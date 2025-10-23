Den amerikanska elbilsjätten Teslas vinst faller med hela 37 procent i Q3 trots en intäktsökning med 12 procent till rekordhöga 28 miljarder dollar.
Teslas vinst rasar trots nytt rekord i intäkter
Det rapporterar The Wall Street Journal och konstaterar att ökad fordonsförsäljning ligger bakom intäktsrekordet.
Det som drar ner Tesla är styrelsens föreslagna lönepaket på 1 biljon dollar till vd:n Elon Musk, som det ska ske en omröstning om i november.
Läs även: Aktieägare till Nasdaq: Utred Musks lönepaket DagensPS
För att Musk ska få ta del av det enorma lönepaketet krävs det att han lyckas lyfta företaget rejält affärsmässigt och att Tesla ligger i framkant i AI- och robotutvecklingen, vilket Elon Musk underströk i ett uttalande till investerare på onsdagen, berättar WSJ.
Elon Musk: Måste ha kontroll över Tesla
”Jag känner mig inte bekväm med att bygga den där robotarmén om jag inte åtminstone har inflytande över den”, sa Teslabossen och betonade vikten av att han säkrar kontrollen över tekinikbjässen.
Om den kommande robottaxin, Cybercab, sa Musk att den ”kommer att kännas som en levande varelse”.
Den tvåsitsiga autonoma bilen får varken ratt eller pedaler och är planerad att produceras under andra kvartalet nästa år.
WSJ konstaterar att elbilar knappt nämndes under mötet om Q3-resultatet där Tesla även rapporterar ett rekordhögt fritt kassaflöde på 4 miljarder dollar för perioden.
Aktien föll i efterhandeln på USA-börsen
Nettovinsten blev 1,4 miljarder dollar under det inrapporterade kvartalet, vilket är en minskning med 2,2 miljarder dollar, enligt den amerikanska affärstidningen.
”Företaget tillskrev den kraftiga nedgången i lönsamhet ökade forsknings- och utvecklingskostnader inom områden som AI, samt en minskning av intäkterna från koldioxidkrediter, som minskade med 44 % till 417 miljoner dollar”, skriver WSJ.
I efterhandeln på Wall Street backade Teslas aktier med 3 procent på rapportsläppet.
Läs även: Musk lovas enorm ersättning – större än Sveriges BNP DagensPS
Läs också: Tesla ökade försäljningen – men aktien backade Realtid/TT
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
