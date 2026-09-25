Siktar uppåt: Här är Novos nästa storsatsning

Beroende och klimakteriet fokus

Det är ett av flera områden där Novo ser potentiella kopplingar till sin vetenskapliga expertis och den kompetens företaget byggt upp när det gäller att sälja receptbelagda läkemedel till konsumenter.

Två andra potentiella områden är beroendeproblematik och klimakteriebesvär.

Forskningschefen Martin Lange påpekar att en del av den forskning som nu bedrivs kring håravfall har sin grund i endokrinologi.

Det är en medicinsk gren som fokuserar på hormoner och ett område där Novo har en lång historia, påminner Lange.

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”Måste leta överallt”

”Vi skulle kunna dra nytta av vår vetenskapliga kunskap för att potentiellt ta oss in på det området”, anser Lange.

”Det är inte nödvändigtvis det vi kommer att satsa på först, men det är en tydlig möjlighet.”

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Vd Mike Doustdar uttrycker det hela än bredare.

”Vi måste börja någonstans och sedan måste vi leta överallt”, säger han.

Även den amerikanska konkurrenten Eli Lilly ser över möjligheten att expandera inom områden som kan komplettera fetma, exempelvis kvinnohälsa.

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Novos vd Mike Doustdar konstaterar att spekulanternas förtroende är borta och behöver byggas upp igen. Håravfall kan bli vägen. (Foto: Mads Claus Rasmussen /AP-TT)

Konkurrenten också intresserad

Håravfall kan vara ett område även för konkurrenten, påpekar Bloomberg.

Håravfall av den vanligaste typen, ärftligt håravfall, drabbar omkring 80 miljoner amerikaner, enligt Vera Dermics, som arbetar med nya behandlingar.

50 miljoner män och 30 miljoner kvinnor saknar i dag godkända alternativ för behandling i tablettform.

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Forskningschefen Martin Lange säger att vissa av de konsumentinriktade projekt Novo överväger, kan nå marknaden vid decennieskiftet, eftersom de har kortare utvecklingstider.

Novo söker även nya potentiella behandlingar mot hjärtsjukdomar likväl som lever- och blodsjukdomar. Bolaget säger sig planera ”kompletterande förvärv” och vill påskynda utvecklingen inom läkemedelsportföljen, är beskedet.

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