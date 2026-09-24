Warren Buffett har lämnat ordförandeposten i Berkshire Hathaway. In kliver sonen Howard Buffett – en bonde, sheriff och fotograf utan avslutad högskoleutbildning. För aktieägarna handlar skiftet framför allt om att bevara kulturen bakom ett av världens största börsbolag.
Jobbade som bonde – nu leder han Berkshire Hathaway
Investeringsikonen Warren Buffett är inte längre ordförande för finansjätten Berkshire Hathaway. Den 18 september lämnade 96-åringen posten efter mer än sex decennier och blev i stället hedersordförande.
Efterträdaren är hans äldste son Howard Buffett, 71, som har suttit i Berkshire Hathaways styrelse sedan 1993. Han blir icke-operativ ordförande medan Greg Abel ansvarar för den dagliga verksamheten som vd.
För investerare är det ett viktigt steg i det generationsskifte som Berkshire har planerat under flera år. Howard Buffett ska framför allt värna den företagskultur som byggts upp under Warren Buffett, något Reuters rapporterade i samband med beskedet.
Från jordbruk till börsjätte
Howard Buffett har dock en karriär som skiljer sig kraftigt från den traditionella bilden av en företagsledare på Wall Street.
Han började arbeta med jordbruk i Nebraska 1977 och har fortsatt som lantbrukare. Han har även arbetat inom jordbruksindustrin och suttit i styrelser för bolag som Coca-Cola och Conagra.
Utöver det har han varit ledamot i county-styrelsen i Douglas County, Nebraska, arbetat som sheriff i Macon County i Illinois och ägnat sig åt fotografi och naturvård. Han leder också Howard G. Buffett Foundation som arbetar med global livsmedelsförsörjning, människohandel och konflikthantering.
Han har dessutom fortsatt vara aktiv inom jordbruket. Hans verksamhet omfattar drygt 600 hektar, skriver Fortune.
Ingen högskoleexamen
Karriärvägen började inte heller med en examen från något prestigefyllt universitet. Howard Buffett gick på flera college men tog aldrig någon examen.
Det ligger nära Warren Buffetts egen syn på utbildning.
”Jag tror inte att college är för alla”, sade Berkshire-grundaren till studenter vid Ivey Business School 2012.
Det intressanta ur ett investerarperspektiv är dock att Howard Buffett inte är en oprövad arvtagare. Han har suttit i Berkshire Hathaways styrelse i 33 år, vilket Reuters beskriver som en längre lärlingsperiod än den Warren Buffett själv hade innan han tog kontroll över bolaget.
Blickarna riktas mot Greg Abel
Den operativa makten ligger dock hos Greg Abel. Han tog över som vd vid årsskiftet och ansvarar för kapitalallokering, förvärv och den löpande verksamheten.
Berkshire hade vid halvårsskiftet cirka 364,7 miljarder dollar i kassa och kortfristiga investeringar. Det ger Abel betydande finansiellt handlingsutrymme i nästa fas för konglomeratet, enligt Reuters.
Berkshires årsredovisning visar också att Howard Buffett fortsatt är styrelseledamot i bolaget.
För aktieägarna blir därför den stora frågan inte om Howard Buffett kan driva Berkshire operativt. Den rollen har Greg Abel. Frågan är i stället hur väl den nya duon lyckas bevara den företagskultur som varit en central del av Warren Buffetts Berkshire.