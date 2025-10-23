Volvo Cars ökar resultatet trots en sjunkande försäljning efter att besparingarna börjat slå igenom.
“Jag tycker att nu ska vi efter många månader med reducerade volymer tillbaka till tillväxt, men samtidigt behålla lönsamheten”, säger vd Håkan Samuelsson.
Vinstlyft för Volvo Cars: "Börjar komma tillbaka"
Kvartalets sista månad vände biltillverkaren till en svag försäljningstillväxt. Håkan Samuelsson lyfter bland annat att de mot slutet av kvartalet åter fått upp full kapacitet för den mindre elbilen EX30 vars produktion flyttades från Kina till Belgien.
“Vi har börjat komma tillbaka.”
2 000 fick lämna
Biltillverkaren har under året lanserat ett besparingsprogram på 18 miljarder kronor och har sagt upp omkring 1 000 anställda i Sverige. Även omkring 1 000 tillfälligt anställda och konsulter har fått lämna. Besparingsprogrammet fortsätter även under fjärde kvartalet.
“Men när det gäller personalneddragningar är vi klara”.
Inga utsikter
Volvo Cars ger inga finansiella utsikter för helåret 2025 eller nästa år då de bedömer att det finns “externa utmaningar och en ökad osäkerhet”. Håkan Samuelsson säger däremot att han tror att marknaden kommer att vara ganska oförändrad under nästa år.
“Jag skulle vilja säga ganska stabil totalmarknad och därför måste vi jobba med de faktorer vi kan kontrollera.”
Bolaget jobbar även för att vända till positivt kassaflöde.
“Vi har under många år investerat väldigt tungt och nu måste vi komma in i en fas där vi ser tydligt positivt kassaflöde komma in.”
Biltillverkaren ökar resultatet till 6,4 miljarder kronor trots att bilförsäljningen sjönk med 7 procent, jämfört med samma kvartal i fjol, till 160 500 bilar. Omsättningen under kvartalet sjönk därmed till 86,4 miljarder kronor, från 92,8 miljarder ett år tidigare. EBIT-marginalen steg däremot till 7,4 procent mot fjolårets 6,2 procent.
