockholmsbörsenStorbankerSverigeSwedbankWallenberg
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS