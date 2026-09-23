Techjättarna ställs mot väggen i Irland – kan få följder för hela EU

Bakgrunden är den uppmärksammade dödsolyckan på en motorväg i grevskapet Kildare, väster om Dublin, i augusti. Fem tonåringar omkom när bilen de färdades i körde i fel riktning på motorvägen och kolliderade med en annan bil.

Efter olyckan kontaktade den irländska medieregulatorn Coimisiún na Meán Tiktok för att få information om hur bolaget hanterar filmer med så kallad ”joyriding” och annan farlig körning.

För börsen är frågan intressant eftersom Irland är en central bas för de amerikanska techjättarnas verksamhet i EU. Landet har också en viktig roll i tillsynen av de stora plattformarna.

Tusentals inlägg tas bort

Tiktok väntas framhålla att innehåll som uppmuntrar till kriminalitet eller farligt beteende inte hör hemma på plattformen.

Bolaget uppger att tusentals inlägg har tagits bort enligt reglerna mot farlig aktivitet. 99,6 procent av de borttagna inläggen ska ha identifierats proaktivt, innan användare rapporterat dem. 83,4 procent ska ha tagits bort innan de hunnit ses och 88,9 procent inom 24 timmar.

Meta väntas å sin sida säga att Facebook och Instagram förbjuder material som visar så kallade högriskutmaningar. Efter de senaste händelserna har bolaget börjat klassificera körning mot mötande trafik som en sådan förbjuden aktivitet.

Även Google försvarar sin automatiserade övervakning. Under första kvartalet 2026 ska mer än 98,5 procent av de videor som togs bort från Youtube ha upptäckts av företagets automatiska system. Det kan jämföras med 96 procent under samma period året före.