Novo Nordisk drar Eli Lilly inför domstol

”Stämmer inte”

Detta ”leder till den oundvikliga slutsatsen att Lillys läkemedel är överlägsna Novos, vilket inte stämmer”, säger Novo Nordisks chefsjurist John Kuckelman., citerad av CNBC.

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Chefsjuristen uppger att stämningen väckts efter att Eli Lilly vägrat ta bort eller korrigera vissa annonser, trots en formell uppmaning från Novo Nordisk i april.

Stämningen har lämnats in hos en federal domstol i New Jersey. Novo Nordisk yrkar att Eli Lilly permanent ska förbjudas visa annonser och publicera rättelser.

Novo Nordisk kräver även skadestånd, men har inte specificerat något belopp.

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Eli Lilly vilseleder i sin marknadsföring. Det hävdar konkurrenten Novo Nordisk. Nu drar det danska företaget inför domstol. (Foto: Darron Cummings/ AP-TT)

Aggressiv kamp

Domstolsprocessen kommer i ett läge där Novo Nordisk för en aggressiv kamp mot Eli Lilly för att återta marknadsandelar.

Bolaget satsar på sitt nya viktminskningspiller, strategiska prissänkningar och den nya högdoserade versionen av Wegovy, för att konkurrera med Lillys storsäljande injektionsläkemedel mot fetma, Zepbound, och motsvarigheten för diabetes, Mounjaro.

”Vi anser att vi har ett mycket starkt fall och att vi kan visa att Lilly faktiskt har vilselett konsumenterna genom sin reklam”, säger John Kuckelman.

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