Ryssland börjar låta oljetransporter gå under rysk flagg. Experter menar att det ökar riskerna för konflikter i Östersjön.
Nu ökar riskerna: Skuggflottan byter till rysk flagg
Att borda den ryska skuggflottans fartyg har haft effekt och antalet statslösa tankrar har minskat, konstaterar experter.
Det har i sin tur skapat en förändring i hur Ryssland skeppar sin olja ut i världen. När andelen skuggfartyg under falsk flagg minskat, sker oljetransporterna i ökad utsträckning med ryskflaggade fartyg.
En ny rapport från forskningsorganisationen Crea visar att de ryskflaggade oljefartygen blivit över hundra fler på kort tid.
Från januari 2025 till juni 2025 ökade de ryskflaggade fartygen från 280 till 382 – samtidigt som de falskflaggade gick från 101 till 45.
Fartyg ur skuggflottan stoppat och bordat. Dagens PS
”Sanktioner har gett effekt”
Luke Wikkenden, sanktionsanalytiker hos Crea, säger att det här visar att sanktionerna mot Ryssland gett effekt.
”Det är den positiva delen av det här. Men det här för också med sig nya utmaningar”, säger Wikkenden hos Yle.
De senaste åren har skuggflottan fuskat genom att fartyg bytt namn och hemstat med bara några månaders mellanrum.
Det här har fått länder som Sverige, Frankrike och Storbritannien att stoppa och borda fartyg samt ställa befäl inför rätta.
Så tränar svenska marinen med framtidens drönare. Dagens PS
25 ”nya” ryska fartyg december
Rysslands svar, konstaterar Crea, är att nu i stället ta över situationen och riskerna själva. Bara i december 2025 skedde 25 nya ryska flaggningar.
Luke Wikkenden menar att det här leder till att länder som hittills agerat tvekar inför att fortsätta med det.
”Att borda de här ryskflaggade fartygen kommer att kräva mycket mer. Det blir onekligen svårare att komma åt den här trafiken”, säger han.
Polen talar om sabotage – Danmark om ryska hot. Dagens PS
”Ett skäl att borda dem försvinner”
Magnus Winberg vid sjöfartsskolan Aboa Mare i Åbo, konstaterar att ett skäl att fartyg stoppats och bordats, har varit just att de misstänks segla under falsk flagg.
”Nu blir det ju klart vilken flagg de seglar under och då försvinner ett skäl till att stoppa dem”, konstaterar Winberg som ser ökade risker för Östersjön.
”Spänningarna ökar i Östersjön av flera orsaker. Det här är en detalj som kommer till. Särskilt intressant blir det om Ryssland skulle välja att klassificera fartygen som örlogsfartyg och sätta soldater ombord”, påpekar Winberg.
EU:s nya handelsvara: Ryska oligarker – två fria. Dagens PS
”Flytande tidsbomber”
Enligt Veli-Pekka Tynkkynen, professor vid Helsingfors universitet, innebär den ryska flaggningen av skuggfartygen att läget blir mer riskabelt i Östersjön.
”De här fartygen är fortsättningsvis flytande tidsbomber. De är i dåligt skick och risken är stor att de är dåligt försäkrade, om de alls är försäkrade”, säger Tynkkynen hos Yle.
Däremot, konstaterar Tynkkynen, blir det dyrare för Ryssland att äga och operera fartygen själva.
Ryssland har förlitat sig på andra staters flottor för sin export just för att hålla ned kostnaderna.
Nu går ungefär 20 procent av den ryska exporten av råolja och oljeprodukter med egna ryskflaggade tankers, jämfört med bara hälften så mycket för ett år sedan.
Saab satsar stort i rymden: ”Allt viktigare för försvar och säkerhet”. Dagens PS