Storbankerna: Persson levererar – Wallenberg bommar

För medan Göran Perssons Swedbank (börskurs Swedbank) slog förväntningarna rejält så bommar Wallenberg-banken SEB (börskurs SEB) analytikerkårens prognoser för både resultat och intäkter.

Läs även: Handelsbankens strategi-succé: Resultatet klart bättre än väntat – Dagens PS

Två av fyra storbanker har redan rapporterat

Två av fyra storbanker hade redan rapporterat sina kvartal när det var dags för Swedbank och SEB att öppna böckerna i dag.

Storbankerna har gått väldigt starkt på Stockholmsbörsen i år och det fanns en farhåga att rallyt nu kommit till ända.

Men både Nordea (börskurs Nordea) och Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) kom in med överraskande starka siffror relativt vad experterna förväntat sig.

Så med facit i hand verkar det som sagt som att sektor fortsätter att hålla intäkter och resultat på en relativt god nivå trots press på räntenettot från sänkta marknadsräntor.