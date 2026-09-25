Rika kunder slipper amortera – nu får storbanken kritik

Finanstilsynet har granskat DNB privatmarknad, där banken har en utlåning på motsvarande cirka 1 073 miljarder norska kronor. I stickprov av bolånen inom bankens Wealth Management-verksamhet noterades en hög andel lån utan amortering.

DNB:s egen tumregel är att kunder kan få amorteringsfrihet om belåningsgraden är under 60 procent av bostadens värde. Finanstilsynet vill däremot se tydligare ramar för hur stora risker banken är beredd att ta i de större låneengagemangen.

Kritik mot hur kunderna bedöms

Tillsynen har också synpunkter på hur DNB räknar på de förmögna kundernas ekonomi. Banken har bland annat vägt in möjligheten till framtida utdelningar från företag där kunden äger aktier.

Finanstilsynet anser att lånen i större utsträckning bör baseras på kundens faktiska betalningsförmåga och inte på vilka tillgångar som kan ställas som säkerhet eller vilka framtida utdelningar som kan komma.

Även bankens stresstest får kritik. DNB har använt en marknadsränta i stället för kundens individuella ränta när banken testar hur en ränteuppgång skulle påverka ekonomin.

DNB har svarat att en förändring kräver omfattande systemanpassningar och ska genomföras i moderniserade kreditprocesser.