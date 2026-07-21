Novo Nordisk stämmer Eli Lilly och hävdar att konkurrenten ägnar sig åt vilseledande marknadsföring. Kravet är att det stoppas.
Novo Nordisk drar Eli Lilly inför domstol
Novo Nordisk har nu väckt talan i domstol mot Eli Lilly. Orsaken är konkurrentens reklamkampanjer för sina storsäljande läkemedel mot fetma och diabetes.
Reklamen är utformad för att vilseledande konsumenter om läkemedlens effekt, jämfört med Novo Nordisks konkurrerande preparat.
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”Felaktiga jämförelser”
Novo Nordisk vänder sig framför allt mot rikstäckande annonser, där Eli Lilly enligt Novo Nordisk hänvisar till ”föråldrade” kliniska studier.
Dessutom jämför man de högsta doserna av Lillys läkemedel med lägre doser av Novos, hävdar det danska företaget.
Reklamkampanjen tar heller inte hänsyn till nya data kring Novo Nordisks nyligen godkända högdoserade version av Wegovy, lanserad i mars och med en viktminskning som är mer jämförbar med den hos Lillys produkter, hävdar danskarna.
”Stämmer inte”
Detta ”leder till den oundvikliga slutsatsen att Lillys läkemedel är överlägsna Novos, vilket inte stämmer”, säger Novo Nordisks chefsjurist John Kuckelman., citerad av CNBC.
Chefsjuristen uppger att stämningen väckts efter att Eli Lilly vägrat ta bort eller korrigera vissa annonser, trots en formell uppmaning från Novo Nordisk i april.
Stämningen har lämnats in hos en federal domstol i New Jersey. Novo Nordisk yrkar att Eli Lilly permanent ska förbjudas visa annonser och publicera rättelser.
Novo Nordisk kräver även skadestånd, men har inte specificerat något belopp.
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Aggressiv kamp
Domstolsprocessen kommer i ett läge där Novo Nordisk för en aggressiv kamp mot Eli Lilly för att återta marknadsandelar.
Bolaget satsar på sitt nya viktminskningspiller, strategiska prissänkningar och den nya högdoserade versionen av Wegovy, för att konkurrera med Lillys storsäljande injektionsläkemedel mot fetma, Zepbound, och motsvarigheten för diabetes, Mounjaro.
”Vi anser att vi har ett mycket starkt fall och att vi kan visa att Lilly faktiskt har vilselett konsumenterna genom sin reklam”, säger John Kuckelman.