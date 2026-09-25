Nu ökar riskerna: Skuggflottan byter till rysk flagg

25 ”nya” ryska fartyg december

Rysslands svar, konstaterar Crea, är att nu i stället ta över situationen och riskerna själva. Bara i december 2025 skedde 25 nya ryska flaggningar.

Luke Wikkenden menar att det här leder till att länder som hittills agerat tvekar inför att fortsätta med det.

”Att borda de här ryskflaggade fartygen kommer att kräva mycket mer. Det blir onekligen svårare att komma åt den här trafiken”, säger han.

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”Ett skäl att borda dem försvinner”

Magnus Winberg vid sjöfartsskolan Aboa Mare i Åbo, konstaterar att ett skäl att fartyg stoppats och bordats, har varit just att de misstänks segla under falsk flagg.

”Nu blir det ju klart vilken flagg de seglar under och då försvinner ett skäl till att stoppa dem”, konstaterar Winberg som ser ökade risker för Östersjön.

”Spänningarna ökar i Östersjön av flera orsaker. Det här är en detalj som kommer till. Särskilt intressant blir det om Ryssland skulle välja att klassificera fartygen som örlogsfartyg och sätta soldater ombord”, påpekar Winberg.

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Caffa, stoppat och taget i beslag, i Trelleborgs hamn. När Ryssland låter mer olja gå under rysk flagg, anses riskerna öka i Östersjön. (Foto: Johan Nilsson /TT)

”Flytande tidsbomber”

Enligt Veli-Pekka Tynkkynen, professor vid Helsingfors universitet, innebär den ryska flaggningen av skuggfartygen att läget blir mer riskabelt i Östersjön.

”De här fartygen är fortsättningsvis flytande tidsbomber. De är i dåligt skick och risken är stor att de är dåligt försäkrade, om de alls är försäkrade”, säger Tynkkynen hos Yle.

Däremot, konstaterar Tynkkynen, blir det dyrare för Ryssland att äga och operera fartygen själva.

Ryssland har förlitat sig på andra staters flottor för sin export just för att hålla ned kostnaderna.

Nu går ungefär 20 procent av den ryska exporten av råolja och oljeprodukter med egna ryskflaggade tankers, jämfört med bara hälften så mycket för ett år sedan.

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