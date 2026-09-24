Ett tiotal medarbetare utsattes för livsfara när ett ton krutmassa med högexplosivt nitroglycerin läckte ut hos Eurenco.
Högexplosivt nitroglycerin läckte ut: "Jag var så j-a rädd"
Tidernas mest kände svensk, Alfred Nobel, gjorde nitroglycerin till ett säkrare sprängämne genom att uppfinna sprängkapseln och dynamiten.
De sista åren av sitt liv, 1894-1896, ägde han Bofors i Karlskoga och levde på Björkborns herrgård.
Ett stenkast från herrgården ligger i Eurencos fabrik för tillverkning av krut och sprängämnen.
130 år efter Alfred Nobels död var det där medarbetarna upplevde en livsfara vid en olycka – men nitroglycerinet i centrum.
Eurenco ingick tidigare i Nexplo under namnet Nexplo Bofors, ursprungligen Bofors Nobelkrut. Bolaget har produktion i Frankrike, Belgien och Sverige. I Sverige finns bolaget alltså i Karlskoga.
Det var vid fabriken där ett tiotal anställda utsattes för livsfara när ett ton krutmassa med högexplosivt nitroglycerin läckte ut.
”Jag var så j-a rädd. Jag hann tänka ´Kommer jag inte att komma hem till mitt barn?´”, säger skyddsombudet Christina Melker hos Dagens arbete.
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Läckte ut stora mängder
Det var när hon gick på sitt kvällsskift 16 oktober förra året som det var kaos. Från ett lagringskärl strömmade en kletig massa ut över golvet där man gör krutmassa.
De anställda fick enbart besked att massan var ”ofarlig” och att de skulle städa undan den.
Det gjorde Christina och hennes kollega hela skiftet. Oron lade sig dock inte, eftersom massan som runnit ut inte betedde sig som vatten och lösningsmedel brukar göra.
Dagen efter hade den läckta massan stelnat till något som liknade lim eller kåda.
De följande veckorna fick de anställda bland annat använda spadar för att få loss materialet, rapporterade lokaltidningen KT.
Totalt samlade de anställda upp närmare ett ton av den kletiga massan.
Provsvaret: ”84 procent nitroglycerin”
Efter tre veckor kom provsvaret som visade att Christina Melker och hennes kollega haft rätt om materialet från början.
Massan de hackat loss med spadar innehöll 84 procent nitroglycerin och var högexplosivt.
Då reagerade företagsledningen direkt och kategoriskt.
”Processingenjören kom inspringande och skrek att alla måste ut. Att det var livsfara och att fabriken skulle evakueras omedelbart. Då kände jag ju panik”, berättar Christina Melker.
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All produktion fick avbrytas
Hon och två kollegor fick stanna kvar när övriga lämnade fabriken. De behövdes för att avbryta den kruttillverkning som pågick, vilket tog 50 minuter.
”De minuterna hade jag hjärtklappning. Det var ren och skär panik, för jag visste ju inte om någonting skulle smälla”, berättar hon hos Dagens arbete.
Fabriken höll sedan stängt i två veckor innan i alla fall delar av produktionen kunde påbörjas på nytt.
I backspegeln kan Christina Melker konstatera att det finns larm som är kopplat till den stora tanken med nitroglycerin och visar när nivån är för hög. Det larmet, som syns på en dataskärm, har lämnats utan åtgärd.
”Jag vet inte hur länge, men det kan ha pågått i månader. Men våra chefer sade att vi bara skulle klicka bort det”, berättar hon.
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Ett ton borta – vart tog det vägen?
Enligt Christina Melker kan nitroglycerin även ha runnit ner i avloppet, vilket Eurenco förnekar.
”De kärl som tömdes innehöll två ton. Vi fick ihop ett ton från golvet. Vad som hänt med resten verkar ingen ha koll på”, konstaterar hon.
Nitroglycerin är extremt instabilt och dessutom känsligt för temperaturskillnader. Risken för detonation ökar om det blir för kallt eller för varmt.
Eurenco har förklarat hos KT att förvaringen av massan inte inneburit eller innebär några risker för de anställda.
Arbetsmiljöverket hävde den 19 augusti skyddsstoppet på det magasin där nitroglycerinet förvaras i dag.
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