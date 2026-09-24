Eurenco ingick tidigare i Nexplo under namnet Nexplo Bofors, ursprungligen Bofors Nobelkrut. Bolaget har produktion i Frankrike, Belgien och Sverige. I Sverige finns bolaget alltså i Karlskoga.

Det var vid fabriken där ett tiotal anställda utsattes för livsfara när ett ton krutmassa med högexplosivt nitroglycerin läckte ut.

”Jag var så j-a rädd. Jag hann tänka ´Kommer jag inte att komma hem till mitt barn?´”, säger skyddsombudet Christina Melker hos Dagens arbete.

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Läckte ut stora mängder

Det var när hon gick på sitt kvällsskift 16 oktober förra året som det var kaos. Från ett lagringskärl strömmade en kletig massa ut över golvet där man gör krutmassa.

De anställda fick enbart besked att massan var ”ofarlig” och att de skulle städa undan den.

Det gjorde Christina och hennes kollega hela skiftet. Oron lade sig dock inte, eftersom massan som runnit ut inte betedde sig som vatten och lösningsmedel brukar göra.

Dagen efter hade den läckta massan stelnat till något som liknade lim eller kåda.

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De följande veckorna fick de anställda bland annat använda spadar för att få loss materialet, rapporterade lokaltidningen KT.

Totalt samlade de anställda upp närmare ett ton av den kletiga massan.

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