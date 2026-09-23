Google, Meta och Tiktok försvarar sin hantering av olagligt och farligt innehåll inför det irländska parlamentet. För investerare handlar frågan om mer än enskilda videoklipp – den kan också öka pressen på techjättarnas affärsmodeller i Europa.
Techjättarna ställs mot väggen i Irland – kan få följder för hela EU
Google, Meta och Tiktok ska på onsdagen frågas ut av det irländska parlamentets medieutskott om hur de stoppar innehåll som glorifierar eller uppmuntrar till olaglig och farlig aktivitet på sina plattformar, rapporterar Irish Times.
Bakgrunden är den uppmärksammade dödsolyckan på en motorväg i grevskapet Kildare, väster om Dublin, i augusti. Fem tonåringar omkom när bilen de färdades i körde i fel riktning på motorvägen och kolliderade med en annan bil.
Efter olyckan kontaktade den irländska medieregulatorn Coimisiún na Meán Tiktok för att få information om hur bolaget hanterar filmer med så kallad ”joyriding” och annan farlig körning.
För börsen är frågan intressant eftersom Irland är en central bas för de amerikanska techjättarnas verksamhet i EU. Landet har också en viktig roll i tillsynen av de stora plattformarna.
Tusentals inlägg tas bort
Tiktok väntas framhålla att innehåll som uppmuntrar till kriminalitet eller farligt beteende inte hör hemma på plattformen.
Bolaget uppger att tusentals inlägg har tagits bort enligt reglerna mot farlig aktivitet. 99,6 procent av de borttagna inläggen ska ha identifierats proaktivt, innan användare rapporterat dem. 83,4 procent ska ha tagits bort innan de hunnit ses och 88,9 procent inom 24 timmar.
Meta väntas å sin sida säga att Facebook och Instagram förbjuder material som visar så kallade högriskutmaningar. Efter de senaste händelserna har bolaget börjat klassificera körning mot mötande trafik som en sådan förbjuden aktivitet.
Även Google försvarar sin automatiserade övervakning. Under första kvartalet 2026 ska mer än 98,5 procent av de videor som togs bort från Youtube ha upptäckts av företagets automatiska system. Det kan jämföras med 96 procent under samma period året före.
Regleringsrisken växer
Utfrågningen sker samtidigt som den irländska medieregulatorn trappar upp tillsynen. Coimisiún na Meán har sex pågående utredningar om möjliga överträdelser av reglerna för onlinesäkerhet och samarbetar med EU-kommissionen i ytterligare fyra, rapporterar The Journal.
Det gör Irland till en allt viktigare regulatorisk spelplan för de globala techbolagen. Meta, Google och Tiktok har omfattande EU-verksamhet i landet och omfattas av EU:s Digital Services Act, DSA, som ställer krav på de största digitala plattformarna att bland annat motverka olagligt innehåll och hantera risker på sina tjänster.
Regleringsrisken en del av investeringscaset
För aktiemarknaden innebär utvecklingen att regleringsrisken blir en allt viktigare del av investeringscaset för de stora plattformsbolagen. Hårdare krav kan innebära högre kostnader för moderering, tekniska system och juridisk efterlevnad.
Samtidigt kan regleringen påverka rekommendationsalgoritmer och andra funktioner som är viktiga för användartid och därmed annonsintäkter.
EU pressar Meta och Tiktok
EU-kommissionen har redan riktat preliminär kritik mot Meta. I juli konstaterade kommissionen att Instagram och Facebook preliminärt kan bryta mot DSA genom bland annat oändlig scrollning, autoplay och rekommendationssystem.
Irlands medieregulator vill dessutom se starkare skydd för barn och unga mot skadligt innehåll, rapporterar Irish Times.
För svenska användare kan konsekvenserna bli konkreta. Eftersom Irland spelar en central roll i tillsynen av flera stora plattformar kan beslut och nya krav där bidra till förändringar som slår igenom i hela EU.