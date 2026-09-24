Jobbade som bonde – nu leder han Berkshire Hathaway

Efterträdaren är hans äldste son Howard Buffett, 71, som har suttit i Berkshire Hathaways styrelse sedan 1993. Han blir icke-operativ ordförande medan Greg Abel ansvarar för den dagliga verksamheten som vd.

För investerare är det ett viktigt steg i det generationsskifte som Berkshire har planerat under flera år. Howard Buffett ska framför allt värna den företagskultur som byggts upp under Warren Buffett, något Reuters rapporterade i samband med beskedet.

Från jordbruk till börsjätte

Howard Buffett har dock en karriär som skiljer sig kraftigt från den traditionella bilden av en företagsledare på Wall Street.

Han började arbeta med jordbruk i Nebraska 1977 och har fortsatt som lantbrukare. Han har även arbetat inom jordbruksindustrin och suttit i styrelser för bolag som Coca-Cola och Conagra.

Utöver det har han varit ledamot i county-styrelsen i Douglas County, Nebraska, arbetat som sheriff i Macon County i Illinois och ägnat sig åt fotografi och naturvård. Han leder också Howard G. Buffett Foundation som arbetar med global livsmedelsförsörjning, människohandel och konflikthantering.

Han har dessutom fortsatt vara aktiv inom jordbruket. Hans verksamhet omfattar drygt 600 hektar, skriver Fortune.