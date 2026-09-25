Norges största bank DNB får kritik av den norska tillsynsmyndigheten efter en granskning av bolånen. En hög andel av bankens förmögna kunder har amorteringsfria lån. Banken får också kritik för hur betalningsförmåga och ränterisk bedöms.
Rika kunder slipper amortera – nu får storbanken kritik
Amorteringsfrihet brukar lyftas fram som en möjlighet för hushåll som fått ekonomin pressad av höga räntor och kostnader. Men i Norge visar tillsynens granskning att förmånen i hög grad förekommer bland DNB rikaste kunder, skriver Dagens Næringsliv.
Finanstilsynet har granskat DNB privatmarknad, där banken har en utlåning på motsvarande cirka 1 073 miljarder norska kronor. I stickprov av bolånen inom bankens Wealth Management-verksamhet noterades en hög andel lån utan amortering.
DNB:s egen tumregel är att kunder kan få amorteringsfrihet om belåningsgraden är under 60 procent av bostadens värde. Finanstilsynet vill däremot se tydligare ramar för hur stora risker banken är beredd att ta i de större låneengagemangen.
Kritik mot hur kunderna bedöms
Tillsynen har också synpunkter på hur DNB räknar på de förmögna kundernas ekonomi. Banken har bland annat vägt in möjligheten till framtida utdelningar från företag där kunden äger aktier.
Finanstilsynet anser att lånen i större utsträckning bör baseras på kundens faktiska betalningsförmåga och inte på vilka tillgångar som kan ställas som säkerhet eller vilka framtida utdelningar som kan komma.
Även bankens stresstest får kritik. DNB har använt en marknadsränta i stället för kundens individuella ränta när banken testar hur en ränteuppgång skulle påverka ekonomin.
DNB har svarat att en förändring kräver omfattande systemanpassningar och ska genomföras i moderniserade kreditprocesser.
Risk att inkomster överskattas
Finanstilsynet pekar också på att DNB räknar med bruttointäkter från uthyrning när kundernas skuldsättning beräknas.
”Det innebär en risk för att banken överskattar kundens inkomst”, skriver tillsynsmyndigheten.
För DNB:s aktieägare handlar frågan framför allt om bankens kreditrisk. Förändrade kreditrutiner kan påverka både utlåningen och bankens kostnader, även om tillsynsrapporten inte pekar på något akut kapitalproblem.
DNB redovisade en vinst efter skatt på 9,8 miljarder norska kronor under andra kvartalet 2026. Kreditförlusterna var fortsatt låga och kärnprimärkapitalrelationen, CET1, uppgick till 17,4 procent.
Även kunder med betalningsproblem får kritik
Granskningen omfattar även kunder som har svårt att betala sina lån. I en tredjedel av de granskade fallen saknades dokumentation över att banken försökt få personlig kontakt med kunden efter en utebliven betalning.
Tillsynen hittade också brister i informationen om offentliga stödåtgärder. I ett annat fall tog det 51 dagar för DNB att svara på ett kundklagomål, vilket bröt mot bankens egna rutiner.
DNB säger att banken tar rapporten på allvar och redan har startat åtgärder på flera av de områden som Finanstilsynet pekar ut, skriver Dagens Næringsliv.