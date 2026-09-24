Bankjätten läckte känslig information – toppchef tryckte på fel knapp

Hans avsikt var att skicka ett dokument med allmänna marknadsuppdateringar och information om nyligen genomförda transaktioner. I stället bifogades en mycket känslig intern fil.

Hemliga börsnoteringar och priskänslig data

Dokumentet innehöll en kartläggning av drygt 100 avtal som storbanken antingen utvärderar, pitchar eller bevakar. Bland informationen fanns planerade börsnoteringar i länder som Kina, Sydkorea och Indien.

Utöver listan på börskandidater avslöjades detaljer om riskkapitalbolag och pensionsfonder som står bakom bolagen. Även affärer som tillfälligt lagts på is fanns med i materialet. Även om tyngdpunkten låg på den asiatiska marknaden berördes även projekt i Europa, Mellanöstern och Afrika, skriver Bloomberg som rapporterar om fadäsen.

Det rörde sig inte bara om namn på bolag utan om omfattande och direkt priskänslig information.

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