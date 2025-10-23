Teslas vinst rasar trots nytt rekord i intäkter

Det rapporterar The Wall Street Journal och konstaterar att ökad fordonsförsäljning ligger bakom intäktsrekordet.

Det som drar ner Tesla är styrelsens föreslagna lönepaket på 1 biljon dollar till vd:n Elon Musk, som det ska ske en omröstning om i november.

För att Musk ska få ta del av det enorma lönepaketet krävs det att han lyckas lyfta företaget rejält affärsmässigt och att Tesla ligger i framkant i AI- och robotutvecklingen, vilket Elon Musk underströk i ett uttalande till investerare på onsdagen, berättar WSJ.

Elon Musk: Måste ha kontroll över Tesla

”Jag känner mig inte bekväm med att bygga den där robotarmén om jag inte åtminstone har inflytande över den”, sa Teslabossen och betonade vikten av att han säkrar kontrollen över tekinikbjässen.

Om den kommande robottaxin, Cybercab, sa Musk att den ”kommer att kännas som en levande varelse”.

Den tvåsitsiga autonoma bilen får varken ratt eller pedaler och är planerad att produceras under andra kvartalet nästa år.

WSJ konstaterar att elbilar knappt nämndes under mötet om Q3-resultatet där Tesla även rapporterar ett rekordhögt fritt kassaflöde på 4 miljarder dollar för perioden.