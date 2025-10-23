Dagens PS
JUST NU:

USA inför sanktioner mot rysk olja

Dagensps.se
Börs & Finans
Aktier

Teslas vinst rasar trots nytt rekord i intäkter

Tesla
Teslas vd Elon Musk pratade mest om AI och den kommande autonoma robottaxin i mötet med investerare efter resultatrapporten. (Foto: Michel Euler/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Den amerikanska elbilsjätten Teslas vinst faller med hela 37 procent i Q3 trots en intäktsökning med 12 procent till rekordhöga 28 miljarder dollar.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det rapporterar The Wall Street Journal och konstaterar att ökad fordonsförsäljning ligger bakom intäktsrekordet.

Det som drar ner Tesla är styrelsens föreslagna lönepaket på 1 biljon dollar till vd:n Elon Musk, som det ska ske en omröstning om i november.

Läs även: Aktieägare till  Nasdaq: Utred Musks lönepaket DagensPS

För att Musk ska få ta del av det enorma lönepaketet krävs det att han lyckas lyfta företaget rejält affärsmässigt och att Tesla ligger i framkant i AI- och robotutvecklingen, vilket Elon Musk underströk i ett uttalande till investerare på onsdagen, berättar WSJ.

Elon Musk: Måste ha kontroll över Tesla

”Jag känner mig inte bekväm med att bygga den där robotarmén om jag inte åtminstone har inflytande över den”, sa Teslabossen och betonade vikten av att han säkrar kontrollen över tekinikbjässen.

Om den kommande robottaxin, Cybercab, sa Musk att den ”kommer att kännas som en levande varelse”.

Den tvåsitsiga autonoma bilen får varken ratt eller pedaler och är planerad att produceras under andra kvartalet nästa år.

WSJ konstaterar att elbilar knappt nämndes under mötet om Q3-resultatet där Tesla även rapporterar ett rekordhögt fritt kassaflöde på 4 miljarder dollar för perioden.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

02 okt. 2025

Aktien föll i efterhandeln på USA-börsen

Nettovinsten blev 1,4 miljarder dollar under det inrapporterade kvartalet, vilket är en minskning med 2,2 miljarder dollar, enligt den amerikanska affärstidningen.

”Företaget tillskrev den kraftiga nedgången i lönsamhet ökade forsknings- och utvecklingskostnader inom områden som AI, samt en minskning av intäkterna från koldioxidkrediter, som minskade med 44 % till 417 miljoner dollar”, skriver WSJ.

I efterhandeln på Wall Street backade Teslas aktier med 3 procent på rapportsläppet.

Läs även: Musk lovas enorm ersättning – större än Sveriges BNP DagensPS

Läs också: Tesla ökade försäljningen – men aktien backade Realtid/TT

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIElon MuskKvartalsrapportRekordrobotaxiTesla
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Tjänstebilsfavoriten Tiguan laddhybrid R-Line SWE Edition
Volkswagen logo

Nya Tiguan laddhybrid R-Line är här. Med upp till 12 mils räckvidd helt på hel och snabbladdning på längre resor är den redo för alla dina äventyr.

 Se erbjudandet på SWE Edition här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS