Ett ödesdigert knapptryck skakar investmentbanken Morgan Stanley. En chef råkade skicka iväg en intern lista med över 100 känsliga affärer till externa kunder.
Bankjätten läckte känslig information – toppchef tryckte på fel knapp
Händelsen blottlägger storbankens mest hemliga planer och skapar stor oro på finansmarknaden. Det var Mohamed Atmani, ansvarig för finansiella sponsorer i Asien och Stillahavsregionen, som klantade till det och gjorde det ödesdigra misstaget.
Hans avsikt var att skicka ett dokument med allmänna marknadsuppdateringar och information om nyligen genomförda transaktioner. I stället bifogades en mycket känslig intern fil.
Hemliga börsnoteringar och priskänslig data
Dokumentet innehöll en kartläggning av drygt 100 avtal som storbanken antingen utvärderar, pitchar eller bevakar. Bland informationen fanns planerade börsnoteringar i länder som Kina, Sydkorea och Indien.
Utöver listan på börskandidater avslöjades detaljer om riskkapitalbolag och pensionsfonder som står bakom bolagen. Även affärer som tillfälligt lagts på is fanns med i materialet. Även om tyngdpunkten låg på den asiatiska marknaden berördes även projekt i Europa, Mellanöstern och Afrika, skriver Bloomberg som rapporterar om fadäsen.
Det rörde sig inte bara om namn på bolag utan om omfattande och direkt priskänslig information.
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Försökte återkalla mejlet utan resultat
När misstaget uppdagades försökte Mohamed Atmani snabbt återkalla meddelandet. Skadan var dock redan skedd. Kort efter att e-postmeddelandet nått kundernas inkorgar spreds dessutom en suddig kopia av dokumentet vidare via ett konto på Instagram.
Läckan kommer olägligt för den New York-baserade banken. Morgan Stanley har under flera år tillhört de mest anlitade rådgivarna vid aktieförsäljningar och företagsköp i Asien. Att affärshemligheter hamnar i händerna på utomstående kan störa pågående förhandlingar, påverka aktiekurser och försämra villkoren för bankens uppdragsgivare.
Banken tvingas nu släcka bränderna
Morgan Stanley har bekräftat händelsen och uppger att de arbetar intensivt med att begränsa effekterna av den felaktiga spridningen.
”Vi vidtog omedelbart åtgärder för att åtgärda denna oavsiktliga informationsdelning och vi fortsätter att samarbeta med relevanta parter”, uppger banken i ett uttalande till Bloomberg News.
För den amerikanska bankbjässen är det inträffade riktigt pinsamt. Morgan Stanley har i åratal rankats bland de främsta försäkringsgivarna för aktieförsäljningar i Hongkong och fusioner i Asien. Det som hänt belyser känsligheten hos information som hanteras av investmentbank-team, där detaljer om potentiella kundtransaktioner vanligtvis skyddas noggrant, skriver nyhetsbyrån.
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